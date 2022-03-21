10 медалей с соревнований по параплаванию в Италии привезли карагандинские спортсмены

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На Кубке мира по параплаванию в Италии казахстанские пловцы завоевали 18 медалей, 10 из них – карагандинцы. В международном первенстве приняли участие более 300 спортсменов из 38 стран, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстан на состязаниях представили девять спортсменов из Национальной паралимпийской сборной команды.

Итоги карагандинских пловцов:

Андрей Афанасьев – два золота (100 м брасс, 100 м баттерфляй), два серебра (50, 100 м вольный стиль);

Диас Кенжебек – бронза (эстафета четыре по 100 м), серебро (100 м спина, среди юношей);

Наталья Звягинцева – золото (100 м спина), две бронзы (эстафета четыре по 100 м, 50 м вольный стиль);

Сергей Кинах – бронза (эстафета четыре по 100 м).

«Это первые рейтинговые соревнования в этом году для наших спортсменов. Сейчас пловцы выполняют нормативы для участия в чемпионате мира (июнь, Португалия) и Азиатских играх (октябрь, Китай). Ребята активно набирают форму для участия в предстоящих крупных соревнованиях», – сказала начальник команды по параплаванию Татьяна Богословская.

Все результаты спортсменов будут внесены в мировой рейтинг Международного паралимпийского комитета (IPC) за 2022 год.