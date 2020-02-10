10 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

82 года назад (1938-2004) родился СЕРИККАЛИЕВ Зейнулла – литературный критик. Родился в селе Нуржау Тенгизского района Атырауской области.

В 1960 году окончил отделение журналистики филологического факультета Казахского государственного университета им С. М. Кирова, а в 1968 году — аспирантуру Казахского педагогического института им. Абая. Кандидат филологических наук.

С 1959 года работал в редакциях журналов «Пионер», «Білім және еңбек», ответственным секретарем в аппарате Союза писателей Казахстана, заведовал отделом литературы, искусства и культуры в газете «Социалистік Қазақстан», главным редактором издательства «Казахстан». Руководил группой переводчиков многотомной серии «Малая история искусств».

Первая литературно-критическая книга «Раздумье» опубликована в издательстве «Жазушы» в 1967 году, «Исповедь времени» - в 1971. В этих книгах на обширном материале рассматриваются вопросы мастерства, психологического портрета, взаимовлияния литератур. В 1976 году издано новое исследование по литературе и эстетике «Мерой разума» (в соавторстве с Э. Сериккалиевой), посвященное специфике научного и художественного освоения мира. Его книга «Мудрость мировоззрения» стала весомым вкладом в национальную эстетическую мысль.

назад (1946) родился- казахстанский композитор, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан. Родился в Кызылординской области. Окончил Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы по классу композиции профессора А.В. Бычкова, композитор (1974).

Трудовая деятельность: с 1974 года - композитор-консультант Казахского республиканского дома народного творчества; с 1975 года - главный дирижер - музыкальный руководитель ансамбля «Гүлдер»; с 1976 года - музыкальный руководитель Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт»; с 1979 года - главный редактор музыкальных программ Казахского телевидения; с 1984 года - главный дирижер - художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Казахстана; с 2005 года - художественный руководитель Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт».

Автор многих музыкальных произведений, в том числе симфоний для камерного оркестра «Утро на джайляу», «Кочевье», в хоре a'capella «О, туған жер!», песни «Сәлем саған, туған ел» и других.

Награжден орденами «Құрмет» (2005); «Парасат» (2014); медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

назад (1961) родилась- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Родилась в Талдыкорганской (ныне Алматинской) области. Окончила Казахский педагогический институт имени Абая, учитель математики (1983); Российский государственный социальный институт, экономист (1992).

Трудовая деятельность: рабочая совхоза Каракемер Аксуского района Талды-Курганской области (07.1979-08.1979); учитель математики, организатор внеклассной и внешкольной работы средней школы имени Чапаева Талды-Курганской области (1983-1985); второй секретарь, первый секретарь Аксуского райкома ЛКСМ Казахстана Талды-Курганской области (1986-1990); председатель Талдыкорганского областного комитета по делам молодежи (1992-1994); первый заместитель начальника Талдыкорганского областного управления по делам молодежи, туризма и спорта, заведующая отделом внутренней политики и социальной сферы аппарата акима г. Талдыкорган (1994-1997); главный специалист отдела по делам молодежи департамента координации контроля Министерства образования и культуры РК (09.1997-12.1997); ведущий специалист, главный специалист отдела по связям с казахской диаспорой департамента по развитию языков Министерства информации и общественного согласия РК (1997-1998); консультант, заведующая информационно-аналитическим отделом Центральной избирательной комиссии РК (1998-2003); член Центральной избирательной комиссии РК (с 2003 года); заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (2014-2015); член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2015-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін» (2006).

назад (1970) родился- казахский кинорежиссер, сценарист и художник.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинское художественное училище имени Н.В. Гоголя, художник-декоратор (1989); театрально-декорационный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, кинорежиссер (г. Москва, 1993); юридический факультет Казахской государственной юридической академии, правовед (2002).

Трудовая деятельность: художник-постановщик киностудии «Казахфильм» кинокартин «Бегущая мишень», «Гибель Отрара», «Бейбарс», «Жизнеописание юного аккордеониста», «Голубиный звонарь», «Дикий Восток» и др. (с 1989 года); художник-постановщик, режиссер телевидения, продюсер агентства «Хабар» (с 1997 года); режиссер документального фильма «В том числе» (с 1999 года); начальник предвыборного штаба АПК (с 2000 года); генеральный продюсер МТРК «Мир» в РК (с 2001 года); режиссер-постановщик киностудии РГКП «НК «Казахфильм» (ныне - АО «Казахфильм имени Ш. Айманова») (с 2002 года).

Обладатель Гран-при «Золотая лоза» XIII Открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок-2004», Гран-при кинофестиваля «Звезды Шакена» (г. Алматы, 2004), Гран-при «Сарматский лев» Международного кинофестиваля «Восток-Запад» (г. Оренбург, 2008), Гран-при Международного кинофестиваля (г. Белград, 2009). Удостоен специального показа на Международном Нью-Йоркском кинофестивале еврейского кино в Линкольн-центре (г. Нью-Йорк, 2008). Призер Международного кинофорума «Золотой витязь» за лучшую режиссуру фестиваля «Астана-Байтерек» в номинации лучший режиссерский дебют (2004). Удостоен приза за лучший иностранный фильм на МКФ «Сталкер» о правах человека, специального приза жюри музея Гюме (г. Париж) на МКФ «Asia cinema» (Франция, 2009).

Награжден орденом «Құрмет» (2016).

45 лет назад (1975) родился НУРГАЛИЕВ Ербол Жолдаспекович - председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Имеет два высших образования - учитель истории и права, экономист.

Трудовая деятельность: учитель (1994-1995); заместитель директора средней школы (1996-2002); заведующий районным отделом внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Жарминского района (2002-2005); помощник акима Жарминского района (2005-2009); заместитель акима Кокпектинского района (2009-2011); начальник управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2011-2015); заместитель председателя Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК (2015); руководитель ГУ «Управление внутренней политики Актюбинской области» (2015-2017); заместитель акима Актюбинской области (2017-2018); заведующий социальным сектором отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2018-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

назад (1990) родился- заместитель акима Павлодарской области. Родился в г. Аксу Павлодарской области.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, переводческое дело, международные отношения.

Трудовая деятельность: руководящие позиции в секретариате МК «Жас Отан» при партии «Нур Отан» г. Астаны (2010-2014); главный специалист департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2011-2012); старший специалист отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2013-2014); первый заместитель председателя филиала «Нұр» партии «Нұр Отан» г. Астаны (2014-2016); директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.