10 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день футбола

Отмечается по решению Организации Объединенных Наций. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Международный день прав животных

Учрежден в 1998 году - в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпадение - он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на нашей планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

День прав человека

Официально установлен 4 декабря 1950 года на пленарном собрании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Дата выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

Указанная Декларация, принятая почти сразу же после страшной Второй мировой войны, поправшей все возможные права, в том числе, и право на жизнь миллионов и миллионов людей, стала первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. Она включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.

День вручения Нобелевской премии

Ежегодное вручение Нобелевской премии проходит в стокгольмском Штудхусете (городской ратуше). Эти премии пользуются международным признанием, как самое почетное гражданское отличие. Их вручает его Величество Король Швеции на церемонии, проходящей в день смерти Альфреда Нобеля (10 декабря 1896 года). Каждый лауреат получает золотую медаль с изображением Нобеля и диплом.

СОБЫТИЯ

В 1930 году в Казахстане был открыт первый Казахский государственный медицинский институт, который поручили возглавить выпускнику Петербургской военно-медицинской академии Санжару Асфендиярову, а в 1963 году его переименовали в Алма-Атинский государственный медицинский институт. 11 января 1989 года Совет Министров Казахской ССР принял постановление о присвоении этому вузу имени первого ректора С. Асфендиярова, внесшего бесценный вклад в развитие просвещения и здравоохранения. В 2001 году Указом Президента РК университету присужден высокий статус национального университета.

В 1963 году Президиум Верховного Совета Казахской ССР постановил своим Указом отнести городской поселок Актауский к категории городов краевого подчинения, присвоив ему наименование Актау.

В 1991 году, исходя из стремления многонационального народа республики к построению демократического, независимого, миролюбивого, правового государства, основанного на принципах самоопределения, незыблемости прав и свобод человека, политическом, экономическом и идеологическом многообразии общества, Верховный Совет Казахской ССР постановил переименовать Казахскую Советскую Социалистическую Республику в Республику Казахстан.

В 1991 году в Алматы во Дворце республики состоялось торжественное заседание, посвященное вступлению в должность первого всенародно избранного Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, на котором Глава государства принял присягу.

В 1991 году был издан Указ Президента РК Нурсултана Назарбаева о формировании Алмазного фонда республики, в который подлежат зачислению все произведенные на территории Республики Казахстан (добытые из недр, полученные из вторичного сырья) аффинированные драгоценные металлы в слитках, порошках и других состояниях, уникальные самородные драгоценные металлы и добытые драгоценные камни.

В 1996 году были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и Сербией. В 2011 году было открыто посольство Республики Сербия в Астане. Посольство Республики Казахстан в Республике Сербия было открыто в 2019 году, что позволило и далее укреплять тесные отношения между Казахстаном и Сербией.

Сербия - государство на юге Восточной Европы. Расположено в центральной части Балканского полуострова и частично на среднедунайской низменности, в бассейне р. Дунай. Площадь - 77,5 тыс. км2. Столица - Белград. Официальный язык - сербский; на территориях проживания национальных меньшинств также используются венгерский, словацкий, хорватский, румынский, русинский и албанский языки. Денежная единица- сербский динар. Глава государства - президент, избираемый всенародно на 5 лет (с правом повторного переизбрания).

В 1997 году город Акмола был объявлен столицей республики, и тогда же началась передислокация государственных органов в Акмолу (Астана).

В 2010 году в Алматы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялась торжественная церемония открытия памятника участнику Второй Мировой войны, Герою Советского Союза, военному писателю Бауыржану Момышулы.

Общая высота монумента составляет 6 метров. Фигура Бауыржана Момышулы в полный рост исполнена из бронзы, подставка - из гранита. Авторы монумента - известные казахстанские скульпторы Нурлан Далбай и Расул Сатыбалдиев.

В 2013 году в Конакри на Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС) была учреждена Исламская организация продовольственной безопасности со штаб-квартирой в Астане. Устав новой организации подписали 19 государств.

В 2014 году в Италии одним из крупнейших издательств, специализирующихся на выпуске книг, посвященных истории, культуре, литературе, филологии, «Сандро Тети Эдиторе» на итальянском языке была издана книга «Казахстан - центр Евразии». Автор - итальянский аналитик и эксперт в области геополитики Фабио Индео.

В 2016 году в Астане состоялось торжественное открытие театра «Астана Балет», расположенного рядом с Казахской национальной академией хореографии. Вместимость зрительного зала рассчитана на 783 места, в том числе партер - на 609 мест, второй ярус балкона - на 104 места, третий ярус балкона - на 70 мест. Площадь сцены составляет 536 кв. м. Общая площадь объекта составляет 15 467 кв. м.

В 2018 году в честь знаменательного события - переноса столицы из Алматы в Акмолу, в Астане впервые учредили премию «Елорда жұлдызы». Первые статуэтки получили театр Astana Ballet, компания «ЭКСПО-2017», Государственный театр оперы и балета Astana Opera, Назарбаев Университет, команда КВН «Спарта-Номад Астана» и театр «Жастар».

Официальный перенос столицы из Алматы в Акмолу состоялся 10 декабря 1997 года.

В 2019 году в Шымкенте состоялось торжественное открытие памятной доски жертвам и ветеранам Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП). Памятная доска установлена на пересечении улиц Ж. Ташенова и Бекет Батыра.

В 2021 году в Брюсселе (Бельгия) представили уникальную книгу «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков».

Книга является результатом многолетних инициативных научных изысканий М. Сыдыкназарова в мировых коллекциях (европейских, американских, восточных) картографического материала, в котором обозначено, зафиксировано Казахское государство. В книге в хронологическом порядке представлены и описаны, с полными выходными данными и техническими параметрами, 130 карт, содержащих авторские описания и комментарии.



