10 марта приостановят ретрансляцию телерадиоканалов по всей территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 марта планируется временное отключение сигналов телерадиовещания, передает МИА «Казинформ».

По информации АО «Казтелерадио», 10 марта 2021 года 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

«АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

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