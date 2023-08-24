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    10 граждан Афганистана задержаны полицейскими ЗКО

    24 Августа 2023, 22:00

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Бурлинском районе ЗКО при попытке незаконного пересечения государственной границы задержаны 10 граждан Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ночь на 24 августа в 01:10 часов сотрудниками ОП Бурлинского района ДП ЗКО совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК при попытке незаконного пересечения государственной границы задержаны 10 граждан Афганистана.

    По предварительным сведениям они направлялись в страны Евросоюза.

    «В отношении задержанных составлены административные протоколов по ст. 514 КоАП РК. Материалы для рассмотрения будут направлены в Бурлинский районный суд», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Западно-Казахстанская область Пограничники Афганистан Граница полиция
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