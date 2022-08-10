10 Августа 2022 08:00

10 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1845-1904) родился- великий казахский поэт, композитор, философ, основатель и первый классик казахской письменной литературы.

Родился у подножия гор Шынгыс, в бывшем Каркаралинском (ныне - Абайском) районе Восточно-Казахстанской области. Семья Абая была потомственно аристократической, и дед (Оскенбай), и прадед (Иргизбай) главенствовали в своем роду в качестве правителей и биев. Ему повезло в смысле семейного уюта и домашнего воспитания, поскольку и мать Улжан, и бабушка Зере были чрезвычайно обаятельными и одаренными натурами. Именно с легкой руки матери данное отцом имя Ибрагим было заменено ласкательным Абай, что означает «осмотрительный, вдумчивый». Под этим именем он прожил всю свою жизнь и вошел в историю. Начатое в раннем детстве приобщение к устному творчеству народа и домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе имама Ахмед-Ризы. Одновременно он учился в русской школе и к концу 5-летней учебы начал писать стихи.

С 13 лет Кунанбай стал приучать Абая к административной деятельности главы рода. Ему пришлось вникнуть в межродовые тяжбы, ссоры, интриги. Постепенно поэт испытал разочарование к административно-политической деятельности, что привело к тому, что в возрасте 28 лет Абай отошел от нее, целиком занявшись самообразованием. Но только к 40 годам он осознал свое призвание как поэта и гражданина, в частности, поставив под стихотворением «Лето» свое имя (ранее он приписывал свои сочинения другу Джантасову Кокпаю). Абаю оказалась близка поэзия Пушкина, Лермонтова, Гете и Байрона. Он в своих переложениях их на казахский тонко передавал дух переводимых стихов и адаптировал к мироощущению соплеменников. Абай описывал в своих произведениях жизненные реалии и все, что он видел в окружающей его обстановке. Он видел прогрессивные пути изменения казахской жизни в открытии школ, в познании наук, в просвещении народа, в повышении его культуры. Ввёл в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы: восьмистишия и шестистишия. Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, «Слова назидания» («Қара сөздер»).

Абай был также композитором. Он создал около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни. Некоторые свои стихи Абай Кунанбаев переложил на музыку, а песня на его стихи «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих», перевод Марии Петровых) стала народной. Акын похоронен в селе Жидебай, у подножия Шынгыстау. В честь двух великих сыновей казахского народа, Абая и Шакарима, воздвигнут величественный комплекс - мавзолей, состоящий из двух минаретов, символизирующий любовь и уважение последующих поколений.

назад (1874-1933) родился- один из первых казахских журналистов, поэт, общественный деятель, человек, внедривший слово «Қазақстан» в официальный оборот.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Получил образование в Жангирхановской школе Букеевской Орды. Окончил Казанскую педагогическую семинарию. В городской школе Астрахани он преподавал русский язык и литературу. Присматриваясь к общественно-политической жизни, Е. Буйрин пробует свои силы в творчестве. Осознавая, что издательство является мощнейшим инструментом пробуждения в массах интереса и стремления к цивилизации и культуре, он берется за выпуск газеты, соответствующей требованиям нового времени.

Так, в 1911 году вышла в свет газета «Қазақстан», в которой до 1913 года Елеусиз был редактором. С 1920 года он занимал различные посты в органах советской власти. С 1930 по 1932 годы в Алматинском центральном музее занимал должность научного сотрудника. В 1932 году в связи с развернувшимися в стране политическими репрессиями переехал в Таджикистан.

Литературное наследие Е. Буйрина - статьи, напечатанные на страницах газеты «Қазақстан», сборник стихов «Ызың». Классифицировал стихи М. Жумабаева, А. Маметова, Г. Малдыбаева, И. Исина и др. В 1998 году на бывшем издательском доме в Уральске была поставлена памятная доска Е. Буйрину.

назад (1948) родился- композитор, один из основателей и руководитель профессионального ансамбля «Дос-Мукасан», член Союза композиторов Казахстана, член-корреспондент Академии искусств Казахстана.

Родился в Жамбылской области. Окончил факультет автоматики и телемеханики Казахского политехнического института (1970); факультет композиции Алматинской консерватории им. Курмангазы (класс композитора Газизы Жубановой) (1983).

Трудовая деятельность: с 1974 года - руководитель профессионального ансамбля «Дос-Мукасан», перешедшего в республиканское гастрольно-концертное объединение «Казахконцерт». В 1975-1990 годы ансамбль под руководством М. Кусаинова дал концерты во многих зарубежных государствах; в 1991 году создал первый в Казахстане частный музыкальный центр «Әуен».

М. Кусаиновым написано более 30 песен и музыкальных произведений, записанных на радио и телевидении, пластинках и дисках.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалью «Астана». Удостоен званий «Заслуженный артист Республики Казахстан» и «Заслуженный деятель Республики Казахстан».

