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      Северо-Казахстанская область

    10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО

    10 Ноября 2021, 17:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора», длившегося на протяжении пяти месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Департамента полиции, главная цель операции – выявление фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, перекрытие каналов незаконной поставки дикорастущей конопли.

    Североказахстанские стражи порядка выявили 125 нарушений законодательства в этой сфере. В том числе 47 фактов сбыта наркотиков.

    Одного из таких продавцов задержали в центре Петропавловска. 39-летнего жителя Жамбылского района полицейские искали целенаправленно. Из багажника его «Subaru Legacy» изъяли полимерный пакет с пятью килограммами марихуаны. Задержанный признал, что употреблял и продавал наркотики в течение двух лет. По решению суда его приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет.

    «За пять месяцев из незаконного оборота изъяли свыше 295,5 кг различных наркотических средств. С начала года – 409,5 кг, из них свыше 4,2 кг «синтетики» и 4,1 кг «гашиша». Выявили 195 различных преступлений в сфере наркобизнеса. Из них 49 фактов сбыта наркотиков, 15 — хранения в особо крупном размере», - сказал заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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