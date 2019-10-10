10 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





61 год назад (1958) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт (1980).

Трудовая деятельность: преподаватель Кзыл-Ординского филиала Жамбылского гидромелиоративно-строительного института (1980); служба в рядах Советской Армии; мастер, старший инженер домостроительного комбината г. Шымкент (1982-1985); занимался научной деятельностью (1985-1990); работа в строительной индустрии (1990-1993); аким г. Арысь, заместитель акима области, начальник управления миграции и демографии по Южно-Казахстанской области, заместитель председателя Агентства РК по миграции и демографии (1993-2004); директор ТОО «Оңтүстік құрылыс сервис» производства ЖБИ (г. Шымкент) (01.2005-12.2005); аким Отрарского района Южно-Казахстанской области (2005-2009); аким Енбекшинского района г. Шымкент (2012-2013); президент ТОО «Оңтүстік құрылыс сервис».

На занимаемой должности - с июня 2017 года.





назад (1958) родился- аким Жамбылского района Алматинской области.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1986).

Трудовая деятельность: чабан (1975); секретарь комсомольской организации с. Дегерес (1979-1984); секретарь Джамбулского райкома ЛКСМК (1984-1985); агроном конезавода (1985-1988); научный сотрудник КазНИИ полеводства (1988-1991); секретарь парткома конезавода (1991); старший референт, руководитель аппарата Джамбулского райсовета, помощник главы районной администрации (1992-1994); директор овцехозяйства «Актерек» (1994-1996); председатель комитета по земельным ресурсам Жамбылского района (1996-1998); председатель ПК «Сункар» (1998-2002); инспектор департамента труда и социальной защиты Алматинской области (2002-2003); заместитель председателя Жамбылского районного филиала партии «Отан» (2003-2004); секретарь Жамбылского районного маслихата (2004-2009); начальник управления сельского хозяйства Алматинской области (2009-2013); аким Кербулакского района Алматинской области (2013-2018).

На занимаемой должности - с мая 2018 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы»; нагрудным знаком НДП «Нур Отан» за активную деятельность. Отмечен Благодарственным письмом Президента РК.





назад (1970) родился- заместитель акима Мангистауской области.

Родился в Гурьевской области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, преподаватель химии (1992); Актауский государственный университет им. Ш. Есенова, экономист (2006).

Трудовая деятельность: инженер ОАО «Каражанбасмунай» (1992-1993); преподаватель политехнического колледжа (1993-1995); учитель биологии средней школы (1997-1998); ведущий специалист управления образования Мангистауской области (1998-2000); директор Мангистауской областной школы-интерната для одаренных детей (2000-2004); заместитель начальника, и.о. начальника управления образования, и.о. директора, заместитель директора департамента образования Мангистауской области (2004-2005); советник акима Мангистауской области (2005-2006); заместитель директора, директор департамента (начальник управления) образования Мангистауской области (2006-2010); заместитель акима Мангистауской области (2010-2012); первый заместитель Мангистауского областного филиала народно-демократической партии «Нур Отан» (2012-2015); советник первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» (с 2015 года).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.





назад (1976) родился- заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

Родился в Павлодарской области. Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, экономика и менеджмент в АПК (1999).

Трудовая деятельность: кредитный эксперт, заведующий сектором реализации программы Европейского банка реконструкции и развития в филиалах АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», г. Павлодар (2000-2004); риск-менеджер филиала г. Атырау, начальник управления кредитных рисков, заместитель директора департамента риск-менеджмента АО «АТФ Банк» (2004-2010); директор департамента продаж блока SME/Retail, директор филиала г. Алматы международной группы UniCredit (2010-2011); директор филиала г. Алматы, советник председателя правления, директор HR-департамента, директор департамента гарантирования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2011-2016); управляющий директор АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2016); исполнительный директор, курирующий филиалы и дочерние банки, кредитование и операционное обслуживание юридических лиц Qazkom (2016-2017); заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2017-2018).

На занимаемой должности - с июня 2018 года.