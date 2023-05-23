10 образовательных грантов для казахстанцев предлагают вузы Азербайджана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10 образовательных грантов на обучение по программам бакалавриата и магистратуры предоставили казахстанцам вузы Азербайджана в рамках межправительсвенных грантов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр междунарожных программ».

«Казахстанцам для обучения на выбор предлагается 25 ведущих вузов Азербайджана. Обучение проходит на азербайджанском, русском и английском языках. Претенденты, не владеющие языком обучения, могут пройти бесплатную языковую подготовку. Всего ежегодно в рамках межправительственных грантов для граждан Казахстана предоставляется около 500 грантов на бесплатное обучение в бакалавриате, магистратуре и докторантуре 10 стран Европы и Азии. Отмечу, что ряд стран предоставляет возможность пройти бесплатную языковую подготовку для претендентов, не владеющим языком», - отметил председатель правления АО «Центр международных программ» Олжас Сакенов.

Прием документов для участия в конкурсе на бесплатное обучение в вузах Азербайджана продлится до 9 июня. Заявки принимаются посредством портала eGov, а также в офисе Центра международных программ.

Грант покрывает расходы на прохождение языковых курсов, академическое обучение, проживание в общежитии, медицинской страховки, студентам выплачивается ежемесячная стипендия.

Основные критерии для участия в конкурсе на присуждение гранта:

для претендентов на получение степени бакалавра – соответствие среднего балла аттестата или свидетельства об основном среднем образовании и табеля/транскрипта об успеваемости за текущий год обучения или диплома о среднем специальном образовании баллу не менее 4 (из 5);

для претендентов на получение степени магистра – соответствие среднего балла диплома бакалавра/специалиста/ или транскрипта о текущей успеваемости не менее 3 баллов (из 4/4,33);

для обучения на английском языке необходимо иметь действующие сертификаты с уровнем не ниже:

для программы «Бакалавриат» - IELTS 5.0 из 9.0; TOEFL 40 из 120.

для программы «Магистратура» - IELTS 5.5 из 9.0; TOEFL 50 из 120.



