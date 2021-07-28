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    10 производителей меда включили в реестр надежных экспортеров в Саудовскую Аравию - МСХ РК

    28 Июля 2021, 10:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 предприятий по производству меда включили в реестр надежных экспортеров в Саудовскую Аравию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоз РК.

    2975 предприятий агропромышленного комплекса страны успешно реализуют свою продукцию в странах Евразийского экономического союза, Европейского союза, Китайской Народной Республики, Республики Корея, Узбекистан, Объединенных Арабских Эмиратах, Японии, Турции и Саудовской Аравии. В текущем году 10 казахстанских компаний по производству меда и пчеловодческой продукции, готовые экспортировать свою продукцию в Королевство Саудовской Аравии, были в включены в соответствующий реестр этой страны.

    С начала года в список Главного таможенного управления КНР включено 4 предприятия, имеющих право поставок животноводческой продукции, 3 предприятия по молочной продукции, 1 предприятие по хранению, переработке и реализации рыбы и рыбной продукции.

    В результате проведенной Комитетом ветеринарного контроля и надзора, работы с турецкой стороной, в реестр этой страны были включены 4 предприятия имеющих право экспорта шкур.

    В планах Министерства на 2021 год продолжить расширение товарной линейки на эти рынки, а также открытие новых рынков Европейского Союза, Турции, стран Юго-Восточной Азии.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Бизнес Минсельхоз
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