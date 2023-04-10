10 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день братьев и сестер

Отмечают во всем мире с 1998 года. Сначала праздник появился в США, позже человечество во всем мире приняло этот день, и традиция его отмечать распространилась и в далекую Индию, Китай и в другие самые отдаленные части мира, захватив по пути Европу и даже Африку. Призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сёстры.

Международный день движения сопротивления

Посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. Движение сопротивления было организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.

СОБЫТИЯ

В 1992 году районный центр Жамбылской области Жуалинского района Бурное Постановлением Верховного совета Республики Казахстан был переименован в село Бауржана Момышулы.

В 1996 году в Алматы состоялось официальное открытие представительства Европейской комиссии в Республике Казахстан. На церемонии присутствовали комиссар Европейской комиссии Х. Ван ден Брук и глава представительства Европейской комиссии в Казахстане Р. Кремер.

В2002 году на территории Республики Казахстан введены в обращение две почтовые марки серии «День космонавтики», посвященные теме «Первый в мире международный полет с космическим туристом на борту». В этой связи в Алматы с частным визитом пребывал первый в мире космонавт-турист Дэннис Тито, изъявивший желание лично присутствовать на церемонии гашения марок.

Первая марка: цветная фотография экипажа «Союз ТМ-32» с изображением летчиков- космонавтов Талгата Мусабаева, бортинженера Юрия Батурина и участника космического полета и оператора систем Дениса Тито. В левом нижнем углу марки - специально разработанная эмблема с изображением корабля «Союз ТМ-32» с перечислением фамилий всех космонавтов.

Вторая марка: в центре изображена планета Земля с развевающимися на ее фоне флагами Казахстана, России и США. Автор марок - С. Маршев.

В 2006 году в Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций при содействии Постоянного представительства Казахстана при ООН состоялась презентация книги депутата Европарламента Струана Стивенсона «Вечная скорбь» и фотовыставка известной актрисы Кимберли Джозеф, посвященных жертвам Семипалатинского полигона. Доходы от продажи книги о Семипалатинске, 50 тыс. долларов США, депутат пожертвовал онкологической клинике в городе Семее.

В 2008 году Национальный банк Казахстана выпустил коллекционную монету к Олимпийским играм 2008 года. Монета «Пятиборье» из серии «Олимпийские игры 2008 года», изготовлена из серебра 925-й пробы, массой 31,1 грамма, номиналом в 100 тенге.

На лицевой стороне - герб Казахстана и стилизованное изображение стадиона. На оборотной стороне - изображение пяти видов спорта, входящих в пятиборье, и число «2008».

В 2012 году в Казахстане был запущен ультрановый музыкальный проект «Kazakhstan Chosen Music Awards» (КСМА). Уникальная музыкальная премия, направленная на продвижение казахстанских исполнителей на международную арену, присуждается по 27 номинациям по итогам интернет- и СМС-голосования и решения международной аудиторской компании. Лауреат премии получает возможность записать совместные композиции с музыкантами из различных региональных зон Азии, Африки, Европы, США.

В 2014 году было ратифицировано соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве совместного объединенного гидроузла «Достык» на реке Хоргос.

Совместный гидроузел будет являться собственностью государств-сторон, владеющих им равными долями. Финансирование строительства осуществляется сторонами солидарно, по 50% от общей стоимости совместного гидроузла.

В 2015 году в Хельсинки финская сторона официально передала сведения о судьбе 268 военнопленных-уроженцев Казахстана, погибших в годы Второй мировой войны и похороненных на территории Финляндии. Работа по выявлению воинов-казахстанцев, погибших в годы Второй мировой войны на территории Финляндии, была проведена архивом Финляндии по просьбе казахстанского дипломатического представительства в Хельсинки.

В 2017 году песня казахстанского певца Димаша Кудайбергена «Ұмытылмас күн», исполненная на казахском и китайском языках в Х туре конкурса Singer 2017, проходящего в Китае, вышла на первое место в рейтинге «Новые песни Азии» (Freshasia music). В этом рейтинге песня набрала 118 400 очков и заняла первое место.

В 2019 году 9 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей завоевали казахстанские шахматисты на чемпионате Азии до 18 лет в Шри-Ланке. В турнире приняли участие 572 спортсмена из 23 стран мира. Чемпионат проходил в городе Калутара, где молодые спортсмены из шахматных федераций Азии и Океании соревновались в партиях по классическим шахматам, рапиду и блицу. В турнире принимали участие юноши и девушки в шести возрастных категориях: до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

В 2019 году в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, открылась художественная выставка, посвященная Казахстану, на которой были представлены коллекции работ молодых казахстанских фотохудожников -обладателей грантов Фонда Первого Президента РК и картин юных победителей Международного фестиваля под эгидой ЮНЕСКО «The Planet of ART-2018». Проект «Краски Великой степи» - уникальный творческий симбиоз детей-художников и команды молодых фотографов, который показал всем нам совершенно иное виденье сакральных мест Казахстана и современной архитектуры нашей столицы.

В 2021 году ученик 10-го класса Назарбаев интеллектуальной школы города Кокшетау Абылайхан Мухамеджанов создал проект «Наноспутник стандарта Cubesat с системой мониторинга состояния космических объектов и аппаратов». Суть проекта заключается в создании реального космического аппарата небольшого размера, который будет решать проблему космического мусора.

В аппарат встроены камера, а также система машинного зрения. Это специальное программное обеспечение, которое позволяет, анализируя изображения с камер, получать необходимые данные о космическом мусоре, такие как - его скорость, траектория и координаты, а затем передавать их на землю. Эти данные можно использовать, чтобы предотвращать возможные столкновения с космической техникой и корректировать орбиты их движения.

В 2021 году казахстанский спортсмен Самат Айтпанбет завоевал золото чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби (ОАЭ). Он стал первым молодым казахстанцем, выигравшим мировое первенство среди обладателей коричневых поясов.

«Это победа всего казахского народа, меня переполняет гордость. Очень рад за своего воспитанника. Это, конечно, заслуга всех наших спортсменов. Я выражаю благодарность своей команде. У нас еще много спортсменов, на которых возлагаем большие надежды. Будем дальше тренироваться и прославлять нашу страну», - поделился впечатлениями его тренер Нурсултан Орынбасаров.



