1 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1909-1993) родился- популярный оперный певец (тенор), композитор, актёр, музыкальный исполнитель и педагог, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахстана.

Родился в Уральской области Российской империи (ныне - Каратюбинский район Западно-Казахстанской области). Четырёхлетним ребёнком Гарифулла лишился отца, а через несколько лет и матери. Мальчик рос у родных братьев отца. В десять лет уже неплохо пел и играл. В формировании таланта большую роль сыграли ученики и последователи «казахского баяна» (как называл Мухита Мергалиева Александр Затаевич) внук Мухита Шайхи Мухитов и Шынтас Каратаев. Благодаря своему голосу, а также трудолюбию и настойчивости Гарифулла вскоре встал в один ряд со своими учителями. Слава о юном певце летела по всей степи. В 1927 году молодой певец побывал в Оренбурге, Карагаше, Табыне. В его репертуаре были в основном песни Мухита, лиро-эпическая поэма «Қыз-Жібек» и айтысы акына Бала Ораза. Однако полностью отдаться творчеству он не мог. Надо было работать, чтобы жить и петь.

Трудовая деятельность Гарифуллы началась с работы секретарем сельского совета. В 1930 году он был уже председателем колхозов «Аккуль», «Ханкуль», «Кулшук» и председателем сельсовета.

Весной 1934 года Гарифулла Курмангалиев выступил на слете художественной самодеятельности в Джамбейты, а через некоторое время в Уральске. Занял первое место среди певцов и получил право участия в I Всеказахстанском слете народных талантов. Решением жюри посланец Западного Казахстана был оставлен в казахском музыкальном театре (ныне театр оперы и балета имени Абая), где пел в опере до 1966 года.

Во время Великой Отечественной войны Гарифулла Курмангалиев выступал на фронтах в составе концертной бригады, а в послевоенное время много гастролировал по Казахстану и за рубежом как концертный певец. В 1967-1984 годах преподавал народное пение в Студии эстрадного искусства (Алма-Ата).

Гарифулла Курмангалиев - уникальное явление в казахской музыкальной культуре XX века. Обладая уникальным голосом, диапазон которого совмещал регистры тенора и сопрано, в течение многих десятилетий он один представлял древнюю и высокоразвитую вокально-инструментальную традицию всего Западного Казахстана. Слышали легендарный голос Гарифуллы и в Китае, Пакистане, Иране, Германии, Италии. На оперной сцене Курмангалиев (с 1934 по 1966 годы) спел более 20 партий.

назад (1914-1994) родилась- советская казахская актриса, народная артистка СССР.

Родилась в Сырдарьинской области Российской империи (ныне - Сырдарьинский район Кызылординской области). В 1931 году поступила в Алма-Атинский кооперативный техникум.

В 1932 году в возрасте 18 лет была принята во вспомогательный состав Казахского театра драмы в Алма-Ате (ныне Казахский государственный академический театр драмы имени М.О. Ауэзова), где занималась актёрским мастерством. С 1936 года играла ответственные роли. 60 лет выступала на сцене этого театра. В 1973 году в составе труппы Казахского театра драмы участвовала во 2-м Международном театральном фестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ширазе (Иран).

Умерла 14 февраля 1994 года. Похоронена на Кенсайском кладбище.

назад (1922-2011) родилась- народная артистка Казахстана и СССР, Халық Қаһарманы.

Родилась в г. Казалинске Кызылординской области. Творческий путь певицы начался в годы Великой Отечественной войны. В составе бригады артистов выступала перед бойцами Красной армии прямо на передовой. Её фронтовые концерты пользовались огромным успехом, она пела песни и частушки из репертуара Л. А. Руслановой, в том числе и песню «Ах, Самара-городок». 9 мая 1945 года принимала участие в победном концерте в Берлине. После войны вернулась на большую сцену, став одной из самых известных певиц, пользовавшихся популярностью в Советском Союзе.

Трудовая деятельность: работала в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая (1947-1949), работала в Республиканской филармонии им. Джамбула (1949-1960); в 1960 году стала ведущим мастером сцены Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт».

В её репертуаре - произведения мирового оперного искусства, народные песни разных стран и песни современных композиторов. Гастролировала за рубежом (Польша, ГДР, Венгрия, Австрия, Чехословакия, Китай, Корея, Индия, Бирма, Канада, Швеция, Бельгия и др.). Снялась в советско-венгерском документальном фильме «Юность мира» (1949).

