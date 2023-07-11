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    10 лет проведет в тюрьме 20-летний закладчик наркотиков в СКО

    11 Июля 2023, 04:04

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области суд вынес приговор в отношении 20-летнего закладчика наркотиков. Ближайшие 10 лет он проведет в местах лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, осужденный успел сделать 13 закладок психотропного вещества α-PVP, известного как «соль» общим весом 5,27 граммов, что относится к особо крупному размеру.

    Шесть свертков он спрятал в дачном поселке. Бдительные дачники как раз и заметили подозрительного юношу, делающего фотографии в разных местах. От любопытных горожан он сразу ретировался. Однако его вскоре задержали и изъяли у него ещё три свёртка с «солью» общим весом 2,37 грамма, спрятанных в носке.

    «Ранее не судимый горожанин сотрудничал со следствием. Суд назначил ему минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди.

    Всего с начала года в области зарегистрировали 122 наркоправонарушения, из них 49 фактов сбыта. Изъято 685 кг различных наркотиков, в том числе один кг синтетических психотропных веществ.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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