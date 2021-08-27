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    10 промышленных предприятий запустят до 2025 года в СКО

    27 Августа 2021, 19:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области до 2025 года запустят 10 промышленных предприятий. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На отчете перед депутатами маслихата К.Аксакалов рассказал о перспективных инвестиционных проектах. Речь шла о комбинате по производству ламинированной фанеры, фабрике по выпуску мягких контейнеров, заводе изотермических вагонов-термосов.

    «Завод «ЗИКСТО» выполняет заказ для «Қазақстан Темір Жолы» по сборке двух тысяч вагонов-платформ, что позволит на 25% обновить вагонный парк страны. Идет строительство фабрики по производству бумаги компанией «Радуга». Фабрика будет выпускать в год 5 тысяч тонн продукции, которая сейчас завозится извне. Осенью запустим новый кирпичный завод, который обеспечит застройщиков местными стройматериалами», - сообщил К.Аксакалов.

    В целом по отрасли промышленности за семь месяцев объем производства вырос на 34 млрд тенге и составил 192 млрд тенге. Доля обрабатывающего сектора составляет 75%. В этом году объем промышленного производства рассчитывают увеличить до 360 млрд тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Промышленность Экономика
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