Роза Багланова - национальный символ целой эпохи: стояла на одной сцене с А. Вертинским, Г. Улановой, М. Плисецкой, И. Ильинским, А. Райкиным, великими С. Рихтером и Д. Шафраном. Была лично знакома со многими мировыми государственными деятелями.

В 2007 году, в издательстве «Атамура» вышла автобиографическая её книга «Айналайын халқымнан еркелеткен» («Благодарна народу моему за ласку ко мне»).

Роза Багланова скончалась 8 февраля 2011 года в Алматы.

назад (1923-2000) родилась- советская и казахская актриса театра и кино.

Родилась в Талдыкорганской (ныне - Алматинской) области. Окончила Алма-Атинское театральное училище (1943).

В 1942 году преподаватель по актёрскому мастерству А. Токпанов дал студентке третьего курса Римовой роль Енлик в пьесе «Енлик-Кебек». За первые удачные выступления Б. Римова была принята в театр драмы. С 1943 года - артистка Казахского театра драмы имени М.О. Ауэзова, на сцене которого сыграла более 170 ролей по пьесам казахских и зарубежных драматургов.

Наиболее значительные роли: Енлик, Маржан (М. Ауэзов «Енлік-Кебек», «Каракөз»), Жер-ана (Ч. Айтматов «Ана - жер-ана» - первая театральная постановка произведения была именно в этом театре), Жанат (Г. Мустафин «Миллионер»), Элиза (Мольер «Скупой»), Пошлепкина (Н. Гоголь «Ревизор») и многие другие. Снималась в кино «Девушка-джигит» (1955), «Меня зовут Кожа» (1963), «Необычный день» (1971), «Возвращение сына» (1977), «Волчонок среди людей» (1988) и других; также снималась в сериале «Перекрёсток» (1996-2000). Во время съемок этого сериала актриса ушла из жизни.

Автор статей о казахском театре и двух книг «Енлiк гүлiм» («Эдeльвейс - цветок верности») (1973), «Өнeрдегi өнeгелi өмiрлер» («Жизни в искусстве») (1996) на казахском языкe.

назад (1943) родился- президент Фонда Мухтара Ауэзова, казахстанский общественный деятель, культуролог.

Родился в Джамбульской области. Окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, филолог-востоковед (1965).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь Института народов Азии и Африки Академии наук СССР (1965-1966); младший, старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Казахской ССР, в т.ч. руководил работой группы эстетики Института философии и права (1970-1976); литературный консультант Союза писателей Казахстана (1977-1980); заведующий отделом Центрального совета Общества охраны памятников истории и культуры Казахской ССР (1980-1982); главный редактор, художественный руководитель киностудии «Казахфильм» (1982-1988); председатель главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Казахстана (1988-1989); вице-президент международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» (1989-1990); депутат Верховного Совета Казахской ССР, член Комитета по национальной политике, развитию культуры и языка (1990-1991); председатель Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по внешним отношениям и межпарламентским связям (1991-1992); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (1992-1995); заведующий отделом истории и теории культуры научного центра проблем культуры, художественный руководитель телерадиокомпании «Мир» в Казахстане (1995-1998); начальник Алматинского областного управления информации и общественного согласия (1998); ведущий научный сотрудник Дома-музея Мухтара Ауэзова (1998-1999); исполнительный директор, президент фонда «Сорос-Казахстан» (1999-2003); генеральный директор Национальной библиотеки Республики Казахстан (2003-2007).

На занимаемой должности - с 2007 года.

Награжден орденами «Достық» 2 ст., «Құрмет», Дружбы (РФ), Святого князя Даниила Московского, медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), бронзовой медалью ЮНЕСКО; Почетной грамотой Верховного Совета КазССР.

79 лет назад (1943) родился ДЖАКСЫБЕКОВ Амангельды - ветеран казахского телевидения, журналист.

Родился в Жамбылской области. В 1959 году поступил на факультет филологии Казахского государственного университета.

Трудовая деятельность: работал в редакции Казахского радио, занимал должность редактора, старшего редактора, комментатора на Казахском телевидении; редактор республиканской газеты «Спорт» (1982-1991); заместитель главного редактора КазТАГ (1991-1993); начальник отдела-главный редактор в Высшем арбитражном суде РК, Верховном суде (1993-1997); заведующий отделом в КазТАГ (1997-1998); заведующий отделом в Министерстве юстиции РК (1998-2000); старший редактор в АО «НК «Казинформ» (2000-2012).

