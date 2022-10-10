10 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День профессиональных союзов в Казахстане

Новая дата в календаре профессиональных праздников Казахстана появилась по инициативе Федерации профсоюзов Казахстана и при поддержке Министерства труда и социальной защиты Казахстана в мае 2019 года.

День профсоюзов Казахстана был создан для того, чтобы подчеркнуть важную роль профсоюзов на рынке труда и стимулировать развитие профсоюзного движения в стране.

Всемирный день каши

Отмечается ежегодно. Впервые его организовали в 2009 году, чтобы собрать деньги для шотландского благотворительного центра Mary's Meals, который занимается помощью голодающим детям в бедных странах.

Всемирный день бездомных

Впервые его отмечали 10 октября 2010 года. Основная задача Всемирного дня бездомных - привлечь внимание общественности к проблеме бездомности, бороться со стигматизацией бездомных (далеко не все люди, оказавшиеся на улице, - алкоголики и наркоманы) и мобилизовать людей на помощь тем, кто по какой-либо причине остался без собственного жилища.

Всемирный день против смертной казни

Учрежден Всемирной коалицией по запрету смертной казни в 2003 году, членами которой являются более 120 правозащитных организаций (в число которых входит «Международная амнистия»), адвокатских объединений, профсоюзов, местных и региональных органов власти.

Всемирный день психического здоровья

Отмечается ежегодно, начиная с 1992 года, входит в структуру международных дней ООН. Инициатором его учреждения выступила Всемирная федерация психического здоровья при поддержке ВОЗ.

СОБЫТИЯ

В 1939 году был основан Улытауский район, занимающий в настоящее время территорию более 12 тыс. га. Здесь 12 сельских округов, 3 поселковых округа и 44 крестьянских хозяйства. Этот край называют одной из сокровищниц Казахстана. Здесь находятся 600 исторических памятников. Государственное значение имеют мавзолей Жошыхана (XIII век), памятники VIII-XIII веков Домбаул, мавзолей Алашахана, городище Баскамыр, Алтыншокы, Хан орда (XV век). В селе Улытау располагается Государственный национальный историко-культурный и природный музей-заповедник. В поселке Жезды организован единственный в СНГ музей горного и плавильного дела.

В 1997 году обнародовано Послание Президента РК народу Казахстана «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», получившее название «Казахстан-2030».

В обращении впервые была обнародована долгосрочная стратегия развития Казахстана на основе детального изучения мирового и собственного опыта. Глава государства предложил основной целью развития страны считать построение независимого, процветающего и политически стабильного Казахстана с присущим ему национальным единством, социальной справедливостью и экономическим благосостоянием всего населения.

В 1999 году состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, в том числе по партийным спискам.

В 2000 году было образовано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), в состав которого вошли Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2006 году были подписаны протоколы о присоединении к Договору об учреждении ЕврАзЭС Узбекистана, членство которого в ЕврАзЭС в 2008 году было приостановлено. В 2002 году статус наблюдателей при ЕврАзЭС получили Украина и Молдавия, в 2003 году - Армения. В декабре 2003 года ЕврАзЭС был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

В 2011 году в Караганде состоялось открытие памятника великому казахскому мыслителю Казыбек бию, активно участвовавшему в делах государственного правления во времена ханов Тауке, Самеке, Абильмамбета, Абылая, способствовавшему действенности внутренней и внешней политики казахских ханов.

Автор памятника - скульптор Мурат Мансуров. Отлитая из бронзы 6-метровая скульптура водружена на 8-метровый постамент. Строительство памятника обошлось в 33 млн. тенге.

В 2013 году в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, в рамках 192-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО состоялась официальная церемония открытия юбилейной выставки народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова, живописные и графические произведения которого поражают своим мастерством, бесконечным разнообразием тем и сюжетов, колористическим богатством и философской возвышенностью образов.

В 2013 году в Омске была выпущена монография «Казахи аула Каскат: традиции и инновации в культуре казахского населения Западной Сибири».

Разделы книги посвящены изучению этнографии казахов юга Западной Сибири в конце XX - начале XXI в. и этническим процессам у сибирских казахов конца XVI - начала XX в., а также традициям и инновациям в культуре казахов.

В 2014 году два офицера казахстанского миротворческого батальона «Казбат» были направлены в качестве наблюдателей миссии ООН в Западную Сахару.

В соответствии с мандатом миссии ООН основной задачей военных наблюдателей является патрулирование, мониторинг и доклад об обстановке. Наблюдатели направляются в миссию без оружия, не участвуют в конфликтах и не принимают чью-либо сторону.

В 2016 году Казахстан, Азербайджан и Грузия создали Международную ассоциацию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Офис организации размещен в Астане.

Деятельность ассоциации направлена на привлечение транзитных и внешних торговых грузов, развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.

В 2017 году Шымбулак был назван самым популярным горнолыжным курортом в СНГ. Рейтинг был представлен по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017-2018 года. Шымбулак лидирует среди лучших зимних курортов государств СНГ и ближнего зарубежья у российских туристов.

В 2018 году на открытии шестого съезда лидеров мировых и традиционных религий Президент РК Нурсултан Назарбаев вручил первую премию «За вклад в межрелигиозный диалог» папскому совету Ватикана.

В 2019 году впервые в Алматы стартовал международный турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена» с участием спортсменов из 18 стран мира.

Турнир, посвященный памяти призера Олимпийских игр, всемирно известного казахстанского фигуриста Дениса Тена проходил под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в многофункциональном комплексе Halyk Arena.

Организатором турнира являлся общественный фонд «Фонд Дениса Тена», созданный по инициативе родных и близких казахстанского фигуриста для сохранения и развития его личных проектов.