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    10 крупных инвестпроектов реализуют в Атырауской области

    4 Августа 2021, 20:31

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области за пять лет реализуют 10 крупных инвестпроектов. Информация об этом прозвучала на заседании депутатской фракции партии «Nur Otan» в областном маслихате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс -службу акима области.

    «Первым Президентом РК, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым было поручено разработать и публично рассмотреть «Дорожную карту» по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» до 2025 года «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». Елбасы подчеркнул, что основной нашей задачей на встречах с партийными фракциями является выполнение предвыборных обещаний и оправдание надежды избирателей»,- сказал председатель областного филиала партии, руководитель региона Махамбет Досмухамбетов.

    Он подчеркнул, что вопросы обеспечения мониторинга за эффективным и прозрачным расходованием бюджетных средств, общественно-политического контроля за реализацией предвыборных программ партии и «Дорожной карты» находятся под строгим контролем Лидера партии Нурсултана Назарбаева.

    Первый заместитель председателя филиала Меирим Калауи, доложив об итогах выполнения «Дорожной карты» в первом полугодии, ознакомил с планами на предстоящие годы.

    «В целях повышения доходов жителей региона планируется реализация 10 крупных инвестиционных проектов в масштабе области в предстоящие пять лет. В их числе – 4 проекта в сфере промышленности и 2 проекта - в сельскохозяйственной отрасли. Наряду с этим, в жилищно-коммунальной сфере по Атырауской области предусмотрен ввод 3,5 млн квадратных метров жилья и обеспечение жильем 7 тысяч семей»,- рассказал М.Калауи.

    Также будет вестись строительство 10 медицинских объектов, 11 школ, 56 детских садов, 22 спортивных комплексов.

    Помимо этого, было заявлено о планах по субсидированию не менее 1000 проектов в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2025», по предоставлению 300 микрокредитов в рамках региональной программы «Бизнес аймақ».

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Инвестпроекты Атырауская область Нур Отан Акимат Экономика
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