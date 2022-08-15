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    • 10 авиарейсов перенесли из-за пыльной бури в Дубае

    15 Августа 2022 02:16

    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Выполнение рейсов в международном аэропорту Дубая приостановлено в воскресенье из-за плохих погодных условий. Руководство аэропорта заявило, что 10 прибывающих рейсов перенаправлены в соседние аэропорты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Khaleej Times.

    В ​​ воскресенье пыльная буря прошлась по территории Объединенных Арабских Эмиратов. По данным Национального центра метеорологии, видимость в районах международных аэропортов Абу-Даби и Дубая снизилась до уровня менее 500 метров. Руководство воздушной гавани приняло решение направить 10 рейсов в аэропорт «Dubai World Central» и другие соседние аэропорты.


    «Аэропорт Дубая тесно сотрудничает с авиакомпаниями и всеми нашими партнерами по обслуживанию, чтобы свести к минимуму последствия сбоя и восстановить нормальную работу в кратчайшие сроки», - заявил оператор аэропорта.

    Местный авиаперевозчик «Flydubai» заявил, что погодные условия вызвали задержку у прибывающих и вылетающих рейсов.

    Согласно официальному бюллетеню погоды центра метеорологии, пыльная буря и дожди продолжатся в течение следующих четырех дней.

    Полиция Абу-Даби призвала автомобилистов быть осторожными из-за плохой видимости при сильном ветре и пыли, а также не фотографировать пыльную бурю.


    «В целях вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения, не отвлекайтесь на видеосъемку или использование телефона», - сообщается в заявлении.

    К вечеру воскресенья сильные дожди обрушились в эмиратах Аль-Айн, Рас-Аль-Хайма и Фуджейра. Власти выпустили предупреждения о возможных наводнениях, призвав жителей избегать районов, подверженных наводнениям и оползням.


    Серия песчаных бурь, которая захлестнула Ирак, Кувейт, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран и другие страны в этом году, усугубляются под влиянием изменения климата, сообщает агентство AlArabiya.

    Согласно рамочной конвенции ООН об изменении климата, ОАЭ подвержены глобальному потеплению, поскольку на фоне роста температурных показателей уменьшается количество осадков, а количество штормов увеличивается, в то время как повышение уровня моря угрожает низменному побережью страны.

    Фото: Gulf news


    Автор:

    Арсен Утешев

    #Видео #Погода #Мировые новости #ОАЭ #Дубай #Авиация
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