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    10 медалей с соревнований по параплаванию в Италии привезли карагандинские спортсмены

    21 Марта 2022, 02:35

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На Кубке мира по параплаванию в Италии казахстанские пловцы завоевали 18 медалей, 10 из них – карагандинцы. В международном первенстве приняли участие более 300 спортсменов из 38 стран, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстан на состязаниях представили девять спортсменов из Национальной паралимпийской сборной команды.

    Итоги карагандинских пловцов:

    Андрей Афанасьев – два золота (100 м брасс, 100 м баттерфляй), два серебра (50, 100 м вольный стиль);

    Диас Кенжебек – бронза (эстафета четыре по 100 м), серебро (100 м спина, среди юношей);

    Наталья Звягинцева – золото (100 м спина), две бронзы (эстафета четыре по 100 м, 50 м вольный стиль);

    Сергей Кинах – бронза (эстафета четыре по 100 м).

    «Это первые рейтинговые соревнования в этом году для наших спортсменов. Сейчас пловцы выполняют нормативы для участия в чемпионате мира (июнь, Португалия) и Азиатских играх (октябрь, Китай). Ребята активно набирают форму для участия в предстоящих крупных соревнованиях», – сказала начальник команды по параплаванию Татьяна Богословская.

    Все результаты спортсменов будут внесены в мировой рейтинг Международного паралимпийского комитета (IPC) за 2022 год.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Италия Плавание Караганда
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