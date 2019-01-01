1 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».







ИМЕНА

110 лет назад (1909-1993) родился КУРМАНГАЛИЕВ Гарифулла - популярный оперный певец (тенор), композитор, актёр, музыкальный исполнитель и педагог, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахстана.

Родился в Уральской области Российской империи (ныне Каратюбинский район Западно-Казахстанской области). Отец его был бедным шаруа. Четырёхлетним ребёнком Гарифулла лишился отца, а через несколько лет и матери. Мальчик рос у родных братьев отца. В десять лет уже неплохо пел и играл. В формировании таланта большую роль сыграли ученики и последователи «казахского баяна» (как называл Мухита Мергалиева Александр Затаевич) внук Мухита Шайхи Мухитов и Шынтас Каратаев. Благодаря своему голосу, а также трудолюбию и настойчивости Гарифулла вскоре встал в один ряд со своими учителями. Слава о юном певце летела по всей степи.

В 1927 году молодой певец побывал в Оренбурге, Карагаше, Табыне. В его репертуаре были в основном песни Мухита, лиро-эпическая поэма «Қыз-Жібек» и айтысы акына Бала Ораза. Однако полностью отдаться творчеству он не мог. Надо было работать, чтобы жить и петь.

Трудовая деятельность Гарифуллы началась с работы секретарем сельского совета. В 1930 году он был уже председателем колхозов «Аккуль», «Ханкуль», «Кулшук» и председателем сельсовета.

Весной 1934 года Гарифулла Курмангалиев выступил на слете художественной самодеятельности в Джамбейты, а через некоторое время в Уральске. Занял первое место среди певцов и получил право участия в I Всеказахстанском слете народных талантов. Решением жюри посланец Западного Казахстана был оставлен в казахском музыкальном театре (ныне театр оперы и балета имени Абая), где пел в опере до 1966 года.

Во время Великой Отечественной войны Гарифулла Курмангалиев выступал на фронтах в составе концертной бригады, а в послевоенное время много гастролировал по Казахстану и за рубежом как концертный певец. В 1967-1984 годах преподавал народное пение в Студии эстрадного искусства (Алма-Ата).

Гарифулла Курмангалиев - уникальное явление в казахской музыкальной культуре XX века. Обладая уникальным голосом, диапазон которого совмещал регистры тенора и сопрано, в течение многих десятилетий он один представлял древнюю и высокоразвитую вокально-инструментальную традицию всего Западного Казахстана. Слышали легендарный голос Гарифуллы и в Китае, Пакистане, Иране, Германии, Италии. На оперной сцене Курмангалиев (с 1934 по 1966 годы) спел более 20 партий.

105 лет назад (1914-1994) родилась МАЙКАНОВА Сабира - советская казахская актриса, народная артистка СССР.

Родилась в Сырдарьинской области Российской империи (ныне Сырдарьинский район Кызылординской области). В 1931 году поступила в Алма-Атинский кооперативный техникум.

В 1932 году в возрасте 18 лет была принята во вспомогательный состав Казахского театра драмы в Алма-Ате (ныне Казахский государственный академический театр драмы имени М.О. Ауэзова), где занималась актёрским мастерством. С 1936 года играла ответственные роли. 60 лет выступала на сцене этого театра.

В 1973 году в составе труппы Казахского театра драмы участвовала во 2-ом Международном театральном фестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ширазе (Иран).

Умерла 14 февраля 1994 года. Похоронена на Кенсайском кладбище.

96 лет назад (1923-2000) родилась РИМОВА Бикен - советская и казахская актриса театра и кино.

Родилась в Талдыкорганской области (ныне Алматинской). Окончила Алма-Атинское театральное училище (1943).

В 1942 году преподаватель по актёрскому мастерству А. Токпанов дал студентке третьего курса Римовой роль Енлик в пьесе «Енлик-Кебек». За первые удачные выступления, Б. Римова была принята в театр драмы. С 1943 года - артистка Казахского театра драмы имени М.О. Ауэзова, на сцене которого сыграла более 170 ролей по пьесам казахских и зарубежных драматургов.

Наиболее значительные роли: Енлик, Маржан (М. Ауэзов «Енлік-Кебек», «Каракөз»), Жер-ана (Ч. Айтматов «Ана - жер-ана» - первая театральная постановка произведения была именно в этом театре), Жанат (Г. Мустафин «Миллионер»), Элиза (Мольер «Скупой»), Пошлепкина (Н. Гоголь «Ревизор») и многие другие. Снималась в кино «Девушка-джигит» (1955), «Меня зовут Кожа» (1963), «Необычный день» (1971), «Возвращение сына» (1977), «Волчонок среди людей» (1988) и других; также снималась в сериале «Перекрёсток» (1996-2000). Во время съемок этого сериала актриса ушла из жизни.

