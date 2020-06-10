10 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1950-2015) родился- писатель, журналист, переводчик, лауреат Международной литературной премии «Алаш».

Родился в с. Жана-Ульги Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

В 1972-1978 годы - студент факультета журналистики КазГУ. По окончании учебы работал корреспондентом газеты «Коммунизм туы» Восточно-Казахстанской области (1975-1976 годы), республиканской газеты «Лениншіл жас» (1978), заведующим отделом в республиканской газете «Қазақстан пионері» (1978-1980 годы), «Қазақ әдебиеті» (1980-1992 годы), позже заместителем главного редактора в газете «Заман-Қазақстан» (1992-1993 годы). В 1993-2015 годы - первый заместитель главного редактора международной газеты «Түркістан», параллельно с 2003 до 2015 года являлся президентом Общественного Фонда «Ел-шежіре», президент Издательского дома «Орхон».

Первое литературное произведение было опубликовано 8 августа 1965 года в районной газете «Еңбек туы» Больше-Нарымского района. («Шырқал ән». Өлең). Первый рассказ в стиле прозы под названием «Аққабаның толқыны» вышел в печать в 1975 году в газете «Коммунизм туы», также в коллективном сборнике «Арман қанатында» (1978 г.). В издательствах «Жалын», «Жазушы», «Елорда» в разные годы вышли в свет его книги «Аққабаның толқыны»(1981 г.), «Он бірінші күз»(1987 г.), «Каменная падь»(1990 г.), «Жер аңсаған Сарыатан»(1990 г.), «Самырсын сазы» (2000 г.). Дидахмет Әшімханұлы является автором более 200 книг. Его публицистика вышла отдельной книгой под названием «Әңгіме емес әңгімелер». Перевел повести и рассказы А. Курчаткина, А. Ашимрова, Х. Абдуллина, Т. Минуллина, А. Лупан, Т. Пулатова, П. Пурэвсурэна, перевел на казахский язык пьесу «Аждаһа», благодаря переводу писателя самые известные романы и рассказы Джона Голсуорси, Джека Лондона заговорили на казахском языке. Отдельные произведения Ашимханова переведены на девять языков мира (китайский, немецкий, монгольский, турецкий, русский, украинский, мари, киргизский, узбекский). Дидахмет Әшімханұлы - мастер жанра рассказа, стилист, талантливый журналист, известный писатель, переводчик.

С 1986 года является членом Союза писателей и журналистов СССР. Дважды призер закрытого конкурса «Жалын», призер Международной литературной награды «Алаш», Заслуженный деятель Казахстана.

назад (1975) родился- председатель правления АО «Казахтелеком».

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, математик (1995).

Трудовая деятельность: старший преподаватель Казахского государственного университета имени аль-Фараби, заведующий компьютерной лабораторией «Малимет» (1998); начальник отдела, директор департамента информационных технологий, начальник отдела техобслуживания ЗАО «ННК «Казахойл» (1998-2000); советник главного инженера, начальник главного управления, директор департамента информационных технологий РГП «Қазақстан темір жолы» (2000-2002); директор департамента информатизации и инноваций Министерства экономики и бюджетного планирования РК, директор департамента информационных технологий Министерства финансов РК (2002-2004); заместитель председателя Агентства РК по информатизации и связи (2004-2007); и.о. председателя Агентства РК по информатизации и связи (2006-2007); председатель Агентства РК по информатизации и связи (2007-2010).

На занимаемой должности - с марта 2010 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011).

назад (1978) родился- ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Родился в г. Шымкент. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, международное право (2000).

Трудовая деятельность: специалист Министерства государственных доходов РК (2000-2002); старший, главный эксперт государственно-правового управления Администрации Президента РК (2002-2005); заведующий отделом правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета РК (2005-2011); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2011-2015); аким Узункольского района Костанайской области (2015-2017); руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

Награжден медалями «Ерен енбегі үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл».

назад (1979) родился- заведующий отделом государственного управления Администрации Президента Республики Казахстан; член экспертно-консультативной комиссии при Высшем судебном совете Республики Казахстан.

Родился в г. Актау. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, правоведение (2000); University of Birmingham (Великобритания), магистр государственного управления (2014).

Трудовая деятельность: референт, атташе юридического отдела Министерства иностранных дел РК (2000-2003); референт, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором различных отделов Администрации Президента РК (2003-2011); заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК (2011-2015); заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК (2015-2016); вице-ректор по учебной работе и информационным технологиям Академии государственного управления при Президенте РК (2016-2019); ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (04.2019-08.2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.