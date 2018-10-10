10 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».







60 лет назад (1958) родился КУРТАЕВ Алимжан Сейтжанович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Южно-Казахстанской области, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт (1980).

Трудовой стаж: преподаватель Кызыл-Ординского филиала Жамбылского гидромелиоративно-строительного института (1980); служба в рядах Советской Армии; мастер, старший инженер домостроительного комбината г.Шымкент (1982-1985); занимался научной деятельностью (1985-1990); работа в строительной индустрии (1990-1993); аким г.Арысь, заместитель акима области, начальник управления миграции и демографии по Южно-Казахстанской области, заместитель председателя Агентства РК по миграции и демографии (1993-2004); директор ТОО «Оңтүстік құрылыс сервис» производства ЖБИ (Шымкент) (01.2005-12.2005); аким Отрарского района Южно-Казахстанской области (2005-2009); аким Енбекшинского района г.Шымкент (2012-2013); президент ТОО «Оңтүстік құрылыс сервис».

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

60 лет назад (1958) родился АЛИЕВ Багдат Байшалович - аким Жамбылского района Алматинской области.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1986).

Трудовой стаж: чабан (1975); секретарь комсомольской организации с. Дегерес (1979-1984); секретарь Джамбулского райкома ЛКСМК (1984-1985); агроном конезавода (1985-1988); научный сотрудник КазНИИ полеводства (1988-1991); секретарь парткома конезавода (1991); старший референт, руководитель аппарата Джамбулского райсовета, помощник главы районной администрации (1992-1994); директор овцехозяйства «Актерек» (1994-1996); председатель комитета по земельным ресурсам Жамбылского района (1996-1998); председатель ПК «Сункар» (1998-2002); инспектор департамента труда и социальной защиты Алматинской области (2002-2003); заместитель председателя Жамбылского районного филиала партии «Отан» (2003-2004); секретарь Жамбылского районного маслихата (2004-2009); начальник управления сельского хозяйства Алматинской области (2009-2013); аким Кербулакского района Алматинской области (2013-2018).

На занимаемой должности - с мая 2018 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы»; нагрудным знаком НДП «Нур Отан» за активную деятельность. Отмечен Благодарственным письмом Президента РК.

58 лет назад (1960) родился ЦАЛЮК Андрей Юрьевич - заместитель председателя правления «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).

Родился в г.Киев. Окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова, геолог-геохимик-литолог (1982).

Трудовая деятельность: геолог морской геологоразведочной экспедиции ПО «Приморгеология» г.Партизанск, Приморский край (1982); старший геолог, геолог 2-й категории морской геологоразведочной экспедиции ПО «Дальморгеология» г.Находка, Приморский край (1982-1989); геолог 2-й, 1-й категорий, инженер ПО «Волковгеология» г.Алма-Ата (1989-1991); инженер-программист службы материально-технического снабжения ПО «Волковгеология» (1991-1992); инженер-программист, начальник информационного отдела, заместитель директора по информации ТОО «Информационное агентство «Семиречье» г.Алма-Ата (1992-1996); начальник отдела информации и анализа ЗАО «Алматинская биржа финансовых инструментов» (1996-1997); начальник отдела информации и анализа ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» (1997-1998); генеральный директор ТОО «Информационное агентство финансовых рынков «Ирбис» по совместительству (1998-2008); начальник отдела информации и анализа АО «Казахстанская фондовая биржа» (1999-2007); директор департамента информации и анализа АО «Казахстанская фондовая биржа» (2007).

На занимаемой должности - с октября 2007 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); Почетной грамотой РК (2010).

56 лет назад (1962) родился АЛМАН Жалғас Кәкімұлы - президент Союза строителей Республики Казахстан и Центральной Азии.

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский строительный техникум (1985); Актюбинский филиал Казахстанской государственной юридической академии (2004); Международную академию бизнеса (2011).

Трудовая деятельность: мастер-строитель, прораб в колхозе «Красный партизан» (с 1983 года); мастер строительного участка ПМК «Актюбинсксельстрой» (1986-1989); мастер кооператива «Строитель» (1989-1993); директор ТОО «Мурат ЛТД» (1993-1997); генеральный директор ТОО «ЖАК» (производство мебели), ТОО «Актобе-Ламинат» (производство ламинированной древесно-стружечной плиты), ТОО Стройкомплект- Актобе -1 (строительство и ремонт зданий) (с 1997 года); директор западного филиала ОЮЛ «Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности» (с 2005 года); генеральный директор ТОО «Астанинская мебельная фабрика» в г.Астана.

На занимаемой должности - с 2009 года.