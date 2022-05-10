10 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

112 лет назад (1910-1970) родился САПАРГАЛИЕВ Махмуд - государственный деятель, ученый.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил годичные курсы при наркомате народного просвещения РСФСР.

Трудовая деятельность: работал инспектором Уральской областной учебной части, преподавателем медицинского техникума, заместителем начальника областного земельного управления, начальником отделения областного исполнительного комитета; возглавлял Эмбинскую нефтяную добычу, Макатский районный комитет партии; заместитель председателя республиканского комитета планирования (1944); министр торговли Казахстана (1945-1953); председатель Жамбылского облисполкома, первый секретарь Жамбылского областного комитета (1955-1959); министр внутренних дел Казахстана (1959-1965); возглавлял сектор Академии наук Республики Казахстан, старший научный сотрудник института философии и права.

Один из авторов учебника «История Казахской ССР» был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.

93 года назад (1929-1989) родился КАЗЫБАЕВ Какимжан Казыбаевич - казахский писатель и государственный деятель.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил отделение журналистики Казахского государственного университета (ныне - Казахский национальный университет им. аль-Фараби).

Трудовая деятельность: сотрудник отдела литературы газеты «Ленинская смена» (ныне «Жас Алаш»), заведующий отделом, ответственный редактор (1952-1958), заместитель редактора газеты «Жетысу» Алматинской области (1958-1968); заместитель председателя Государственного комитета по делам полиграфии и книжной торговли, типографии Казахстана (1972-1974); руководитель КазТАГ при Совете Министров Казахской ССР (1974-1982); секретарь ЦК Компартии Казахстана (1982-1985); главный редактор журнала «Коммунист Казахстана» (совр. «Акикат») (с 1985 года).

Автор повести «Священная ненависть» (1966) о герое штурма рейхстага Р. Кошкарбаеве, сборника очерков «Рожденные Октябрем» (1970), романа «Изморозь» (1972). Перевёл на казахский язык мемуары С.М. Штеменко «Главный штаб военных лет» и «Дневник офицера» Б. Момышулы. Ему принадлежат первые проекты на республиканском телевидении по проведению айтысов. Был инициатором празднования 150-летия Чокана Валиханова под эгидой ЮНЕСКО.