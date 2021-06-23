10-летие образования республиканского объединения «Ветераны Вооруженных сил» отметили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Накануне в столице чествовали ветеранов Вооруженных сил Казахстана. 10-летний юбилей отметило Республиканское общественное объединение «Ветераны Вооруженных сил», созданное по поручению Елбасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Праздничное мероприятие организовано столичным филиалом объединения и Департаментом по делам обороны города при поддержке акимата Нур-Султана.

Отметим, общественное объединение было создано по поручению Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева при поддержке Министерства обороны страны.

Сейчас в республике насчитывается четырнадцать областных и три городских филиала, в которых состоит более пяти тысяч человек.

Ветераны ВС участвуют в поиске без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны, поддерживают связь с поисковиками, участвуют в мероприятиях по перезахоронению останков воинов-фронтовиков.

Фондом ветеранов выделялись средства на создание и установку памятника Герою Советского Союза, Халық Қаһарманы, генералу армии Сагадату Нурмагамбетову. При активном участии филиалов объединения имя героя присвоено улицам в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорск и др.

Кроме того, Центральный совет и филиалы общественного объединения оказывают посильную помощь ветеранам в решении социально-бытовых вопросов.

«Создание объединения дает возможность эффективно и целенаправленно применять весь потенциал опыта и навыков военных профессионалов, которые, выйдя на заслуженный отдых, имеют больше времени анализировать, систематизировать, вырабатывать новые предложения. Так как, у офицеров, стоявших у истоков создания Вооруженных Сил страны, участвовавших в международных учениях, миротворческих миссиях, побывавших в «горячих» точках, есть колоссальный опыт. За десять лет существования наше объединение выстроило отношения со многими подразделениями и частями Вооруженных Сил, с департаментами Министерства обороны. Живое общение ветеранов с молодежью создает атмосферу, в которой рождается чувство гордости за страну, за ее героическое прошлое, пробуждается интерес к профессии военного», – отметил во время торжественного мероприятия заместитель председателя РОО «Ветераны Вооруженных Сил», председатель общественного фонда ветеранов и семей военнослужащих Вооруженных Сил РК Марат Нагуманов.

Празднование завершилось концертом артистов Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан. В исполнении столичного ансамбля ветеранов «Есіл толқындары» прозвучали песни «Жас қазақ» и «Атамекен».