10 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1936 году в Москве состоялась первая Декада казахской литературы и искусства, которая прошла на высочайшем уровне.

В 1997 году Президенту РК были представлены первые слитки платины, выплавленной из казахстанского сырья на заводе корпорации «Сабин металл корпорейшн» (США) - одной из трех в мире, занимающейся получением этого драгоценного металла.

Слитки, общим весом в 14 килограммов и с показателем чистоты 99,95, пополнили Государственное хранилище Республики Казахстан.

В 1998 году в Алматы на V саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) была принята Алматинская декларация ОЭС, в которой определены главные направления развития сотрудничества в регионе в сферах транспорта и коммуникации, сельского хозяйства, экологии и защиты окружающей среды.

В 2001 году в Астане был открыт памятник известному казахскому хану Кенесары Касымұлы. Над созданием памятника трудилась авторская группа - скульптор Нурлан Далбай, архитектор Шота Уалиханов, инженер Абдысагит Татыгулов и мастер художественного литья Валерий Конюхов. Высота монумента составляет 7 метров, общий вес - 10 тонн.

Кенесары хан - внук Абылай хана, последний казахский хан, отстаивал независимость страны и вел борьбу с Россией, Кокандским и Хивинским ханствами.

В 2013 году Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров в Акорде договорились об открытии консульств Туркменистана в городе Актау и Казахстана - в городе Туркменбаши.

В 2014 году в городе Краснограде Харьковской области прошло торжественное открытие Стелы памяти в честь воинов 106 Акмолинской кавалерийской дивизии, на которой высечены слова: «Воинам героической 106 казахской кавалерийской дивизии от благодарных казахстанцев».

В 2017 году в Центре казахстанской литературы и культуры при венгерской Национальной библиотеке имени Иштвана Сечени состоялась презентация книги известного казахского писателя Немата Келимбетова «Не хочу терять надежду».

Книга Немата Келимбетова «Не хочу терять надежду» переведена на 19 языков мира, в том числе и на венгерский. Книга получила международную премию имени Франца Кафки - одну из самых престижных литературных премий в Европе.

В 2017 году на триумфальной арке «Мәңгілік ел» была открыта смотровая площадка, оснащенная панорамными биноклями. Она расположена на самой верхушке арки на высоте 21,5 метра. Кроме того, в триумфальной арке расположена галерея современного искусства, которая оснащена мультимедийными установками для трансляции работ об истории Казахстана и тематических роликов, раскрывающих концепцию триумфальной арки «Мәңгілік ел».

В 2018 году в Астане стартовала научно-познавательная экспедиция QazaqGeography на Северный и Южный Арал, цель которой - составить карту туристических маршрутов по Аральскому региону, а также собрать уникальные фото и видеоматериалы.

Поездка охватила почти 7 000 километров по казахстанской и узбекистанской территориям и прошла по следующему маршруту: Астана - Караганда - Балхаш - Шу - Тараз - Шымкент - Ташкент - Самарканд - Бухара - Ургенч - Нукус - Муйнак - Аральское море - Бейнеу - Бозой - Аральское море - Аральск - Кызылорда - Жезказган - Караганды - Астана.

В 2021 году в г. Нур-Султане состоялось торжественное открытие аллеи имени заслуженного общественного деятеля и эксперта в области экологии Мусагали Дуамбекова. Аллея и мемориальная доска имени Мусагали Дуамбекова были открыты в парке, расположенном напротив жилого комплекса «Городской романс» по улице Панфилова.