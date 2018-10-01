10% от ВВП на образование и здравоохранение способны изменить многое - европейский эксперт

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Старший редактор европейского журнала EurActiv Георги Готев считает, что развитие человеческого капитала является ключевым лейтмотивом Послания Президента РК народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Нынешнее Послание в большей степени сосредоточено на человеческом капитале. За 25 лет Казахстан сделал многое в части построения государства, теперь пришло время сделать больше в направлении улучшения здравоохранения, образования, жилищного строительства. На этом был сделан акцент в текущем Послании», - сказал Г. Готев.



Особое внимание собеседник уделил намерению Казахстана развивать перерабатывающую промышленность и секторы «экономики будущего». Тем же самым, на его взгляд, в настоящее время занимаются в ЕС.



«В своей речи Президент говорил об отходе от традиционной модели экономики, базирующейся на сырьевых ресурсах, которые имеет Казахстан. С тех пор, как РК провела выставку ЭКСПО-2017, стало понятно, что новые источники энергии и новые технологии становятся приоритетом для страны», - отметил спикер.



«Схожие тенденции имеют место в Европейском Союзе. Здесь много говорят об искусственном интеллекте, технологии блокчейн, новых источниках энергии. В самом деле, Казахстан идет в ногу со временем», - добавил он.

Г. Готев считает, что планы Казахстана об увеличении суммарных расходов страны на образование, науку и здравоохранение до 10% от ВВП являются впечатляющими.



«10 процентов способны изменить многое», - сказал он, добавив, что аналогичная доля расходов на эти же сферы предполагается проектом бюджета ЕС на 2021-2027 гг.



Собеседник полностью согласен с тем, что для обеспечения успешной модернизации Казахстана необходимо дальнейшее осуществление проактивной внешней политики.



«На мой взгляд, Казахстан продолжит свою проактивную внешнюю политику. Страна поддерживает доброжелательные отношения со всеми основными международными игроками, что очень сложно, учитывая имеющуюся напряженность в мире. Евросоюзу было бы полезным перенять опыт Казахстана в этом отношении», - резюмировал Г. Готев.



По его словам, Послание Президента РК вызвало интерес у дипломатического сообщества и исследователей в ЕС.