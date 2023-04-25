10 инвестпроектов общей стоимостью 130 млрд тенге реализуют в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В этом году в Костанае планируется реализовать 10 инвестиционных проектов, где будет создано свыше 1600 рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Наталья Турлубекова, в экономику города за январь- март привлечено 42,2 млрд тенге инвестиций.

«Доля Костаная в общем объеме инвестиций области составляет 41,3%. При этом 63,3 % финансовых вливаний – это частные инвестиции (26,7 млрд тенге), что свидетельствует об инвестиционной активности бизнеса и благоприятном инвестиционном климате в городе. 33,4 % - бюджетные инвестиции (14,1 млрд. тенге), 3,3%- кредиты и другие заемные средства»,- сообщила руководитель ведомства.

Один из запущенных в этом году крупных проектов - производство автомобилей Kia Sportage NQ5 мелкоузловым методом (CKD). Стоимость проекта составляет 10,8 млрд тенге. Здесь уже создано 300 новых рабочих мест. Планируется собирать 25 тысяч единиц в год. С начала года уже выпущено 759 единиц автомобилей.

«В этом году планируется реализация 10 проектов с общим объемом инвестиций 130,7 млрд тенге и созданием 1685 рабочих мест. Из них 8 проектов - в отрасли машиностроения, 1 проект – сельского хозяйства, а также строительство общежития», - добавила Н. Турлубекова.

По линии машиностроения будут реализованы такие проекты, как производство кабин для тракторов «Беларус», строительство завода по производству кузовов, надстроек коммунальной техники, строительство чугунолитейного завода, центр обслуживания сельхозтоваропроизводителей по реализации и сервису сельхозтехники», проект ТОО «СарыаркаАвтоПром» по производству автомобилей Chevrolet Onix, LADA GRANTA и автомобилей KIA Cerato мелкоузловым методом (CKD)». Также будет реализован проект по организация SKD-производства автомобилей SsangYong.

Вместе с тем, планируется до конца года ввести в эксплуатацию кампус-общежитие для работников промышленных предприятий, колледжей, институтов Костаная, рассчитаный на 250 жильцов.

По линии сельского хозяйства будет построена молочно-товарная ферма.



