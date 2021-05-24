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    10 миллионов цветов высажено на фестивале Namangan Flowers

    24 Мая 2021, 00:43

    НАМАНГАН. КАЗИНФОРМ – 10 миллионов саженцев впервые за историю мероприятия высажены на юбилейном цветочном фестивале Namangan Flowers-2021, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Намангане проходит настоящая цветочная феерия – традиционный фестиваль цветов. Ежегодно география участников фестиваля расширяется. Полюбоваться на шедевры флористики съезжаются гости со всего Узбекистана, а также ближнего и дальнего зарубежья. Из года в год количество саженцев увеличивается.

    В этом году впервые в истории фестиваля высажено 10 миллионов цветов. В этом празднике цвета и аромата участвуют более 400 флористов и любителей-цветоводов, демонстрируя свои неповторимые экспозиции.

    Все желающие по достоинству могут оценить мастерство флористов и садовников.

    Особенно эффектно экспозиции смотрятся в вечерние часы, когда каждая композиция и цветущий куст в сочетании с искусной подсветкой расширяют границы фантазии и восхищают зрителей смелыми решениями.

    Контраст света и теней придает этому пространству совершенно сказочный вид, давая возможность гостям окунуться в прекрасный мир цветочного искусства.

    Напомним, в узбекском городе Наманган в 60-ый раз стартовал традиционный фестиваль цветов Namangan Flowers-2021. Фестиваль проходит с 1961 года, в этом году мероприятие пройдет с 23 по 31 мая.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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