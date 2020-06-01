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10 человек пострадали после столкновения автобуса и КамАЗа близ Нур-Султана

1 Июня 2020 20:30
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10 человек пострадали после столкновения автобуса и КамАЗа близ Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 пассажиров городского автобуса пострадали в ДТП с КамАЗом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

«1 июня т.г. в Отдел полиции Целиноградского района поступило сообщение о том, что на 15 км автодороги «Нур-Султан – Кабанбай батыр - Киевка» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса», - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что водитель автобуса марки «IVEKO», двигаясь согласно маршрута из села Косшы в направлении Нур-Султана, выезжая со второстепенной дороги на главную, нарушил правила дорожного движения, не соблюдая знак приоритета и не уступив дорогу, допустил столкновение с автомашиной марки «КамАЗ».

В салоне автобуса находились 25 пассажиров, порядка 10 из них обратились за медицинской помощью в лечебное учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.


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Ключевые слова: Акмолинская область, ДТП,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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