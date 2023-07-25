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    10 лет исполнилось гигантской панде в Китае

    25 Июля 2023, 09:51

    ТЯНЬЦЗИНЬ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ -10-й день рождения гигантской панды по кличке Силэ отпраздновали в Тяньцзиньском зоопарке на севере Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Юбилей отпраздновали специальным праздничным угощением, приготовленным сотрудниками по уходу за животными.

    Такие большие панды обычно в длину достигают 1,2–1,8 м и имеют массу от 70 до 160 кг.

    Большая панда является уязвимым видом. Учёные предполагают, что в дикой природе осталось около 2060 особей.

    Большая панда является символом Всемирного фонда дикой природы (WWF).

    В КНР предусмотрена смертная казнь за убийство панды.

    видео: russian.news.cn

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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