Награжден медалью МВД РК «Еңбектегі ерлігі үшін», торжественной медалью «Астананың 10 жылдығы», а также Почетными грамотами различных государственных ведомств.

назад (1948) родился- видный государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Сарканде Талды-Курганской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, инженер-строитель (1971); Высшую партийную школу при Центральном Комитете Коммунистической партии Советского Союза, политолог (1978).

Трудовая деятельность: бетонщик строительного управления треста «Казахтрансстрой» (1964); инженер, старший инженер управления капитального строительства Алма-Атинского горисполкома (1965-1972); главный инженер строительного управления «Алмаатацентрострой» (1972-1973); секретарь Алма-Атинского горкома, обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1973-1979); инструктор, заместитель заведующего, заведующий отделом Алма-Атинского обкома партии (1979-1986); первый секретарь Ленинского райкома партии (1986-1988); инструктор отдела строительства центрального комитета коммунистической партии Советского Союза (1988-1989); инспектор Центрального Комитета Компартии Казахстана (1989); второй секретарь Карагандинского обкома партии (1989-1990); заведующий сектором социально-экономического отдела Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза (1990-1991); депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва (1990-1993); президент Фонда развития «Казахстан» (1991-1993); заместитель председателя Комитета Совета Республик Верховного Совета СССР (09.1991-12.1991); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (1994-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндии по совместительству (1996-2002); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, советник Президента Республики Казахстан (2002-2003); аким Северо-Казахстанской области (2003-2007); генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) (2007-2014).

Награжден орденами «Құрмет» (1996), «Достық» (2001), Дружбы (Российской Федерации, 2002), Святого князя Даниила Московского (РПЦ, 2002), Святого Сергия Радонежского (РПЦ, 2005), «Қазақстан Республиқасының Тұңғыш Президентi Нұрсұлтан Назарбаев» (2006), «Барыс» 2-ой степени (2013); медалями.

назад (1962) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет (с 2020 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Алжирской Народно-Демократической Республике, Тунисской Республике по совместительству (с 2021 года).

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарское педагогическое училище имени В.В. Воровского (1981); Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1990); курсы повышения квалификации чрезвычайных и полномочных послов и руководителей структурных подразделений Министерства иностранных дел Республики Казахстан при Дипломатической академии (2003); проходил языковую стажировку в Иорданском университете (1985).

Трудовая деятельность: переводчик арабского языка в Йемене (1986-1989); редактор зарубежной редакции издательства «Рауан» (1990-1991); преподаватель кафедры арабской филологии Казахского государственного университета (1991-1993); третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993); третий, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Египте (1993-1996); второй, первый секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1998); первый секретарь, советник посольства Республики Казахстан в Египте (1998-2002); начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2004); главный инспектор Центра внешней политики администрации Президента Республики Казахстан, генеральный консул Республики Казахстан в ОАЭ (2004-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия (с 2006 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт по совместительству (с 2007 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Султанате Оман по совместительству (с 2008 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству (2009-2011); председатель Агентства Республики Казахстан по делам религий (2011-2013); постоянный представитель Республики Казахстан в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) (с 2015 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2013-2019); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019-2020).

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2008).

назад (1963) родился- государственный деятель Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

Родился в г. Чимкенте. Окончил Военный Краснознаменный институт МО СССР, г. Москва (1986), офицер со знанием китайского и английского языков; Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер-экономист.

Трудовая деятельность: военный переводчик в Анголе (1984-1985); главный специалист РВА «Казахстан-коммерция» (1991-1992); ведущий специалист корпорации «Крамдс», начальник отдела корпорации «Крамдс-отель» (1992-1993); старший эксперт торгового представительства при Посольстве Республики Казахстан в КНР (1993-1995); директор Алматинского представительства Казахского торгового дома в Австрии (1995-1996); советник председателя правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (1996-1997); генеральный директор компании «Юнитэк ЛТД.» (1997-1999); глава представительства ОАО «Народный сберегательный банк Казахстана» в г. Пекине (1999-2001); советник Посольства Республики Казахстан в КНР (2001-2003); поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Сингапур (2003-2004); заведующий Центром внешней политики администрации Президента Республики Казахстан (2004-2006); советник Президента Республики Казахстан - заведующий Центром внешней политики администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2007-2010); помощник Президента Республики Казахстан (2010-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (2012-2014); помощник Президента, секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (2014-2016); министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (2016-2018); помощник Президента - секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (04.2018-08.2018); министр обороны Республики Казахстан (2018-2021).

