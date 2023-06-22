10 ДТП с электросамокатами зафиксировано в Казахстане в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Один человек погиб в ДТП с участием электросамокатов за пять месяцев текущего года – такую статистику привел председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Кайсар Султанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За пять месяцев 2023 года на территории страны зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. В результате погиб один человек. Кроме того, установлено, что травмы получили 11 человек», - сказал Кайсар Султанбаев в кулуарах Сената, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, сегодня депутаты Сената одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения». Рассматриваемым Законом предусматриваются следующие основные положения: в Законе «О дорожном движении» вводится понятие «малое электрическое транспортное средство», с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей;

Закон «О дорожном движении» дополняется понятием «электрический самокат», который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей.