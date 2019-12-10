10 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День прав человека официально установлен 4 декабря 1950 года на пленарном собрании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Дата выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

Указанная Декларация, принятая почти сразу же после страшной Второй мировой войны, поправшей все возможные права, в том числе и право на жизнь миллионов и миллионов людей, стала первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. Она включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.

Международный день прав животных

Учрежден в 1998 году - в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпадение - он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на нашей планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

День вручения Нобелевской премии

Ежегодное вручение Нобелевской премии проходит в стокгольмском Штудхусете (городской ратуше). Эти премии пользуются международным признанием, как самое почетное гражданское отличие. Их вручает его Величество Король Швеции на церемонии, проходящей в день смерти Альфреда Нобеля (10 декабря 1896 года). Каждый лауреат получает золотую медаль с изображением Нобеля и диплом.

Всемирный день футбола

Отмечается по решению Организации Объединенных Наций. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

СОБЫТИЯ

В 1930 году в Казахстане постановлением СНК РСФСР был открыт первый Казахский государственный медицинский институт, который поручили возглавить выпускнику Петербургской военно-медицинской академии Санжару Асфендиярову, а в 1963 году его переименовали в Алма-Атинский государственный медицинский институт. 11 января 1989 года Совет Министров Казахской ССР принял постановление о присвоении этому вузу имени первого ректора С. Асфендиярова, внесшему бесценный вклад в развитие просвещения и здравоохранения. В 2001 году Указом Президента РК университету присужден высокий статус национального университета.

В 1991 году, исходя из стремления многонационального народа республики к построению демократического, независимого, миролюбивого, правового государства, основанного на принципах самоопределения, незыблемости прав и свобод человека, политическом, экономическом и идеологическом многообразии общества, Верховный Совет Казахской ССР постановил переименовать Казахскую Советскую Социалистическую Республику в Республику Казахстан.

В 1991 году в Алматы во Дворце республики состоялось торжественное заседание, посвященное вступлению в должность первого всенародно избранного Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, на котором Глава государства принял присягу.

В 1991 году был издан Указ Президента РК Нурсултана Назарбаева о формировании Алмазного фонда республики, в который подлежат зачислению все произведенные на территории Республики Казахстан (добытые из недр, полученные из вторичного сырья) аффинированные драгоценные металлы в слитках, порошках и других состояниях, уникальные самородные драгоценные металлы и добытые драгоценные камни.

В 1997 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был избран почетным членом Национальной академии прикладных наук России.

В 1997 году город Акмола был объявлен столицей республики, и тогда же началась передислокация государственных органов в Акмолу (с 6 мая 1998 года - Астана, с 23 марта 2019 года - Нур-Султан).

В 2010 году в Алматы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялась торжественная церемония открытия памятника участнику Второй мировой войны, Герою Советского Союза, военному писателю Бауыржану Момышулы.

Общая высота монумента составляет 6 метров. Фигура Бауыржана Момышулы в полный рост исполнена из бронзы, подставка - из гранита. Авторы монумента - известные казахстанские скульпторы Нурлан Далбай и Расул Сатыбалдиев.

В 2013 году в Конакри на Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС) была учреждена Исламская организация продовольственной безопасности со штаб-квартирой в Астане. Устав новой организации подписали 19 государств.

В 2014 году в Италии одним из крупнейших издательств, специализирующихся на выпуске книг, посвященных истории, культуре, литературе, филологии, «Сандро Тети Эдиторе» на итальянском языке была издана книга «Казахстан - центр Евразии». Автор - итальянский аналитик и эксперт в области геополитики Фабио Индео.

В 2016 году в Астане состоялось торжественное открытие театра «Астана Балет», расположенного рядом с Казахской национальной академией хореографии. Вместимость зрительного зала рассчитана на 783 места, в том числе партер - на 609 мест, второй ярус балкона - на 104 места, третий ярус балкона - на 70 мест. Площадь сцены составляет 536 кв.м. Общая площадь объекта составляет 15 467 кв.м.

В 2018 году в честь знаменательного события - переноса столицы из Алматы в Акмолу, в Астане впервые учредили премию «Елорда жұлдызы». Первые статуэтки получили театр Astana Ballet, компания «ЭКСПО-2017», Государственный театр оперы и балета Astana Opera, Назарбаев Университет, команда КВН «Спарта-Номад Астана» и театр «Жастар».

Официальный перенос столицы из города Алматы в Акмолу состоялся 10 декабря 1997 года.