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    10 человек погибли из-за обрушения крыши школьного спортзала в Китае

    24 Июля 2023, 08:42

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В результате обрушения крыши спортивного зала средней школы в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая погибли 10 человек, еще один находится под завалами. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обрушение крыши спортивного зала средней школы г. Цицикар произошло в воскресенье, 23 июля. На момент происшествия в корпусе находилось 19 человек, из которых четверо спаслись самостоятельно, а 15 человек оказались под завалами.

    Уточняется, что еще один человек по-прежнему находится под завалами. Продолжается поисково-спасательная операция. О причинах обрушения крыши не сообщается.

    Власти провинции Хэйлунцзян поручили провести полное расследование ЧП.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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