Награжден орденом «Құрмет» (2006), медалями «За службу в Вооруженных Силах СССР», «10 лет Конституции РК».

назад (1967) родился- прокурор Жамбылской области.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет.

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры Советского района города Караганды; прокурор отдела следственного управления прокуратуры Карагандинской области; заместитель прокурора г. Темиртау; начальник отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания прокуратуры г. Караганды; прокурор Шетского района, начальник управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области; начальник управления департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности (2002); первый заместитель прокурора г. Астаны, начальник департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры, первый заместитель прокурора г. Алматы, Юго-Восточного регионального транспортного прокурора; начальник департаментов специальных прокуроров, по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2002-2012); прокурор Актюбинской области (2012-2017); прокурор Южно-Казахстанской области (2017-2018); прокурор Туркестанской области (2018-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

назад (1968) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родилась в Павлодарской области. Окончила Уральский государственный университет, г. Свердловск, философский факультет (1990).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник отдела социологических исследований Института философии и права Академии наук КР, социолог отдела изучения общественного мнения аппарата Президента КР (1990-1992); предприниматель (1993-2008); эксперт, директор департамента, заместитель председателя правления палаты НЭПК «Атамекен» (2008-2011); директор по связям с общественностью, советник председателя партии «Акжол» (2011-2012); руководитель аппарата фракции ДПК «Акжол» в Мажилисе Парламента РК (2012-2015); секретарь ЦС ДПК «Ак жол» (2015-2020).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

назад (1969) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономическим реформам и региональному развитию.

Родился в Мангистауской области. Окончил Кызылординский институт инженеров агропромышленного производства им. И. Жахаева, промышленно-гражданское строительство (1994).

Трудовая деятельность: мастер, прораб, начальник участка, заместитель начальника управления АО «ОзенМунайГазКурылыс» (1994-2001); генеральный директор ТОО «СМК-4» (с 2001 года); руководитель правления общественного объединения «Мангистау Құрылыс» (с 2007 года); генеральный директор ТОО «Корпорация Каспий Строй-Сервис» (2012-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011) Удостоен звания «Қазақстан Республикасының Құрметті құрылысшысы» (2013).

назад (1972) родилась- первый вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

Родилась в Кокчетавской области. Окончила Кокчетавский педагогический институт им. Ш. Уалиханова, учитель русского языка и литературы в казахской школе (1994); Омский государственный педагогический университет (Россия), педагогическое образование (2016).

Трудовая деятельность: учитель русского языка и литературы Чкаловской средней школы № 1 Северо-Казахстанской области (с 1998 года); в разные годы работала учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе Ленинградской средней школы № 1 Акжарского района Северо-Казахстанской области, преподавателем по общей психологии Кокшетауского медицинского колледжа Акмолинской области, методистом, руководителем подразделения по учебной работе Тайыншинского районного отдела образования Северо-Казахстанской области; директор Тайыншинской средней школы № 5 Северо-Казахстанской области (2004-2005); начальник отдела образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2005-2008); руководитель структурного подразделения по организационно-контрольной и кадровой работе аппарата акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2008-2009); заместитель начальника управления образования Северо-Казахстанской области (2009-2012); заместитель акима города Петропавловска по социальной сфере (2012-2013); руководитель управления образования Северо-Казахстанской области (2013-2017); директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (2017-2018); заместитель директора Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2018-2019); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

назад (1973) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Султанате Оман.

Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (1999).

Трудовая деятельность: референт-переводчик посольства Саудовской Аравии в Казахстане (1998-2005); второй секретарь департамента Азии и Африки МИД РК (2005); второй секретарь, первый секретарь, советник Генерального консульства Казахстана в Дубаи (2005-2010); советник департамента Азии и Африка МИД РК (2010-2011); советник посольства Казахстана в Египте (2011-2012); советник Департамента Азии и Африки МИД РК (2012-2013); советник-посланник посольства Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия (2013-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

назад (1975) родился- заместитель акима г. Нур-Султана.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист (1997).

