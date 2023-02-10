10 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

85 летназад (1938-2004) родился СЕРИККАЛИЕВ Зейнулла - литературный критик.

Родился в селе Нуржау Тенгизского района Атырауской области. Окончил отделение журналистики филологического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1960); аспирантуру Казахского педагогического института им. Абая (1968).

Трудовая деятельность: с 1959 года работал в редакциях журналов «Пионер», «Білім және еңбек», ответственным секретарем в аппарате Союза писателей Казахстана, заведовал отделом литературы, искусства и культуры в газете «Социалистік Қазақстан», главным редактором издательства «Казахстан»; руководил группой переводчиков многотомной серии «Малая история искусств».

Первая литературно-критическая книга «Раздумье» была опубликована в издательстве «Жазушы» в 1967 году, «Исповедь времени» - в 1971. В этих книгах на обширном материале рассматриваются вопросы мастерства, психологического портрета, взаимовлияния литератур. В 1976 году издано новое исследование по литературе и эстетике «Мерой разума» (в соавторстве с Э. Сериккалиевой), посвященное специфике научного и художественного освоения мира. Его книга «Мудрость мировоззрения» стала весомым вкладом в национальную эстетическую мысль.

79 летназад (1944-1992) родился МАНДОКИ Иштван Конгур (Коныр) - выдающийся тюрколог ХХ века, основоположник европейского кыпчаковедения, автор уникальных трудов по истории, культуре и языку тюркских народов; один из основоположников международного общества «Казак тiлi», призванного всемерно содействовать развитию государственного языка Республики Казахстан.

Родился в Надькуншагском г. Кариаг (Венгрия). Окончил Карцагский сельскохозяйственный техникум, историко-филологический факультет Будапештского университета (1968).

Трудовая деятельность: по окончании Будапештского университета работал там же ассистентом на кафедре тюркологии; работал в Национальной библиотеке имени Сеченьи, был членом исследовательской группы по алтаистике в Академии наук Венгрии, ведущим научным сотрудником кафедры Внутренней Азии Будапештского университета.

Уже со времен учебы в университете начал собирать этнографические, языковые данные в научных экспедициях в тюрко-этнические среды Европы. Участвовал в экспедициях по Анатолии, Казахстану, Средней Азии, Монголии. Основные научные интересы - кыпчако-тюркская филология, древняя история мадьяр, этнография и этническая история кунов (кыпчаков Венгрии), казахско-кунские параллели языка и этнографии.

В 1970 году он защитил диссертацию на тему «Языковые исследования Добруджских татар». В 1974 году путешествовал по Монголии, зафиксировав различные фольклорные и этнографические данные. В 1981 году защитил докторскую диссертацию на тему «Документальные источники относительно языка куманов Венгрии».

Перевёл книгу Б. Момышулы «Ұшқан ұя» («Наша семья»). Опубликовал более сорока научных статей на венгерском, немецком, французском, казахском и др. языках. Переводил произведения фольклора и литературы тюркоязычных народов на венгерский язык. За работы по исследованию культуры тюркских народов удостоен премии «Постумус» АН Венгрии (1993).

Умер 22 августа 1992 года в г. Махачкале. Похоронен на кладбище Кенсай в г. Алматы.

77 лет назад (1946-2020) родился ДУЙСЕКЕЕВ Кенес Дуйсекеевич - казахстанский композитор, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы по классу композиции профессора А.В. Бычкова, композитор (1974).

Трудовая деятельность: композитор-консультант Казахского республиканского дома народного творчества (1974-1975); главный дирижер - музыкальный руководитель ансамбля «Гүлдер» (1975-1976); музыкальный руководитель Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт» (с 1976 года); главный редактор музыкальных программ Казахского телевидения (с 1979 года); главный дирижер - художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Казахстана (с 1984 года); художественный руководитель Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт» (с 2005 года).

Автор многих музыкальных произведений, в том числе симфоний для камерного оркестра «Утро на джайляу», «Кочевье», в хоре a'capella «О, туған жер!», песни «Сәлем саған, туған ел» и других.

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2014); медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

75 летназад (1948) родился КУРМАНКУЛОВ Жолдасбек- кандидат исторических наук, главный научный сотрудник отдела археологии эпохи камня и палеометалла Института археологии им. А.Х. Маргулана Комитета науки.

Он родился в поселке Созак Южно-Казахстанской области. Окончил исторический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова. Является ведущим специалистом в области отечественной археологии. С 1972 года работает в Институте истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова (Институт археологии им. А.Х. Маргулана).

Им выявлены и исследованы многочисленные памятники эпохи бронзы Центрального Казахстана. Будучи с 1972 года постоянным участником, впоследствии руководителем полевых исследований экспедиций института, внес значительный вклад разработку актуальных проблем по изучению материальной культуры памятников Центрального и Южного Казахстана. Открыл и исследовал уникальные поселения и некрополи Атасу, Мыржык, Акмая, Ак-мустафа, Талдысай, наскальные рисунки урочища Теректы Аулие, Какымбай, Акдын, Тамгалы тас, каменные изваяния и святилища тюрко-кыпчаков.

