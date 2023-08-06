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    10 человек погибли из-за наводнений в китайском городе Баодин

    6 Августа 2023, 06:42

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 10 человек погибли, 18 числятся пропавшими без вести в городе Баодин (провинция Хэбэй, Северный Китай) в результате тайфуна «Доксури» и вызванных им наводнений. Прямой экономический ущерб оценивается в 16,99 млрд юаней ($2,37 млрд). Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно сведениям, опубликованным властями Баодина в социальной сети WeChat, в зоне стихийного бедствия оказались 1,1 млн человек, 627 тысяч из них были срочно эвакуированы в безопасные места. В результате ЧП погибли 10 человек, 18 числятся пропавшими без вести.

    Проливные дожди уничтожили урожай на территории 16 тысяч га. Из-за стихии полностью разрушены 4448 зданий, также 7286 домов серьезно повреждены. Размыты дороги протяженностью около 550 км, снесены 284 моста.

    Администрация Баодина объявила максимальный «красный» уровень опасности в связи с рисками возникновения оползней. Продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.

    Напомним, в Пекине объявили высокий уровень опасности в связи с риском стихийных бедствий, а в провинции Хэбэй эвакуировали более 1,2 млн человек из-за ливней.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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