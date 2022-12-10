10 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

77 лет назад (1945) родился АЛТЫНБАЕВ Мухтар Капашевич - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана, государственный и военный деятель Республики Казахстан, Халық Қаһарманы, генерал армии.

Родился в Караганде. Окончил Армавирское высшее военное училище летчиков противовоздушной обороны (1977); Военную командную академию противовоздушной обороны имени Г.К. Жукова, военный летчик-инженер (1985).

Трудовая деятельность: курсант-пилот Кинель-Черкасского учебно-тренировочного авиационного центра Добровольного общества содействия армии, авиации и флота (1965-1966); проходчик шахты имени Кирова (Караганда) (1962-1969); летчик истребительного авиационного полка противовоздушной обороны, старший летчик, командир авиационного звена, командир авиационной эскадрильи, заместитель командира авиационного полка, командир истребительного авиационного полка противовоздушной обороны (1969-1985); слушатель Военной академии противовоздушной обороны (1982-1985); заместитель командира дивизии противовоздушной обороны (1985-1988); командир дивизии противовоздушной обороны (1988-1992); командир корпуса противовоздушной обороны - заместитель министра обороны РК (1992-1993); командующий Военно-воздушными силами РК (1993-1996); министр обороны РК (1996-1999); командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК (1999-2001); министр обороны РК (2001-2007); и.о. министра обороны РК (17.06.2009-25.06.2009); председатель Комитета начальников штабов - первый заместитель министра обороны РК (2007-2010); депутат Сената Парламента РК (2010-2017); председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных сил» (с 2017 года).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III ст. (1978), «Барыс» II ст. (2003), «Дружбы народов» (РФ), орденом Содружества Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (2015); многочисленными медалями РК и зарубежных государств. Присвоено звание «Халық Қаһарманы» с вручением Золотой звезды «Халық Қаһарманы» и ордена «Отан».

50 летназад (1972) родился ТЕМИРБОЛАТ Бакытжан Берикбайулы - директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, политология (1998).

Трудовая деятельность: научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (1998-2000); консультант общественно-политического отдела, главный эксперт, заведующий сектором отдела внутренней политики, главный инспектор информационно-аналитического центра администрации Президента РК (2000-2006); главный инспектор секретариата Совета Безопасности РК (2006-2007); заместитель начальника канцелярии Президента РК (2007-2018); заведующий общим отделом администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019); временно исполняющий обязанности начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019); ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2009), «Парасат» (2016), юбилейными медалями.

41 год назад (1981) родилась ГЛАДЫШЕВА Светлана Анатольевна - заместитель акима Павлодара.

Родилась в Павлодаре. Окончила Павлодарский университет (ныне - ИнЕУ), педагог-психолог.

Трудовая деятельность: социальный педагог общеобразовательной школы № 43 г. Павлодар (2002-2009); исполняющий обязанности председателя социально-волонтерского центра (2009-2011); главный специалист, заместитель руководителя управления внутренней политики Павлодарской области (2011-2013); заместитель акима г. Аксу (2014-2016); первый заместитель председателя Экибастузского городского филиала партии «Nur Otan» (2016-2017); заместитель акима Железинского района (2018-2019); руководитель аппарата акима Павлодара (2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.



