10 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1923-1988) родился- режиссер, сценарист, участник Второй мировой войны, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Родился в г. Джамбуле (ныне - г. Тараз). Окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская А.П. Довженко).

Трудовая деятельность: работал в Алматинском городском отделе народного образования (1939-1940) ; воевал на фронтах Второй мировой войны (1941-1945); режиссер «Казахфильма» (с 1952 года); возглавил художественную часть студии «Казахфильма» (с 1974 года).

Он участвовал в написании сценариев на исторические, современные и эпические темы, среди которых можно назвать «Мы из Семиречья» (1959), «Если бы каждый из нас» (1962). Вершиной его творчества стал фильм «Кыз Жибек», который на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси отметили тремя наградами: режиссер Султанахмет Ходжиков получил специальный диплом за яркое образное решение исторической темы; художник-постановщик Гульфайрус Исмаилова - диплом и денежную премию за лучшее художественное оформление; актера Кененбая Кожабекова наградили дипломом за вклад в развитие драматического искусства на экране.

Награжден орденом «Красной Звезды» и медалями.

назад (1936-2004) родился- общественно-политический деятель Казахстана, экономист, доктор экономических наук, профессор. Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Уроженец Костанайской области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (ныне Казахский национальный университет им. аль-Фараби), Институт управления народным хозяйством СССР; аспирантуру Московского финансового института.

Трудовая деятельность: экономист Министерства финансов Казахской ССР (1958-1959); преподаватель Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1959-1960); аспирант Московского финансового института (1960-1963); начальник отдела Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Государственном плане Казахской ССР (1964-1967); начальник отдела Государственного плана Казахской ССР (1967-1973); заместитель министра финансов Казахской ССР (1973-1975); заведующий отделом управления, заместитель управляющего делами Совета Министров Казахской ССР (1975-1979); заведующий отделом торговли, плановых и финансовых органов, отделом торговли и бытового обслуживания ЦК Компартии Казахстана (1979-1983); заместитель управляющего делами Совета Министров Казахской ССР (1983-1986); заведующий отделом науки и учебных заведений ЦК Компартии Казахстана (1986-1987); заведующий экономическим отделом ЦК Компартии Казахстана (1987-1988); заместитель председателя Совета Министров Казахской ССР (1988-1989); секретарь ЦК Компартии Казахстана - председатель Комиссии ЦК по вопросам социально-экономического развития (1989-1990); председатель Верховного Совета Казахской ССР (1990-1991); вице-президент Казахской ССР (1991-1996); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (1996-2000). С июля 2000 года находился на пенсии.

Награжден орденами «Знак Почета», «Отан», «Барыс» 2-й степени, и медалями.

назад (1945-2017) родился- казахский актёр кино и театра, народный артист Казахстана, заслуженный артист Казахской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Казахской ССР, член Союза кинематографистов СССР.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил актерский факультет Казахской государственной консерватории имени Курмангазы (1969).

Трудовая деятельность: актер Казахского академического театра драмы имени М. Ауэзова (1968-2017).

Актер Казахского академического театра драмы имени М. Ауэзова Куман Тастанбеков стал звездой, исполнив роль Толегена в фильме «Кыз Жибек». На счету актера также роли в советских фильмах «Брат мой», «Необычный день», «Зима - не полевой сезон», «Сюда прилетают лебеди», «Эхо любви», «Невеста для брата», «Провинциальный роман», «Кто ты, всадник?». Среди последних картин - роли в фильмах «Кочевник» (2006), «Махамбет» (2008) и «Алдар Косе» (2011).

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016). Обладатель государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры.

назад (1947) родился- генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Окончил Карагандинское музыкальное училище имени Таттимбета (1965); Алматинскую консерваторию имени Курмангазы (1970); Московскую консерваторию имени П. Чайковского.

Трудовая деятельность: артист камерного оркестра Казахского радио и телевидения, г. Алматы (1966-1970); ассистент-стажер Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (1970-1972); старший преподаватель Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (1972-1978); артист оркестра филармонии, г. Мехико, Мексика (1978-1981); и.о. доцента, заведующий кафедрой скрипки Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (1981-1984); инструктор отдела культуры ЦК Компартии Казахстана (1984-1987); ректор Алматинской консерватории имени Курмангазы (1987-1997); директор департамента культуры Министерства образования и культуры РК (03.1997-11.1997); председатель Комитета культуры Министерства образования, культуры и здравоохранения РК (1997-1999); председатель Комитета культуры Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (1999-2001); вице-министр культуры, информации и общественного согласия РК (2001-2002); президент гуманитарного фонда «Дегдар» (2002-2003); министр культуры РК (2003-2004); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2004-2005); специальный представитель РК по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества в СНГ (с 2005 года).

На занимаемой должности - с мая 2008 года.

Награжден орденами Құрмет» (2000), «Парасат» (2007), Дружбы (Российская Федерация, 2007), «Достлуг» (Азербайджан, 2012); медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008); нагрудным знаком «За заслуги перед польской культурой».

назад (1964-1986) родился- участник декабрьских событий 1986 года.

Родился в Алматинской области. Окончил среднюю школу в 1981 году. С 1981 по 1982 годы работал в качестве водителя на ферме, в период с 1982 по 1984 годы служил в Советской Армии. В 1985 году поступил в Алматинский институт энергетики (ныне Алматинский институт энергетики и связи). Во время декабрьского восстания был студентом 2-го курса.

Принимал активное участие в восстании казахской молодежи против колониальной и командной системы, которое состоялось 16-18 декабря 1986 года. 18 декабря он был тяжело ранен, госпитализирован и 23 декабря скончался от побоев, полученных на площади во время декабрьских событий.

назад (1968) родился- руководитель департамента государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Родился в Тюменской области (РФ). Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, планирование сельского хозяйства (1991); государственный международный Казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави, юриспруденция (2002).

Трудовая деятельность: бухгалтер, начальник планово-экономического отдела учебно-опытного хозяйства «Аксай» Алма-Атинского зооветеринарного института (с 1991 года); контролер-ревизор, старший контролер-ревизор, главный контролер-ревизор (1993-1994); главный контролер-ревизор, заместитель начальника отдела, начальник отдела в управлении Комитета государственного финансового контроля по Алматинской области (1994-1998); главный налоговый инспектор, заведующий сектором, заместитель председателя Налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы МГД РК (1998-2002); заместитель председателя Налогового комитета по Бостандыкскому району г. Алматы НК МФ РК (2002-2005); председатель Налогового комитета по Кызылординской области НК МФ РК (2005-2008); начальник налогового управления по Турксибскому району г. Алматы НК МФ РК (2008-2009); начальник Налогового департамента по Жамбылской области НК МФ РК (2009-2013); руководитель налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК, г. Усть-Каменогорск (2013-2014); руководитель налогового департамента по Павлодарской области НК МФ РК (04.2014-11.2014); руководитель департамента государственных доходов по Павлодарской области (2014-2017); заместитель акима Южно-Казахстанской области (2017-2018); заместитель акима Туркестанской области (2018-2019); советник ректора Казахского медицинского университета непрерывного образования (04.2019-05.2019); исполняющий обязанности руководителя департамента государственных доходов по Алматинской области КГД МФ РК (05.2019-07.2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін»; нагрудными знаками «Қазақстан полициясына 15 жыл», «Қазақстан полициясына 20 жыл», «Ұллтық қауіпсіздік комитетіне 20 жыл»; Почетной грамотой министра финансов Республики Казахстан (2011). Отмечен Благодарностью Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (2001). Удостоен званий «Салық қызметінің үздігі» (2008), «Қаржы қызметінің үздігі» (2012).