10 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день против смертной казни

Учрежден Всемирной коалицией по запрету смертной казни в 2003 году, членами которой являются более 120 правозащитных организаций (в число которых входит «Международная амнистия»), адвокатских объединений, профсоюзов, местных и региональных органов власти.

Всемирный день психического здоровья

Отмечается ежегодно, начиная с 1992 года, входит в структуру международных дней ООН. Инициатором его учреждения выступила Всемирная федерация психического здоровья при поддержке ВОЗ.

Всемирный день зрения

Отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. Этот день является также основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты «Видение-2020: право на зрение», созданной ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты.

СОБЫТИЯ

В 1997 году обнародовано Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», получивших название «Казахстан-2030». В обращении впервые была обнародована долгосрочная стратегия развития Казахстана на основе детального изучения мирового и собственного опыта. Глава государства предложил основной целью развития страны считать построение независимого, процветающего и политически стабильного Казахстана с присущим ему национальным единством, социальной справедливостью и экономическим благосостоянием всего населения.

В 1999 году состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, в том числе по партийным спискам.

В 2003 году АО «Казпочта» были выпущены художественные почтовые марки «Религии мира. Культовые сооружения». Обе марки являются первыми из серии, посвященной религиям мира. На них изображены символы двух самых распространенных в Казахстане религий: Центральная алматинская мечеть и здание Вознесенского кафедрального собора южной столицы в исполнении художника Данияра Мухамеджанова. Тираж обеих марок 70 тысяч экземпляров, номинал - 50 тенге.

В 2011 году в Караганде состоялось открытие памятника великому казахскому мыслителю Казыбек бию, активно участвовавшему в делах государственного правления во времена ханов Тауке, Самеке, Абильмамбета, Абылая, способствовавшему действенности внутренней и внешней политики казахских ханов.

Автор памятника - скульптор из Астаны Мурат Мансуров. Отлитая из бронзы 6-метровая скульптура водружена на 8-метровый постамент. Строительство памятника обошлось в 33 млн. тенге.

В 2013 году в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, в рамках 192-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО состоялась официальная церемония открытия юбилейной выставки народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова, живописные и графические произведения которого поражают своим мастерством, бесконечным разнообразием тем и сюжетов, колористическим богатством и философской возвышенностью образов.

В 2013 году в Омске была выпущена монография «Казахи аула Каскат: традиции и инновации в культуре казахского населения Западной Сибири».

Разделы книги посвящены изучению этнографии казахов юга Западной Сибири в конце XX - начале XXI в. и этническим процессам у сибирских казахов конца XVI - начала XX в., а также традициям и инновациям в культуре казахов.

В 2014 году два офицера казахстанского миротворческого батальона «Казбат» были направлены в качестве наблюдателей миссии ООН в Западную Сахару.

В соответствии с мандатом миссии ООН основной задачей военных наблюдателей является патрулирование, мониторинг и доклад об обстановке. Наблюдатели направляются в миссию без оружия, не участвуют в конфликтах и не принимают чью-либо сторону.

В 2016 году Казахстан, Азербайджан и Грузия создали Международную ассоциацию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Офис организации размещен в г.Астана.

Деятельность ассоциации направлена на привлечение транзитных и внешних торговых грузов, развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.

В 2016 году король Иордании Абдалла II стал первым лауреатом премии Президента Республики Казахстан за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.

В 2017 году Шымбулак был назван самым популярным горнолыжным курортом в СНГ. Рейтинг был представлен по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017-2018 года. Шымбулак лидирует среди лучших зимних курортов государств СНГ и ближнего зарубежья у российских туристов.

В 2018 году на открытии шестого съезда лидеров мировых и традиционных религий Президент РК Нурсултан Назарбаев вручил первую премию «За вклад в межрелигиозный диалог» папскому совету Ватикана.