Автор более 350 научных трудов, в том числе пяти научный и трех научно-популярных монографий. Кроме того, он основной составитель и главный редактор капитального труда «Свод памятников истории и культуры Кызылординской области», автор и научный консультант «Казақстан: Ұлттық энциклопедия». Научный редактор первого тома многотомного собрания сочинений академика НАН РК А.Х. Маргулана. Имеет ряд публикации за рубежом.

62 года назад (1961) родилась СУЛЕЙМЕН Лаззат Жанылыскызы - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Родилась в Талдыкорганской (ныне - Алматинской) области. Окончила Казахский педагогический институт имени Абая, учитель математики (1983); Российский государственный социальный институт, экономист (1992).

Трудовая деятельность: рабочая совхоза Каракемер Аксуского района Талды-Курганской области (07.1979-08.1979); учитель математики, организатор внеклассной и внешкольной работы средней школы имени Чапаева Талды-Курганской области (1983-1985); второй секретарь, первый секретарь Аксуского райкома ЛКСМ Казахстана Талды-Курганской области (1986-1990); председатель Талдыкорганского областного комитета по делам молодежи (1992-1994); первый заместитель начальника Талдыкорганского областного управления по делам молодежи, туризма и спорта, заведующая отделом внутренней политики и социальной сферы аппарата акима г. Талдыкорган (1994-1997); главный специалист отдела по делам молодежи департамента координации контроля Министерства образования и культуры РК (09.1997-12.1997); ведущий специалист, главный специалист отдела по связям с казахской диаспорой департамента по развитию языков Министерства информации и общественного согласия РК (1997-1998); консультант, заведующая информационно-аналитическим отделом Центральной избирательной комиссии РК (1998-2003); член Центральной избирательной комиссии РК (с 2003 года); заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (2014-2015); член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2015-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін» (2006).

53 годаназад (1970) родился АБДРАШЕВ Рустем Жарасканович - казахский кинорежиссер, сценарист и художник.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинское художественное училище имени Н.В. Гоголя, художник-декоратор (1989); театрально-декорационный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, кинорежиссер (г. Москва, 1993); юридический факультет Казахской государственной юридической академии, правовед (2002).

Трудовая деятельность: художник-постановщик киностудии «Казахфильм» кинокартин «Бегущая мишень», «Гибель Отрара», «Бейбарс», «Жизнеописание юного аккордеониста», «Голубиный звонарь», «Дикий Восток» и др. (с 1989 года); художник-постановщик, режиссер телевидения, продюсер агентства «Хабар» (с 1997 года); режиссер документального фильма «В том числе» (с 1999 года); начальник предвыборного штаба АПК (с 2000 года); генеральный продюсер МТРК «Мир» в РК (с 2001 года); режиссер-постановщик киностудии РГКП «НК «Казахфильм» (ныне - АО «Казахфильм имени Ш. Айманова») (с 2002 года).

Обладатель Гран-при «Золотая лоза» XIII Открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок-2004», Гран-при кинофестиваля «Звезды Шакена» (г. Алматы, 2004), Гран-при «Сарматский лев» Международного кинофестиваля «Восток-Запад» (г. Оренбург, 2008), Гран-при Международного кинофестиваля (г. Белград, 2009). Удостоен специального показа на Международном Нью-Йоркском кинофестивале еврейского кино в Линкольн-центре (г. Нью-Йорк, 2008). Призер Международного кинофорума «Золотой витязь» за лучшую режиссуру фестиваля «Астана-Байтерек» в номинации лучший режиссерский дебют (2004). Удостоен приза за лучший иностранный фильм на МКФ «Сталкер» о правах человека, специального приза жюри музея Гюме (г. Париж) на МКФ «Asia cinema» (Франция, 2009).

Награжден орденом «Құрмет» (2016).

43 года назад (1980) родился ИСАБЕКОВ Сакен Саинович - начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Родился в г. Москва (РСФСР). Окончил Университет им. Д.А. Кунаева (юриспруденция).

Трудовая деятельность: служба в воинских частях Республиканской гвардии РК (2001-2003); служба на различных офицерских и руководящих должностях в Службе государственной охраны Республики Казахстан (2003-2021); заместитель начальника Службы государственной охраны - начальник Службы охраны Президента РК (2021-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Айбын» ІІ ст.; медалями «Мінсіз қызметі үшін» ІІІ ст., «Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін» І, ІІ ІІІ ст.

33 года назад (1990) родился ОРАЛОВ Асхат Раздыкович - министр культуры и спорта Республики Казахстан.

Родился в г. Аксу Павлодарской области. Окончил ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, переводческое дело, международные отношения; МГИМО (У) МИД РФ, международные отношения.

Трудовая деятельность: руководящие позиции в секретариате МК «Жас Отан» при партии «Нур Отан» г. Астаны (2010-2014); главный специалист департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2011-2012); старший специалист отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2013-2014); первый заместитель председателя филиала «Нұр» партии «Нұр Отан» г. Астаны (2014-2016); руководитель управления по вопросам молодежной политики г. Астаны, депутат VI созыва маслихата г. Астаны (2016-2018); директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2018-2019); заместитель акима Павлодарской области (2019-2020); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2020-2021); заместитель акима г. Нур-Султана (2021-2022); исполнительный секретарь партии «Nur Otan» (2022-2023);

На занимаемой должности - с января 2023 года.