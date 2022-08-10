10 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

177 лет назад (1845-1904) родился КУНАНБАЕВ Абай - великий казахский поэт, композитор, философ, основатель и первый классик казахской письменной литературы.

Родился у подножия гор Шынгыс, в бывшем Каркаралинском (ныне - Абайском) районе Восточно-Казахстанской области. Семья Абая была потомственно аристократической, и дед (Оскенбай), и прадед (Иргизбай) главенствовали в своем роду в качестве правителей и биев. Ему повезло в смысле семейного уюта и домашнего воспитания, поскольку и мать Улжан, и бабушка Зере были чрезвычайно обаятельными и одаренными натурами. Именно с легкой руки матери данное отцом имя Ибрагим было заменено ласкательным Абай, что означает «осмотрительный, вдумчивый». Под этим именем он прожил всю свою жизнь и вошел в историю. Начатое в раннем детстве приобщение к устному творчеству народа и домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе имама Ахмед-Ризы. Одновременно он учился в русской школе и к концу 5-летней учебы начал писать стихи.

С 13 лет Кунанбай стал приучать Абая к административной деятельности главы рода. Ему пришлось вникнуть в межродовые тяжбы, ссоры, интриги. Постепенно поэт испытал разочарование к административно-политической деятельности, что привело к тому, что в возрасте 28 лет Абай отошел от нее, целиком занявшись самообразованием. Но только к 40 годам он осознал свое призвание как поэта и гражданина, в частности, поставив под стихотворением «Лето» свое имя (ранее он приписывал свои сочинения другу Джантасову Кокпаю). Абаю оказалась близка поэзия Пушкина, Лермонтова, Гете и Байрона. Он в своих переложениях их на казахский тонко передавал дух переводимых стихов и адаптировал к мироощущению соплеменников. Абай описывал в своих произведениях жизненные реалии и все, что он видел в окружающей его обстановке. Он видел прогрессивные пути изменения казахской жизни в открытии школ, в познании наук, в просвещении народа, в повышении его культуры. Ввёл в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы: восьмистишия и шестистишия. Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, «Слова назидания» («Қара сөздер»).

Абай был также композитором. Он создал около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни. Некоторые свои стихи Абай Кунанбаев переложил на музыку, а песня на его стихи «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих», перевод Марии Петровых) стала народной. Акын похоронен в селе Жидебай, у подножия Шынгыстау. В честь двух великих сыновей казахского народа, Абая и Шакарима, воздвигнут величественный комплекс - мавзолей, состоящий из двух минаретов, символизирующий любовь и уважение последующих поколений.

148 лет назад (1874-1933) родился БУЙРИН Елеусиз - один из первых казахских журналистов, поэт, общественный деятель, человек, внедривший слово «Қазақстан» в официальный оборот.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Получил образование в Жангирхановской школе Букеевской Орды. Окончил Казанскую педагогическую семинарию. В городской школе Астрахани он преподавал русский язык и литературу. Присматриваясь к общественно-политической жизни, Е. Буйрин пробует свои силы в творчестве. Осознавая, что издательство является мощнейшим инструментом пробуждения в массах интереса и стремления к цивилизации и культуре, он берется за выпуск газеты, соответствующей требованиям нового времени.

Так, в 1911 году вышла в свет газета «Қазақстан», в которой до 1913 года Елеусиз был редактором. С 1920 года он занимал различные посты в органах советской власти. С 1930 по 1932 годы в Алматинском центральном музее занимал должность научного сотрудника. В 1932 году в связи с развернувшимися в стране политическими репрессиями переехал в Таджикистан.

Литературное наследие Е. Буйрина - статьи, напечатанные на страницах газеты «Қазақстан», сборник стихов «Ызың». Классифицировал стихи М. Жумабаева, А. Маметова, Г. Малдыбаева, И. Исина и др. В 1998 году на бывшем издательском доме в Уральске была поставлена памятная доска Е. Буйрину.

74 года назад (1948) родился КУСАИНОВ Мурат Кусаинович - композитор, один из основателей и руководитель профессионального ансамбля «Дос-Мукасан», член Союза композиторов Казахстана, член-корреспондент Академии искусств Казахстана.

Родился в Жамбылской области. Окончил факультет автоматики и телемеханики Казахского политехнического института (1970); факультет композиции Алматинской консерватории им. Курмангазы (класс композитора Газизы Жубановой) (1983).

Трудовая деятельность: с 1974 года - руководитель профессионального ансамбля «Дос-Мукасан», перешедшего в республиканское гастрольно-концертное объединение «Казахконцерт». В 1975-1990 годы ансамбль под руководством М. Кусаинова дал концерты во многих зарубежных государствах; в 1991 году создал первый в Казахстане частный музыкальный центр «Әуен».

М. Кусаиновым написано более 30 песен и музыкальных произведений, записанных на радио и телевидении, пластинках и дисках.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалью «Астана». Удостоен званий «Заслуженный артист Республики Казахстан» и «Заслуженный деятель Республики Казахстан».

