10 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День Абая

День рождения великого казахского поэта Абая (10 августа 1845 года) официально стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.

Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

СОБЫТИЯ

В 1995 году торжественно был открыт новый комплекс Государственного культурно-исторического и территориально-мемориального комплекса Абая в Семипалатинске, куда входят музей, реставрированное здание медресе и мечети, где учился Абай.

В 2010 году в Талдыкоргане перед новым зданием Дворца спорта состоялась церемония установления памятника величайшему сыну казахской земли, композитору Суюнбаю Аронулы. Монумент высотой около 10 метров отлит из чистой бронзы, установлен на постаменте, изготовленном из местного куртинского гранита. Авторы - известный казахстанский архитектор Казбек Жарылгапов и скульптор Мерлан Азмагамбетов.

В 2012 году на месторождении Каракудук Мангистауской области добыта юбилейная 10-миллионая тонна нефти. Месторождение Каракудук расположено в 365 км на северо-восток от Актау. Впервые нефть на этой территории была обнаружена в 1972 году. Промышленная разработка началась лишь спустя четверть века, в 1998 году. Но уже в 2003 году был добыт первый миллион тонн нефти.

В 2014 году в Тбилиси состоялась 9-я церемония вручения золотой короны детского Международного фестиваля культуры, стиля и искусства «LITTLE MISS UNIVERSE». Казахстан на конкурсе-фестивале в том году представили сестры Михайловские: Ксения (13 лет) и Анастасия (10 лет).

Ксения стала обладательницей почетного титула «Little Miss Universe-2014, Super Grand prix». Победительница была коронована золотой переходящей короной. Получила диплом, ленту, золотой подвес с символикой фестиваля, изготовленный ювелирным салоном «Диадема». На конкурсе Ксения представила казахский стилизованный танец «Акку».

Анастасия получила титул «Little Miss Universe grand prix-2014» в своей возрастной категории, а также стала «Little Miss Elegance 2014» - это одна из специальных премий фестиваля. Кроме того, получила диплом за лучший национальный костюм. На конкурсе Анастасия представила оригинальный акробатический номер «Рождение огня».

В 2014 году имена двух прославленных казахстанцев были увековечены в Зале славы борьбы, который находится в штаб-квартире ФИЛА в Швейцарии. Такой чести удостоились знаменитый казахстанский тренер Вадим Псарев и первый этнический казах, выигравший золотую медаль Олимпийских игр, Жаксылык Ушкемпиров. Это стало известно по итогам работы конгресса ФИЛА, проходившего в Ташкенте.

В 2016 году фильм «Кунанбай» принял участие в основной конкурсной программе XII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Всего на фестиваль мусульманского кино было прислано свыше 700 заявок от режиссеров и продюсеров из 50 стран, но в конкурсную программу вошли только 60 игровых, документальных и анимационных фильмов из 33 стран мира.

В 2017 году Республика Казахстан впервые приняла участие в XVIII Всемирных летних полонийных играх, прошедших в польском городе Торунь. В полонийных играх, включающих в себя соревнования среди непрофессиональных спортсменов, состязались команды из 32 стран.

Казахстан представили 17 человек из Астаны и Алматы, завоевавшие 11 медалей. По 3 золотых принесли пловцы Анатолий Кулаков и Елена Попова, еще одно «золото» - у Марии Кулаковой, показавшей лучший результат по эргометрии. Единственное «серебро» - у Андрея Клочко (велоспорт). Бронзовые медали заслужили Милана Ильницкая (2 - плавание) и Елена Попова (боулинг).

В 2017 году Государство Катар объявило о бесплатных визах для граждан Республики Казахстан, которые теперь смогут пребывать на Катарском полуострове 30 дней с возможностью продлить ее еще на 30 суток. Ранее одномесячные визы для туристов были однократными и стоили около 30 долларов США.

В 2017 году Димаш Кудайберген победил в номинации «Лучший исполнитель года» на Golden melody awards в Гонконге.

Известность на мировом уровне молодой казахстанский певец приобрел благодаря участию в конкурсе Singer-2017 в Китае, где занял второе место.

В 2020 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты «ABAI. 175 JYL» из серии «Выдающиеся события и люди».

Монета из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге. Выпуск монет приурочен к 175-летию со дня рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева.



