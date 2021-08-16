Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    10 человек плавали на байдарках во время крупного пожара в ЗКО

    16 Августа 2021, 20:35

    ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 10 человек плавали на байдарках во время крупного пожара в ЗКО, спасатели эвакуировали их в безопасное место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 16 августа около 15:00 между поселками Трекино и Володарка загорелась сухая трава. Пожар начался на территории Январцевского коммунального государственного учреждения по охране лесов и животного мира. Ориентировочная площадь пожара составила восемь гектаров травы и пять гектаров леса, где горят клены и тополя.

    Специалисты объявили пятый класс пожарной опасности, при ДЧС ЗКО развернут оперативный штаб.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столичные пожарные продолжают тушение сухостоя на Коргалжынском шоссе
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной