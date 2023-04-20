10-кратную наценку на продукты осуществляют некоторые казахстанские магазины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблему высоких надбавок цен на продукты поднял депутат Сената Кайрат Тастекеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из инструментов Правительства и акиматов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты является введение предельных цен. Однако требование закона о том, что надбавка не должна превышать 15% от отпускной цены производителя не везде соблюдается. Предприниматели могут не знать о наличии таких требований законодательства, или попросту не учитывать их. В этом случае торговцы, пользуясь ситуацией, зарабатывают дополнительные доходы на продуктах первой необходимости», - сказал Кайрат Тастекеев на заседании Сената.

По его словам, имеют место факты необоснованного прироста стоимости социально-значимых продовольственных товаров в 10 раз от производителя до конечного потребителя, при этом подавляющая доля в разнице приходилась на продовольственные магазины.

«К примеру, если в гипермаркете Magnum цена на сахар составляет 500 тенге, то в магазинах у дома стоимость этого товара достигает 900 тенге. Считаю, что причина повышения цен обуславливается отсутствием постоянного мониторинга акиматов за торговой деятельностью», - отметил сенатор.

Депутат напомнил, что за выработку мер и алгоритмов по сдерживанию роста цен на социально-значимые продовольственные товары отвечают Правительство и акиматы.

«Министерству торговли и интеграции совместно с акиматами областей, городов надлежит усилить мониторинг за соблюдением розничной торговой надбавки и повысить эффективность принимаемых мер. Необходимо разработать принципиально новые подходы по сдерживанию цен на продукты питания, соответствующие рыночным механизмам. Оцифровать весь процесс торговли, начиная от поступления этих товаров на рынок до продажи конечному потребителю», - добавил К. Тастекеев.



