10 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

100 лет назад (1923-1988) родился ХОДЖИКОВ Султанахмет Коныркожаевич - режиссер, сценарист, участник Второй мировой войны, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Родился в г. Джамбуле (ныне - г. Тараз). Окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская А.П. Довженко).

Трудовая деятельность: работал в Алматинском городском отделе народного образования (1939-1940); воевал на фронтах Второй мировой войны (1941-1945); режиссер «Казахфильма» (с 1952 года); возглавил художественную часть студии «Казахфильма» (с 1974 года).

Участвовал в написании сценариев на исторические, современные и эпические темы, среди которых можно назвать «Мы из Семиречья» (1959), «Если бы каждый из нас» (1962). Вершиной его творчества стал фильм «Кыз Жибек», который на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси отметили тремя наградами: режиссер Султанахмет Ходжиков получил специальный диплом за яркое образное решение исторической темы; художник-постановщик Гульфайрус Исмаилова - диплом и денежную премию за лучшее художественное оформление; актера Кененбая Кожабекова наградили дипломом за вклад в развитие драматического искусства на экране.

Награжден орденом «Красной Звезды» и медалями.

87 лет назад (1936-2004) родился АСАНБАЕВ Ерик Магзумович - общественно-политический деятель Казахстана, доктор экономических наук.

Уроженец Костанайской области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (ныне - Казахский национальный университет им. аль-Фараби), Институт управления народным хозяйством СССР; аспирантуру Московского финансового института.

Трудовая деятельность: экономист Министерства финансов Казахской ССР (1958-1959); преподаватель Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1959-1960); аспирант Московского финансового института (1960-1963); начальник отдела Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Государственном плане Казахской ССР (1964-1967); начальник отдела Государственного плана Казахской ССР (1967-1973); заместитель министра финансов Казахской ССР (1973-1975); заведующий отделом управления, заместитель управляющего делами Совета Министров Казахской ССР (1975-1979); заведующий отделом торговли, плановых и финансовых органов, отделом торговли и бытового обслуживания ЦК Компартии Казахстана (1979-1983); заместитель управляющего делами Совета Министров Казахской ССР (1983-1986); заведующий отделом науки и учебных заведений ЦК Компартии Казахстана (1986-1987); заведующий экономическим отделом ЦК Компартии Казахстана (1987-1988); заместитель председателя Совета Министров Казахской ССР (1988-1989); секретарь ЦК Компартии Казахстана - председатель Комиссии ЦК по вопросам социально-экономического развития (1989-1990); председатель Верховного Совета Казахской ССР (1990-1991); вице-президент Казахской ССР (1991-1996); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (1996-2000).

Награжден орденами «Знак Почета», «Отан», «Барыс» 2-й степени, и медалями.

78 лет назад (1945-2017) родился ТАСТАНБЕКОВ Куман Нурмаганович - казахский актёр кино и театра, народный артист Казахстана, заслуженный артист Казахской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Казахской ССР, член Союза кинематографистов СССР.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил актерский факультет Казахской государственной консерватории имени Курмангазы (1969).

Трудовая деятельность: актер Казахского академического театра драмы имени М. Ауэзова (1968-2017).

Куман Тастанбеков стал звездой, исполнив роль Толегена в фильме «Кыз Жибек». На счету актера также роли в советских фильмах «Брат мой», «Необычный день», «Зима - не полевой сезон», «Сюда прилетают лебеди», «Эхо любви», «Невеста для брата», «Провинциальный роман», «Кто ты, всадник?». Среди последних картин - роли в фильмах «Кочевник» (2006), «Махамбет» (2008) и «Алдар Косе» (2011).

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016). Обладатель государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры.

76 лет назад (1947) родился КАСЕИНОВ Дюсен Курабаевич - заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, почётный гражданин Караганды.

Родился в г. Бийске (Алтайский край). Окончил Карагандинское музыкальное училище имени Таттимбета (1965); Алматинскую консерваторию имени Курмангазы (1970); Московскую консерваторию имени П. Чайковского.

Трудовая деятельность: артист камерного оркестра Казахского радио и телевидения, г. Алматы (1966-1970); ассистент-стажер Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (1970-1972); старший преподаватель Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (1972-1978); артист оркестра филармонии, г. Мехико, Мексика (1978-1981); и.о. доцента, заведующий кафедрой скрипки Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (1981-1984); инструктор отдела культуры ЦК Компартии Казахстана (1984-1987); ректор Алматинской консерватории имени Курмангазы (1987-1997); директор департамента культуры Министерства образования и культуры РК (03.1997-11.1997); председатель Комитета культуры Министерства образования, культуры и здравоохранения РК (1997-1999); председатель Комитета культуры Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (1999-2001); вице-министр культуры, информации и общественного согласия РК (2001-2002); президент гуманитарного фонда «Дегдар» (2002-2003); министр культуры РК (2003-2004); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2004-2005); специальный представитель РК по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества в СНГ (с 2005 года); генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) (2008-2022).

Награжден орденами «Құрмет» (2000), «Парасат» (2007), Дружбы (Российская Федерация, 2007), «Достлуг» (Азербайджан, 2012); медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008), «Махтумкули Фраги» (Туркменистан, 2014); нагрудным знаком «За заслуги перед польской культурой».

59 лет назад (1964-1986) родился СЫПАТАЕВ Ербол Мукажанович - участник декабрьских событий 1986 года.

Родился в Алматинской области. Окончил среднюю школу в 1981 году. С 1981 по 1982 годы работал в качестве водителя на ферме, в период с 1982 по 1984 годы служил в Советской Армии. В 1985 году поступил в Алматинский институт энергетики (ныне - Алматинский институт энергетики и связи). Во время декабрьского восстания был студентом 2-го курса.

Принимал активное участие в восстании казахской молодежи против колониальной и командной системы, которое состоялось 16-18 декабря 1986 года. 18 декабря он был тяжело ранен, госпитализирован и 23 декабря скончался от побоев, полученных на площади во время декабрьских событий.

50 лет назад (1973) родился СМАГУЛОВ Айдар Аскербекович - председатель областного суда Актюбинской области.

Родился в Северо-Казахстанской области. Высшее образование.

Трудовая деятельность: судья Петропавловского городского суда (2003); судья суда № 2 г. Петропавловска; председатель суда района М. Жумабаева; судья Северо-Казахстанского областного суда; председатель судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда (2017-2023).

На занимаемой должности - с февраля 2023 года.