10 игровых и 10 спортивных площадок построят в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году на территории города Актау будет построено 10 игровых и 10 спортивных площадок. Аким города Актау отметил, что при благоустройстве будет учтено мнение жителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году разрабатывается проектно-сметная документация на комплексное благоустройство 1, 4, 14, 22, 28а и 29 микрорайонов. Ведутся проектно-изыскательские работы.

«В 2021 году при спонсорской поддержке NCOC проведены работы по комплексному благоустройству в пяти микрорайонах города, а именно в 5,8,9,13 и 28 микрорайонах. Ведутся работы по установке элементов детских площадок. Все работы будут завершены в марте и будут приняты специальной комиссией совместно с инициативной группой жителей каждого микрорайона. В случае каких-либо нареканий, подрядчику будет поручено восстановление», - сказал Нурдаулет Килыбай.

Кроме того, в прошлом году за счет бюджетных средств в городе было установлено шесть детских игровых площадок и воркаут. В 2022 году планируется установить 10 игровых и 10 спортивных площадок.