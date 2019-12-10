10 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1945) родился- государственный и военный деятель Республики Казахстан, Народный герой, генерал армии.

Родился в Караганде. Окончил Армавирское высшее военное училище летчиков противовоздушной обороны (1977); Военную командную академию противовоздушной обороны имени Г.К. Жукова, военный летчик-инженер (1985).

Трудовая деятельность: курсант-пилот Кинель-Черкассого учебно-тренировочного авиационного центра Добровольное общество содействия армии, авиации и флота (1965-1966); проходчик шахты имени Кирова (Караганда) (1962-1969).

Летчик истребительного авиационного полка противовоздушной обороны, старший летчик, командир авиационного звена, командир авиационной эскадрильи, заместитель командира авиационного полка, командир истребительного авиационного полка противовоздушной обороны (1969-1985).

Слушатель Военной академии противовоздушной обороны (1982-1985); заместитель командира дивизии противовоздушной обороны (1985-1988); командир дивизии противовоздушной обороны (1988-1992); командир корпуса противовоздушной обороны - заместитель министра обороны РК (1992-1993); командующий Военно-воздушными силами РК (1993-1996); министр обороны РК (1996-1999).

Командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК (1999-2001); министр обороны РК (2001-2007); и.о. министра обороны РК (17.06.2009-25.06.2009); председатель Комитета начальников штабов - первый заместитель министра обороны РК (2007-2010); депутат Сената Парламента РК (2010-2017).

Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III ст. (1978), «Барыс» II ст. (2003), «Дружбы народов» (РФ), орденом Содружества Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (2015); многочисленными медалями РК и зарубежных государств. Присвоено звание «Халық Қаһарманы» с вручением Золотой звезды «Халық Қаһарманы» и ордена «Отан».





назад (1971) родился- аким города Шымкента.

Родился в Чимкентской области. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономист (1994); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

Трудовая деятельность: экономист «Alem Bank Kazakhstan» (1994-1995); главный специалист Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995); финансовый директор фирмы «Газойл» (1995-1997); начальник отдела взаимозачетов и Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» (1997-1998); заместитель директора дочернего государственного предприятия «Пассажирские перевозки» Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» (1998-1999); заместитель начальника, начальник главного управления финансов и бухучета, начальник департамента экономики, финансов и бухучета Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» (1999-2002).

Исполняющий обязанности директора, директор департамента финансового регулирования Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2002-2003); советник председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2003-2004); директор департамента Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции г. Алматы (2005-2006); начальник управления по тарифам г. Алматы (2006-2007).

Начальник (инспекции) управления Комитета финансового контроля и государственных закупок, начальник Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан по Акмолинской области (2007-2009); заместитель акима Южно-Казахстанской области Республики Казахстан (2009-2012); государственный инспектор администрации Президента Республики Казахстан (2012-2014); заместитель акима Южно-Казахстанской области (2014-2016); аким Отырарского района Южно-Казахстанской области (2016-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.





назад (1972) родился- ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, политология (1998).

Трудовая деятельность: научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (1998-2000); консультант общественно-политического отдела, главный эксперт, заведующий сектором отдела внутренней политики, главный инспектор информационно-аналитического центра администрации Президента РК (2000-2006); главный инспектор секретариата Совета Безопасности РК (2006-2007); заместитель начальника канцелярии Президента РК (2007-2018); заведующий общим отделом администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019); временно исполняющий обязанности начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2009), «Парасат» (2016), юбилейными медалями.