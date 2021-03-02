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    10 марта приостановят ретрансляцию телерадиоканалов по всей территории Казахстана

    2 Марта 2021, 15:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 марта планируется временное отключение сигналов телерадиовещания, передает МИА «Казинформ».

    По информации АО «Казтелерадио», 10 марта 2021 года 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

    «АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

    Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

    call-center: 193, +7(727) 2 581 500, 7193, e-mail: abonent@otautv.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Связь, ТВ, IT
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