73 года назад (1949) родился КУЛЬЖАНОВ Максут Каримович - основоположник казахстанской школы общественного здравоохранения, которая является первой подобной организацией не только в Центрально-Азиатском регионе, но и на всей территории СНГ.

Родился в Семипалатинской области. Окончил Карагандинский медицинский институт, врач-лечебник (1972).

Трудовая деятельность: врач республиканской клинической больницы (1972-1973); младший научный сотрудник КазНИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней (1973-1975); аспирант КазНИИ краевой патологии (1975-1978); научный сотрудник КазНИИ кардиологии, младший, старший, ведущий научный сотрудник КазНИИ гигиены и профзаболеваний (1978-1987); заместитель генерального директора Республиканского центра охраны здоровья (1987-1990); заведующий лабораторией КазНИИ гигиены и профзаболеваний (1990-1992); заместитель министра здравоохранения Республики Казахстан (1992-1997); ректор Казахстанской высшей школы общественного здравоохранения (с 1997 года); президент Национальной палаты здравоохранения Республики Казахстан (с 2012 года); заместитель генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК; председатель правления ОО «Республиканская медицинская палата» (с 2013 года).

60 лет назад (1962) родилась НИГМАТУЛИНА Венера Абдрахмановна - казахстанская киноактриса.

Родилась в г. Алматы. Окончила режиссерский факультет Ташкентского государственного театрально-художественного института, режиссер театра и кино (1990).

Трудовая деятельность: продюсер, автор сценариев, ведущая телевизионных программ: «Программа 24», «Творческие портреты кинематографистов Казахстана», «Я Вам пишу...», продюсер полнометражного игрового фильма «Кто Вы, господин Ка?» («Казахфильм», 2009); автор сценария и режиссёр документального фильма «Ощущение предвкушения» («Казахфильм»); вице-президент Союза кинематографистов Казахстана (2000-2002); член экспертно-производственной комиссии по отбору и выпуску кинопродукции в РК (2003); председатель жюри фестиваля спортивных фильмов, организованного в рамках Международных спортивных игр Агентством по спорту и туризму РК (2003).

Награждена орденом «Құрмет» (2008), медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001). Член Союза кинематографистов СССР и Казахстана с 1987 года.

47 лет назад (1975) родилась КАПБАРОВА Айгуль Жарылкасыновна - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родилась в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончила Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, журналист.

Трудовая деятельность: журналист-редактор в областной телерадиокомпании (1999-2003); заведующий отделом политики в газете «Оңтүстік Қазақстан» (2003-2011); директор - главный редактор ГКП «Шымкент Медиа» (2011-2012); директор - главный редактор ТОО «Информационный центр Шымкент» (газеты «Шымкент келбеті» и «Панорама Шымкента») (2012-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

Награждена «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «20 жыл Астана» (2017).

46 лет назад (1976) родилась САИН Аружан - уполномоченный по правам ребенка Республики Казахстан, общественный деятель, телеведущая, актриса, продюсер, директор благотворительного фонда «Милосердие».

Родилась в г. Кызылорде. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет географии, кафедра экологии и мониторинга (1993).

Трудовая деятельность: телеведущая ежедневной программы «Разминка» на телеканале «Хабар» (с 1993 года); основатель продюсерского центра «Аружан и компания» (1994); телеведущая кулинарных программ «Быстро и вкусно», «Звездное меню» (1994-1999); телеведущая детской игровой передачи «Еркемай» (1994-2000); телеведущая познавательно-развлекательной программы «Мамина школа» на телеканале «Ел арна» (2006); телеведущая ток-шоу «Спокойствие, только спокойствие» (2010); телеведущая программы «Подари детям жизнь» (с 2011 года).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

В 2009 году номинирована на премию «Алтын жүрек» («Золотое сердце») в номинации «За заботу об инвалидах». Лауреат национальной премии «Народный любимец года» (2012, 2015) в номинации «Общественник года».

43 года назад (1979) родился ТУКИЕВ Аслан Султанович - председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский юридический институт МВД Республики Казахстан, юрист (2000); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, экономист (2004). Повышение квалификации, научные стажировки в Турции, Германии, Франции, Латвии.

Трудовая деятельность: участковый инспектор полиции группы административной полиции Железнодорожного ГПО Октябрьского районного управления внутренних дел г. Караганды; следователь следственного отдела Советского ОП управления внутренних дел г. Караганды; следователь отделения расследования преступлений против личности следственный отдел управления внутренних дел г. Караганды; преподаватель кафедры уголовного процесса Карагандинского юридического института Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Б. Бейсенова, доцент-докторант института послевузовского образования Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Б. Бейсенова; исполняющий обязанности начальника центра по исследованию проблем административной деятельности и управления отдела внутренних дел научно-исследовательского института Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Б. Бейсенова; начальник центра по исследованию проблем административной деятельности и управления отдела внутренних дел научно-исследовательского института Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Б. Бейсенова; заместитель директора Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан (2012); директор департамента законодательства Министерства юстиции РК (2012-2014); исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация застройщиков Казахстана» (2014-2016); директор Института законодательства Республики Казахстан (2016-2019); заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (2019-2020); судья Верховного суда Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.



