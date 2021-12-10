10 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1945) родился- государственный и военный деятель Республики Казахстан, Халық қаһарманы, генерал армии, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в г. Караганде. Окончил Армавирское высшее военное училище летчиков противовоздушной обороны (1977); Военную командную академию противовоздушной обороны имени Г.К. Жукова, военный летчик-инженер (1985).

Трудовая деятельность: курсант-пилот Кинель-Черкассого учебно-тренировочного авиационного центра Добровольное общество содействия армии, авиации и флота (1965-1966); проходчик шахты имени Кирова (Караганда) (1962-1969); летчик истребительного авиационного полка противовоздушной обороны, старший летчик, командир авиационного звена, командир авиационной эскадрильи, заместитель командира авиационного полка, командир истребительного авиационного полка противовоздушной обороны (1969-1985); слушатель Военной академии противовоздушной обороны (1982-1985); заместитель командира дивизии противовоздушной обороны (1985-1988); командир дивизии противовоздушной обороны (1988-1992); командир корпуса противовоздушной обороны - заместитель министра обороны РК (1992-1993); командующий Военно-воздушными силами РК (1993-1996); министр обороны РК (1996-1999); командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК (1999-2001); министр обороны РК (2001-2007); и.о. министра обороны РК (17.06.2009-25.06.2009); председатель Комитета начальников штабов - первый заместитель министра обороны РК (2007-2010); депутат Сената Парламента РК (2010-2017); председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных сил» (с 2017 года).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III ст. (1978), «Барыс» II ст. (2003), «Дружбы народов» (РФ), орденом Содружества Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (2015); многочисленными медалями РК и зарубежных государств. Присвоено звание «Халық Қаһарманы» с вручением Золотой звезды «Халық Қаһарманы» и ордена «Отан».

назад (1960) родился- председатель правления - ректор Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова.

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный медицинский институт (1978); Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова (1984); Целевую клиническую ординатуру по хирургии в ВНЦХ АМН СССР (1991); Университет «Кайнар» (2008).

Трудовая деятельность: врач-хирург Алгинской ЦРБ Актюбинской области (1984-1988); заместитель главного врача по организационно-методической работе Алгинской ЦРБ Актюбинской области (1991-1993); старший, главный научный сотрудник НЦ хирургии им. А.Н. Сызганова (1993-2000); главный хирург Агентства РК по делам здравоохранения, начальник отдела организации хирургической помощи департамента лечебно-профилактической работы (2000-2001); ректор Семипалатинской государственной медицинской академии (2001-2007); генеральный директор «Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи» г. Астана (2008-2009); ректор Карагандинского государственного медицинского университета (2009-2011); директор департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения РК (2011-2013); директор РГП на ПХВ «Областной медицинский центр» (ОМЦ) управления здравоохранения по Кызылординской области (2013-2015); советник ректора по экономическим вопросам, заведующий кафедрой хирургических болезней № 1 Карагандинского государственного медицинского университета (2015-2017); проректор по организационно-экономической работе, исполнительный директор Карагандинского государственного медицинского университета (2017-2019); директор института общественного здравоохранения и профессионального здоровья некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Караганды» (02.2019-04.2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

Награжден юбилейными «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2005), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005); нагрудными знаками Министерства образования и науки РК «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2002), Министерства здравоохранения РК «Отличник здравоохранения» (2010), Министерства здравоохранения РК «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» (2012).

назад (1972) родился- директор государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы».

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, политология (1998).

Трудовая деятельность: научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (1998-2000); консультант общественно-политического отдела, главный эксперт, заведующий сектором отдела внутренней политики, главный инспектор информационно-аналитического центра администрации Президента РК (2000-2006); главный инспектор секретариата Совета Безопасности РК (2006-2007); заместитель начальника канцелярии Президента РК (2007-2018); заведующий общим отделом администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019); временно исполняющий обязанности начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019); ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2009), «Парасат» (2016), юбилейными медалями.