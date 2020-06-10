10 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1934 году в Алматы начал работу первый слет представителей народного искусства, в котором приняли участие Жамбыл, Кенен, Умбетали.

В 1996 году был принят Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных с ним правах», регулирующий отношения в области интеллектуальной собственности, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), постановок, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания (смежные права).

В 1998 году состоялась международная презентация Астаны - новой столицы Казахстана. В 1999-2005 годы этот день отмечался как день рождения города. С 2006 года День столицы отмечается 6 июля.

В 1998 году камень в основание будущего Монумента защитникам Отечества заложил Президент РК Нурсултан Назарбаев. Официальное открытие монумента состоялось 9 мая 2001 года. Мемориал в 24 метра вместил в себя 63 тонны чистой карагандинской бронзы. Рядом находится Аллея глав государств с растущими елями, которые посадили президенты разных стран, посетившие столицу Казахстана.

В 2004 году в Астане состоялось официальное открытие Национальной академической библиотеки Республики Казахстан.

Книжный фонд Национальной академической библиотеки РК насчитывает более 770 тысяч книг. Кроме книг, библиотека получает более 900 наименований отечественных, зарубежных периодических изданий на государственном и других языках. В состав фонда входят: книги, периодика, аудиокниги, электронные издания, карты, нотные издания, открытки, микрофиши, а также книги по Брайлю для слабовидящих граждан. Особую ценность фонда представляют более 30 частных книжных собраний отечественных деятелей науки, культуры и просвещения, выдающихся коллекционеров Казахстана.

В 2005 году в Казахской национальной академии музыки состоялась торжественная презентация органного зала, в которой приняли участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, мэры крупных городов СНГ, представители общественности и зарубежные гости. До этого дня наша страна располагала двумя концертными органами. Один из них установлен в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, а другой - в Большом зале Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. И к ним добавился единственный в республике органный концертный зал, соответствующий всем мировым стандартам и акустическим показателям.

В 2010 году в Енбекшиказахском районе Алматинской области открылся Государственный историко-культурный заповедник-музей «Иссык», созданный в рамках президентской программы «Мәдени мұра». Расположенный на магистрали Великого Шелкового пути заповедник-музей «Иссык» стал одним из стратегически важных объектов развития культурного туризма республики. Экспозиция заповедника-музея «Иссык» состоит из трех залов: «История и культура саков», «Золотой человек», «Археология Казахстана». Наряду с этим, в охранную зону заповедника-музея входят более 80 сакских курганов и территория древних сакских поселений городищ «Рахат» и «Орикты».

В 2011 году в Париже в штаб-квартире Международного бюро выставки национальный координатор по продвижению кандидатуры Астаны ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК Рапиль Жошибаев подал заявку на проведение в 2017 году в Астане Международной специализированной выставки ЕХРО.

В 2015 году в Астане генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун и министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов торжественно открыли новое здание представительства ООН. Шестиэтажное строение, где находятся 8 учреждений ООН, расположено по адресу: улица Бокейхана, 14.

В 2015 году в Париже состоялось заседание Международного координационного совета программы Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) «Человек и биосфера», в ходе которого во Всемирную сеть биосферных заповедников был включен биосферный заповедник Аксу-Жабаглы (Казахстан).

В 2017 году в столице Казахстана состоялась торжественная церемония открытия консульства Великого Герцогства Люксембург. Почетное консульство открыто в год 25-летия двухсторонних отношений между Республикой Казахстан и Великим Герцогством Люксембург.

В 2017 году в День независимости Итальянской Республики оперный певец из Казахстана Батыржан Смаков дал сольный концерт в городе Фано, в историческом театре «Театро делла Фортуна». Итальянцы аплодировали стоя таланту казахского певца Батыржана. После концерта в местной газете был напечатан положительный отзыв о певце из Казахстана.

Батыржан Смаков - певец контртенор, единственный в Казахстане обладатель самого высокого из мужских оперных голосов. Тембр его голоса рассчитан в основном на старинные оперы.

В 2018 году в Германии сборная команда Казахстана успешно выступила на Кубке мира по плаванию среди людей с особыми потребностями, завоевав 13 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей. На протяжении четырёх дней казахстанские пловцы боролись с сильнейшими спортсменами из 47 стран мира. 37 наград!

В 2019 году Ассамблея народа Казахстана выступила с Обращением к соотечественникам в связи с завершением внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, в котором отмечается, что Касым-Жомарт Токаев одержал убедительную победу на основе четкого и выверенного взгляда в будущее, который нашел выражение в предвыборной платформе «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс».

«В платформе как в капле воды нашли отражение чаяния простых людей и надежды предпринимателей, стремления интеллигенции и запросы гражданского общества. Стабильность, мир и согласие, сильная социальная политика, равенство прав всех граждан вне зависимости от национальности, вероисповедания, имущественного положения - эти приоритеты платформы Касым-Жомарта Токаева нашли живой отклик в сердце каждого гражданина. Поэтому Президент Токаев избран народом страны и будет народным Президентом», - подчеркнули в АНК.