Трудовая деятельность: юрисконсульт Государственного центра по выплате пенсий по Акмолинской области (1997); главный специалист, начальник управления правовой экспертизы и законопроектных работ, заместитель директора, директор департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (1997-2001); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (2001-2002); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2002-2003); вице-министр финансов Республики Казахстан (2003-2006); вице-президент «Ланкастер Инвест» (2007-2012); ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (02.2012-09.2012); руководитель аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан (2012-2016); советник акима г. Астаны (2016-2017); заместитель акима г. Астаны (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

42 года назад (1980) родилась- руководитель аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахскую государственную юридическую академию (2001).

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента международного права и протокола, департамента международного права и защиты имущественных прав государства, департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (2001-2002); начальник отдела управления экспертизы и подготовки законопроектов департамента законодательства, начальник отдела департамента координации законопроектной деятельности систематизации законодательства, начальник отдела, начальник управления департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (2002-2005); консультант, заведующий юридическим отделом аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2005-2007); начальник административного управления - руководитель аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2007-2013); заведующая государственно-правовым отделом администрации Президента Республики Казахстан (2013-2018); заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019); советник Президента Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

Награждена орденами «Парасат» (2020), «Құрмет» (2014), медалью «Ерен еңбегі үшін» (2008).

назад (1971) родился- заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан.

Родился в г. Степногорск Акмолинской области. Окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (1995); Центрально-Азиатский университет (2003).

Трудовая деятельность: заместитель генерального директора ООО «ВЛАД», г. Москва (1993-1997); главный специалист отдела поддержки предпринимательства и инфраструктуры департамента поддержки малого предпринимательства акима Акмолинской области (1997-1998); главный специалист секретариата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (02.1999-03.1999); главный специалист департамента по работе с кадрами в системе государственной службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (1999-2000); консультант, главный эксперт отдела кадровой работы администрации Президента Республики Казахстан (2000-2004); главный инспектор отдела кадровой политики управления организационно-контрольной работы и кадровой политики администрации Президента Республики Казахстан (2004-2005); главный инспектор отдела кадровой политики администрации Президента Республики Казахстан (2005-2008); заведующий сектором канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2008-10.2008); заведующий сектором отдела государственной службы и кадровой политики администрации Президента Республики Казахстан (2008-2011); руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2011-2012); заведующий отделом государственной службы и кадровой политики администрации Президента Республики Казахстан (2012-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2013), «Парасат» (2018); медалью «Ерен еңбегі үшін» (2008), юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2003), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008); нагрудным знаком «Мінсіз қызметі үшін» (2014).

назад (1988) родился- заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева; Казахскую финансово-экономическую академию; Казахский гуманитарно-юридический университет им. М. Нарикбаева.

Трудовая деятельность: работа в центре по вычислительной технике, телекоммуникациям, информатике и ситуационному анализу МЧС Казахстана, АО «Национальные информационные технологии», Центре технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций, аппаратах акимов столицы и Семея; главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли (ныне - Министерство торговли и интеграции) (2012-2016); заместитель заведующего отделом внешних связей и протокола канцелярии Премьер-Министра (2016-2017); заведующий отделом внешних связей и протокола канцелярии Премьер-Министра - Шеф протокола Премьер-Министра (2017-2019); заведующий отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола канцелярии Премьер-Министра (04.2019-11.2019).

На занимаемой должности - с ноября 2019 года.

назад (1989) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в Карагандинской области. Окончил Университет Тунцзи (КНР, по международной программе «Болашак», телекоммуникации; Высшую школу государственной политики Nazarbayev University, магистр государственного управления.

Трудовая деятельность: генеральный директор ТОО «Kazakh-Chinese Center of Cooperation «Silk Road» (2015-2016); управляющий директор по инвестициям и партнерству АО «Astana Innovations» (2016-2017); заместитель генерального директора городского центра развития инвестиций «Astana Invest» (05.2017-09.2017); советник председателя правления «Astana Invest» (2017-2018); генеральный директор частной компании Eurasia Blockchain Fintech Group Limited (2018-2020); исполнительный директор по IT-инфраструктуре АО «Казпочта» (02.2020-08.2020).

На занимаемой должности - с января 2021 года.