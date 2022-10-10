10 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
64 года назад (1958) родился КУРТАЕВ Алимжан Сейтжанович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт (1980).
Трудовая деятельность: преподаватель Кзыл-Ординского филиала Жамбылского гидромелиоративно-строительного института (1980-1981); служил в органах внутренних дел Казахской ССР в Шымкенте (1981-1982); мастер, старший инженер домостроительного комбината в Шымкенте (1982-1985); занимался научной деятельностью (1985-1990); работа в строительной индустрии (1990-1993); аким г. Арысь (1993-1999); заместитель акима области, начальник управления миграции и демографии по Южно-Казахстанской области, заместитель председателя Агентства РК по миграции и демографии (1999-2004); аким Отрарского района Южно-Казахстанской области (2005-2009); аким Енбекшинского района г. Шымкент (2012-2013); директор ТОО «Оңтүстік құрылыс сервис» производства ЖБИ (Шымкент) (2013-2016); первый заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии «Нур Отан» (2016-2017).
На занимаемой должности - с июня 2017 года.
Награжден юбилейными медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Астана».
53 года назад (1969) родился АЛДИЯРОВ Нурлан Капанович - представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-майор.
Родился в Талды-Корганской области. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе (1991); Военную академию им. М.В. Фрунзе (2000); Национальный университет обороны (2014).
Трудовая деятельность: командир разведывательного взвода разведывательной роты войсковой части № 74261 (1991-1992); командир мотострелкового взвода войсковой части № 74261 (1992-1993); командир учебного мотострелкового взвода учебной мотострелковой роты войсковой части № 74261 (1993-1994); командир разведывательной роты войсковой части № 18404 (01.1994-10.1994); начальник разведки войсковой части № 18404 (1994-1995); командир мотострелкового батальона войсковой части № 18404 (1995-2000); старший офицер группы оперативной маскировки и оборудования ТВД отдела планирования применения Вооруженных сил управления планирования применения ВС департамента оперативного планирования ГШ ВС РК (2000); офицер отдела оперативной подготовки оперативного управления департамента оперативного планирования ГШ ВС РК (2000-2001); старший помощник начальника отдела планирования и оперативной подготовки штаба войсковой части № 14776 (2001-2002); старший офицер отдела планирования и оперативной подготовки войсковой части № 14776 (05.2002-11.2002); начальник разведки, начальник разведывательной службы главного штаба управления командующего сухопутными войсками ВС РК (2002-2003); командир войсковой части № 32363 (2003-2005); начальник отделения боевой готовности и службы войсковой части № 14776 (2005-2007); начальник отдела планирования и координации боевой подготовки управления планирования и координации боевой подготовки департамента боевой подготовки и службы войск КНШ МО РК (2007-2008); начальник управления планирования и координации боевой подготовки департамента боевой подготовки и службы войск КНШ МО РК (2008-2009); заместитель командующего регионального командования (по боевой подготовке), начальник отдела боевой подготовки управления командующего войсками РгК «Запад» (2009-2012); заместитель начальника департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК (2014-2015); первый заместитель командующего войсками регионального командования, начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Запад» (2015-2019); командующий войсками регионального командования «Запад» (2019- июнь 2022).
46 лет назад (1976) родился АКШАНОВ Нурлан Сагындыкович - заместитель председателя правления АО «Отбасы банк».
Родился в Павлодарской области. Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, экономика и менеджмент в АПК (1999).
Трудовая деятельность: кредитный эксперт, заведующий сектором реализации программы Европейского банка реконструкции и развития в филиалах АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», г. Павлодар (2000-2004); риск-менеджер филиала г. Атырау, начальник управления кредитных рисков, заместитель директора департамента риск-менеджмента АО «АТФ Банк» (2004-2010); директор департамента продаж блока SME/Retail, директор филиала г. Алматы международной группы UniCredit (2010-2011); директор филиала г. Алматы, советник председателя правления, директор HR-департамента, директор департамента гарантирования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2011-2016); управляющий директор АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2016); исполнительный директор, курирующий филиалы и дочерние банки, кредитование и операционное обслуживание юридических лиц Qazkom (2016-2017); заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2017-2018); заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2018-2020).
На занимаемой должности - с декабря 2020 года.
44 года назад (1978) родился ЕЛЕУОВ Галымжан Алмасбекович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.
Родился в Актобе. Окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию им. М. Оспанова, хирургия (2001); обучался в аспирантуре Национального научно-медицинского центре в Астане (2006); Казахскую государственную юридическую академию в Астане, юриспруденция (2008); Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе бизнес-школы Фукуа Университета Дьюка в области делового администрирования МБА.
Трудовая деятельность: врач-хирург ГКП «Городская поликлиника № 2» г. Актобе (2002-2004); врач-хирург Больницы скорой медицинской помощи г. Актобе (2004-2010); заместитель главного врача ГКП «Городская поликлиника № 2» в г. Актобе (2010-2012); директор реабилитационного медицинского центра «Клиника Дару» г. Актобе (2010-2021); директор Национального реабилитационного медицинского центра «DARU» г. Нур-Султан (2016-2021); директор офтальмологического центра «Клиника «Көз жарығы» г. Актобе (2018-2021); директор медицинского центра «DARU NEFROS» г. Актобе (2020-2021).
На занимаемой должности - с января 2021 года.
Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020), «Ерен еңбегі үшін» (2020), «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» МЗ РК (2020); нагрудным знаком «Жомарт жан» (2019).
36 лет назад (1986) родился ОЛЖАБЕКОВ Малик Серикович - вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Родился в Алматинской области. Окончил Университет КИМЭП, бакалавр делового администрирования и бухгалтерского учета (2009); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистр права (2014).
Трудовая деятельность: менеджер отдела АО «Республиканский центр космической связи» (АО «РЦКС») (2010-2012); заведующий сектором по связям с общественностью и международного сотрудничества АО «РЦКС» (01.2012-10.2012); начальник управления реализации и маркетинга департамента корпоративного развития АО «РЦКС» (2012-2014); исполняющий обязанности, коммерческий директор АО «РЦКС» (2014-2017); и.о., заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2017-2019); заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2019-2021).
На занимаемой должности - с сентября 2021 года.
33 года назад (1989) родился АГЖАНБАЕВ Чингис Аманбекович - уполномоченный по этике Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Родился в Акмолинской области. Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, финансы (2010); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, правовое регулирование в сфере экономики (2014).
Трудовая деятельность: бухгалтер ТОО «Каркын», Костанайская область, Аркалык (05.2011-09.2011); экономист по договору ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Аркалыка» (2011-2012); ведущий специалист ГУ «Отдел предпринимательства акимата Аркалыка» (03.2012-09.2012); главный специалист сектора экономико-стратегического планирования и развития территорий ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Аркалыка» (09.2012-11.2012); главный специалист - главный казначей операционной группы ГУ «Аркалыкское городское управление казначейства департамента казначейства по Костанайской области КК МФ РК» (2012-2014); главный специалист административного отдела ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области КК МФ РК» (2014-2015); консультант отдела дисциплинарно-административной практики и государственных услуг (секретариат Дисциплинарного совета) департамента АДГСиПК по Астане (2015-2016); эксперт, главный консультант Агентства РК по делам государственной службы (2016-2020).
На занимаемой должности - с сентября 2020 года.