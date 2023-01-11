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    10 млрд тенге на благотворительность направила Группа компаний «Самрук-Қазына»

    11 Января 2023, 21:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Группе компаний «Самрук-Қазына» подвели итоги работы по социальным проектам за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подведение итогов благотворительной работы впервые прошло в открытом для широкой общественности формате. В нем приняли участие благотворительные НПО Казахстана, получившие помощь дети и взрослые из регионов РК, работники и руководители компаний группы, представители СМИ и общества.

    «В 2022 году группа компаний увеличила бюджета на благотворительность на 40%, до 10 млрд тенге, и сосредоточилась на поддержке детей и регионов Казахстана. Всего за год реализовано 43 социальных проекта, помощь получили порядка 500 тысяч казахстанцев», - сообщила генеральный директор Корпоративного фонда Альфия Адиева.

    Среди самых ярких инициатив: медицинские поезда, которые помогли 80 тысячам граждан в регионах; «Саламатты болашақ», благодаря которому особенные дети в 15 городах РК смогли заниматься адаптивным спортом; поставка аппаратов гипотермии для реанимации младенцев в роддома Шымкента, Караганды, Талдыкоргана, Актау, Усть-Каменогорска, Уральска.

    Было отмечено, что компании намерены и далее увеличивать расходы на благотворительность. Уже в ближайшее время ФНБ начнет перечислять 7% чистой прибыли в Социальный фонд «Қазақстан халқына». По предварительным подсчетам, эта сумма составит около 130 млрд тенге. Таким образом, расходы группы компаний на благотворительность увеличатся в 13 раз.

    Перед отчетной встречей состоялась панельная сессия, на которой выступили НПО Казахстана, занимающиеся благотворительностью. Они поделились опытом работы на региональном и общереспубликанском уровнях, обсудили изменения в сфере благотворительности, рассказали о самых ярких проектах 2022 года и способах привлечения финансирования на добрые дела, поблагодарили за оказанную помощь и заявили, что у них большие планы на будущее. Представители компаний группы фонда выразили готовность продолжить совместную работу на благо казахстанцев.

    В завершение встречи выступили 30 детей из Астаны и регионов Казахстана, получившие поддержку в 2022 году. Среди них - участники программ «Замандас» и «Қамқорлық» по созданию детских клубов и реабилитационных центров для особенных детей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ФНБ «Самрук Казына» Благотворительность
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