назад (1949) родился- основоположник казахстанской школы общественного здравоохранения, которая является первой подобной организацией не только в Центрально-Азиатском регионе, но и на всей территории СНГ.

Родился в Семипалатинской области. Окончил Карагандинский медицинский институт, врач-лечебник (1972).

Трудовая деятельность: врач республиканской клинической больницы (1972-1973); младший научный сотрудник КазНИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней (1973-1975); аспирант КазНИИ краевой патологии (1975-1978); научный сотрудник КазНИИ кардиологии, младший, старший, ведущий научный сотрудник КазНИИ гигиены и профзаболеваний (1978-1987); заместитель генерального директора Республиканского центра охраны здоровья (1987-1990); заведующий лабораторией КазНИИ гигиены и профзаболеваний (1990-1992); заместитель министра здравоохранения Республики Казахстан (1992-1997); ректор Казахстанской высшей школы общественного здравоохранения (с 1997 года); президент Национальной палаты здравоохранения Республики Казахстан (с 2012 года); заместитель генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК; председатель правления ОО «Республиканская медицинская палата» (с 2013 года).

назад (1962) родилась- казахстанская киноактриса.

Родилась в г. Алматы. Окончила режиссерский факультет Ташкентского государственного театрально-художественного института, режиссер театра и кино (1990).

Трудовая деятельность: продюсер, автор сценариев, ведущая телевизионных программ: «Программа 24», «Творческие портреты кинематографистов Казахстана», «Я Вам пишу...», продюсер полнометражного игрового фильма «Кто Вы, господин Ка?» («Казахфильм», 2009); автор сценария и режиссёр документального фильма «Ощущение предвкушения» («Казахфильм»); вице-президент Союза кинематографистов Казахстана (2000-2002); член экспертно-производственной комиссии по отбору и выпуску кинопродукции в РК (2003); председатель жюри фестиваля спортивных фильмов, организованного в рамках Международных спортивных игр Агентством по спорту и туризму РК (2003).

Награждена орденом «Құрмет» (2008), медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001). Член Союза кинематографистов СССР и Казахстана с 1987 года.

назад (1975) родилась- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родилась в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончила Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, журналист.

Трудовая деятельность: журналист-редактор в областной телерадиокомпании (1999-2003); заведующий отделом политики в газете «Оңтүстік Қазақстан» (2003-2011); директор - главный редактор ГКП «Шымкент Медиа» (2011-2012); директор - главный редактор ТОО «Информационный центр Шымкент» (газеты «Шымкент келбеті» и «Панорама Шымкента») (2012-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

Награждена «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «20 жыл Астана» (2017).

назад (1976) родилась- уполномоченный по правам ребенка Республики Казахстан, общественный деятель, телеведущая, актриса, продюсер, директор благотворительного фонда «Милосердие».

Родилась в г. Кызылорде. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет географии, кафедра экологии и мониторинга (1993).

Трудовая деятельность: телеведущая ежедневной программы «Разминка» на телеканале «Хабар» (с 1993 года); основатель продюсерского центра «Аружан и компания» (1994); телеведущая кулинарных программ «Быстро и вкусно», «Звездное меню» (1994-1999); телеведущая детской игровой передачи «Еркемай» (1994-2000); телеведущая познавательно-развлекательной программы «Мамина школа» на телеканале «Ел арна» (2006); телеведущая ток-шоу «Спокойствие, только спокойствие» (2010); телеведущая программы «Подари детям жизнь» (с 2011 года).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

В 2009 году номинирована на премию «Алтын жүрек» («Золотое сердце») в номинации «За заботу об инвалидах». Лауреат национальной премии «Народный любимец года» (2012, 2015) в номинации «Общественник года».

назад (1979) родился- председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский юридический институт МВД Республики Казахстан, юрист (2000); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, экономист (2004). Повышение квалификации, научные стажировки в Турции, Германии, Франции, Латвии.

Трудовая деятельность: участковый инспектор полиции группы административной полиции Железнодорожного ГПО Октябрьского районного управления внутренних дел г. Караганды; следователь следственного отдела Советского ОП управления внутренних дел г. Караганды; следователь отделения расследования преступлений против личности следственный отдел управления внутренних дел г. Караганды; преподаватель кафедры уголовного процесса Карагандинского юридического института Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Б. Бейсенова, доцент-докторант института послевузовского образования Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Б. Бейсенова; исполняющий обязанности начальника центра по исследованию проблем административной деятельности и управления отдела внутренних дел научно-исследовательского института Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Б. Бейсенова; начальник центра по исследованию проблем административной деятельности и управления отдела внутренних дел научно-исследовательского института Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Б. Бейсенова; заместитель директора Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан (2012); директор департамента законодательства Министерства юстиции РК (2012-2014); исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация застройщиков Казахстана» (2014-2016); директор Института законодательства Республики Казахстан (2016-2019); заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (2019-2020); судья Верховного суда Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.