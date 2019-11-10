10 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1954) родилась- специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по борьбе с торговлей людьми.

Родилась в г. Алматы. Окончила Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, учитель английского языка (1975); Дипломатическую академию МИД РК, дипломат (1998); университет имени Д.А. Кунаева (2007).

Трудовая деятельность: заместитель секретаря комитета комсомола АПИИЯ (1971-1977); аспирант Института языкознания АН СССР (1977-1980); преподаватель, старший преподаватель АПИИЯ (1980-1983); инструктор, заведующая сектором ЦК ЛКСМК (1983-1987); секретарь парткома, старший преподаватель Казахского государственного женского педагогического института (1987-19910; заведующая сектором зарубежной информации и переводов Верховного совета РК (1991-1995); первый секретарь, советник, заместитель начальника, начальник главного управления международных организаций и международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК (1995-1997); заместитель директора департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1997); начальник управления ООН и международных экономических организаций - заместитель директора 1-го департамента Министерства иностранных дел РК (1997-1998); директор 1-го департамента Министерства иностранных дел РК (1998); вице-министр иностранных дел РК (1998-1999); постоянный представитель РК при ООН, Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Куба по совместительству (1999-2003); председатель Генеральной ассамблеи ООН (02.2003-03.2003); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (с 2003 года); национальный координатор по вопросам участия РК в Шанхайской организации сотрудничества (2003-2004); координатор проектов ОБСЕ в Украине (2012-2014).

На занимаемой должности - с июня 2014 года.





назад (1956) родиласьдепутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Родилась в Кокшетауской области. Окончила Карагандинский государственный университет, преподаватель математики; Алматинский институт политологии и управления, политолог; Казахский гуманитарный юридический университет, юрист.

Трудовая деятельность: учитель математики СШ № 27 г. Караганда (1974). Начальник отдела, управления, заместитель директора департамента Госкомитета по делам молодежи, Министерства по делам молодежи, туризма и спорта, Министерства образования и науки РК (1993-2001); консультант, заведующая сектором, заместитель заведующего отделом социально-культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2005); вице-министр образования и науки РК (2005-2006); заместитель, первый заместитель руководителя центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член комитета по социально-культурному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, секретарь комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астана» (2006); знаками «За заслуги в развитии туризма в РК» (2004), «За спортивную деятельность» (2004), имени Ы. Алтынсарина (2006).





назад (1976) родился- руководитель управления внутренней политики Кызылординской области.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, журналистика; Московский университет экономики, статистики и связи, финансы и кредит.

Трудовая деятельность: работник ТОО «Багым» (1993); работал на ответственных должностях в АО «Хабар» и Республиканской телерадиокорпорации «Қазақстан» (1993-2007); пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства РК, директор пресс-центра Казахского агротехнического университета, заместитель директора управления делами акимата Кызылординской области (2007-2015); помощник акима Кызылординской области (2015-2018).

На занимаемой должности - с июня 2018 года.





назад (1984) родился- заместитель прокурора Жамбылской области.

Родился в г. Шымкент. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, правоведение; Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир-хана, финансы; магистратуру МГУ имени М.В. Ломоносова.

Трудовая деятельность: помощник Уральского транспортного прокурора (2004); помощник прокурора г. Уральска; прокурор управления прокуратуры Западно-Казахстанской области; старший помощник прокурора Бостандыкского района г. Алматы; старший прокурор управления прокуратуры г. Алматы; заместитель прокуроров Алатауского, Алмалинского районов г. Алматы; прокурор Каратауского района г. Шымкента (2015-2018); прокурор Байдибекского района Туркестанской области (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.





назад (1987) родился- председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Родился в г. Москве. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, бакалавр математического и компьютерного моделирования; Университет «Нархоз», бакалавр экономики.

Трудовая деятельность: инженер - системный администратор отдела администрирования операционных систем дирекции информационных систем АО «Казахтелеком» (с 2009 года); эксперт, главный эксперт департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК (2011-2014); управляющий директор РГП «Центр обслуживания населения» в городе Астане (05.2014-09.2014); управляющий директор АО «Казпочта» (2014-2018); независимый директор Совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (с 2017 года).

На занимаемой должности - с января 2018 года.