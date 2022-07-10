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      История Казахстана

    10 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    10 Июля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День работников рыбного хозяйства в Казахстане

    Официально утвержден в 2017 году (в соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан постановило День работников рыбного хозяйства отмечать во второе воскресенье июля).

    В этот праздник принимают поздравления работники рыбных хозяйств, профессиональные ловцы речной и морской рыбы, рыбаки-спортсмены, любители летней или зимней рыбалки.

    СОБЫТИЯ

    В 1965 году был отправлен первый эшелон мангышлакской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия со вступившего в строй нефтегазового месторождения Өзен.

    В 1992 году Дворцу спорта имени 50-летия Октября в городе Алматы было присвоено имя известного казахского батыра, поэта, певца и композитора Балуана Шолака (настоящее имя Нурмагамбет Баймырзаулы (1864-1919). Несколько песен Балуана Шолака включены в сборники «1000 песен казахского народа» и «500 казахских песен и кюев». О жизненном пути композитора-борца повествует книга Сабита Муканова «Балуан Шолак» (1980).

    В 2009 году в поселке Еламан Талгарского района Алматинской области прошла официальная церемония завершения сварочных работ на первой нитке газопровода «Казахстан - Китай».

    Цель проекта - обеспечение транзита природного газа Туркменистана через территорию Казахстана в Китай, а также транспортировка природного газа с нефтегазовых месторождений западного региона нашей страны на экспорт в Китай и регионы республики: Кызылординскую, Южно-Казахстанскую, Жамбылскую, Алматинскую области и город Алматы. Общая протяженность магистральной трассы составляет 1 304,5 км.

    В 2013 году археологи Западно-Казахстанской области обнаружили новые свидетельства существования средневековой городской культуры в Казахстане.

    Найденное на днях городище «Тас оба» расположено недалеко от посёлка Есенсай Акжаикского района и датируется XIII веком нашей эры. Это третье городище, найденное археологами Приуралья за последние 10 лет.

    В 2013 году впервые в стране Научный центр хирургии им. А. Сызганова успешно провел мультиорганную трансплантацию органов одного донора (сердце, печень и две почки) четырем пациентам. В операциях по забору органов и их трансплантации участвовало в целом около 100 медработников, в том числе и 22 хирурга. Общая продолжительность операции - 28 часов, а самой длиной была трансплантация печени, которая продлилась 17 часов.

    В 2014 году артистов балета Astana Opera Айгерим Бекетаеву и Еркина Рахматоллаева пригласили выступить в «Ла Скала» в двух гала-концертах, которые прошли в рамках Expo-2015 в Милане. Артисты показали па-де-де из третьего акта «Лебединого озера» и па-де-де из балета «Спящая красавица».

    В 2015 году за заслуги в развитии многопланового казахстанско-российского сотрудничества, а также за активный вклад в двустороннее взаимодействие по продвижению интеграционных процессов Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву орден Александра Невского. Орденом Александра Невского награждаются видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией.

    В 2017 году в городе Берлин на открытом чемпионате Германии по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и органов зрения чемпионка Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро Зульфия Габидуллина установила новый мировой рекорд в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем, показав результат 03:26,65.

    В 2018 году стартовавший с космодрома Байконур транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-09» успешно пристыковался к Международной космической станции. Впервые в истории запусков транспортных кораблей полёт «Прогресса» прошел по короткой двухвитковой схеме. Продолжительность полета с момента старта корабля до момента его стыковки с орбитальной станцией составила примерно 3 часа 40 мин.

    В 2018 году в Кембридже (Великобритания) состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальной комиссией по реализации программы «Рухани жаңғыру» и издательством Кембриджского университета по проекту перевода, издания и распространения антологий современной казахстанской литературы на английском языке. Перевод сборника образцов современной казахстанской литературы на 6 языков ООН реализуется в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире».

    Задача проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» - представить сегодняшнему миру достижения нашей литературы, музыкального и изобразительного искусства, хореографии, кино и театра за годы независимости.

    В 2019 году на кургане Патша с редкой кольцевой оградой в долине царей в Восточном Казахстане нашли единственные на евразийском пространстве фигурки оленей, у которых рога сплетены золотыми проволоками. Это уникальные фигурки оленей, у которых золотая гривна, большое количество золотых аркаров и бисеров.

    В 2020 году в процессе археологических исследований городища Культобе (г. Туркестан, Туркестанская область) были найдены ювелирные инструменты, которые являются одной из редких категорий находок на памятниках Южного Казахстана и занимают особое место в изучении традиционного казахского ювелирного искусства раннего и позднего периодов.

    Коллекция ювелирных изделий городища Культобе достаточно уникальна, в ней присутствуют образцы раннего полихромного стиля, относящийся к кангюской эпохе. Это изделия из золота, серебра, бронзы, меди и других металлов, которые представляют собой форму художественного самовыражения этноса, глубоко отражающую суть его национального своеобразия.

    В 2021 году в Караганде установили бюст одного из видных государственных деятелей периода становления независимости Казахстана Султана Досмагамбетова. Память о выдающемся учёном и общественном деятеле увековечили в сквере на улице Абая.

    Автор - один из ведущих скульпторов России Александр Ткачук. Отлито скульптурное изображение в бронзе. Его высота около четырёх метров. Постамент состоит из трёх гранитных монолитов весом 9 тонн.

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