Автор статей о казахском театре и двух книг «Енлiк гүлiм» («Эдeльвейс - цветок верности») (1973), «Өнeрдегi өнeгелi өмiрлер» («Жизни в искусстве») (1996) на казахском языкe.

76 лет назад (1943) родился АУЭЗОВ Мурат Мухтарович - президент фонда Мухтара Ауэзова, казахстанский общественный деятель, культуролог.

Родился в Джамбульской области. Окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, филолог-востоковед (1965).

Трудовой стаж: стажер-исследователь Института народов Азии и Африки Академии наук СССР (1965-1966); младший, старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Казахской ССР, в т.ч. руководил работой группы эстетики Института философии и права (1970-1976); литературный консультант Союза писателей Казахстана (1977-1980); заведующий отделом Центрального совета Общества охраны памятников истории и культуры Казахской ССР (1980-1982); главный редактор, художественный руководитель киностудии «Казахфильм» (1982-1988); председатель главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Казахстана (1988-1989); вице-президент международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» (1989-1990); депутат Верховного Совета Казахской ССР, член Комитета по национальной политике, развитию культуры и языка (1990-1991); председатель Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по внешним отношениям и межпарламентским связям (1991-1992); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (1992-1995); заведующий отделом истории и теории культуры научного центра проблем культуры, художественный руководитель телерадиокомпании «Мир» в Казахстане (1995-1998); начальник Алматинского областного управления информации и общественного согласия (1998); ведущий научный сотрудник Дома-музея Мухтара Ауэзова (1998-1999); исполнительный директор, президент фонда «Сорос-Казахстан» (1999-2003); генеральный директор Национальной библиотеки Республики Казахстан (2003-2007).

На занимаемой должности - с 2007 года.

Награжден орденом «Достық» 2 степени, «Құрмет», Дружбы (РФ), Святого князя Даниила Московского, медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), бронзовой медалью ЮНЕСКО; Почетной грамотой Верховного Совета КазССР.

71 год назад (1948) родился МАНСУРОВ Таир Аймухаметович - генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Родился в г. Сарканде Талды-Курганской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, инженер-строитель (1971); Высшую партийную школу при Центральном Комитете Коммунистической партии Советского Союза, политолог (1978).

Трудовая деятельность: бетонщик строительного управления треста «Казахтрансстрой» (1964); инженер, старший инженер управления капитального строительства Алма-Атинского горисполкома (1965-1972); главный инженер строительного управления «Алмаатацентрострой» (1972-1973); секретарь Алма-Атинского горкома, обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1973-1979); инструктор, заместитель заведующего, заведующий отделом Алма-Атинского обкома партии (1979-1986); первый секретарь Ленинского райкома партии (1986-1988); инструктор отдела строительства центрального комитета коммунистической партии Советского Союза (1988-1989); инспектор Центрального Комитета Компартии Казахстана (1989); второй секретарь Карагандинского обкома партии (1989-1990); заведующий сектором социально-экономического отдела Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза (1990-1991); депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва (1990-1993); президент Фонда развития «Казахстан» (1991-1993); заместитель председателя Комитета Совета Республик Верховного Совета СССР (09.1991-12.1991); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (1994-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндии по совместительству (1996-2002); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, советник Президента Республики Казахстан (2002-2003); аким Северо-Казахстанской области (2003-2007).

На занимаемой должности - с октября 2007 года.

Награжден орденами «Құрмет» (1996), «Достық» (2001), Дружбы (Российской Федерации, 2002), Святого князя Даниила Московского (РПЦ, 2002), Святого Сергия Радонежского (РПЦ, 2005), «Қазақстан Республиқасының Тұңғыш Президентi Нұрсұлтан Назарбаев» (2006), «Барыс» 2-ой степени (2013); медалями.

56 лет назад (1963) родился ЕРМЕКБАЕВ Нурлан Байузакович - министр обороны Республики Казахстан.

Родился в г. Чимкенте. Окончил Военный Краснознаменный институт МО СССР, г. Москва (1986), офицер со знанием китайского и английского языков; Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер-экономист.

Трудовой стаж: военный переводчик в Анголе (1984-1985); главный специалист РВА «Казахстан-коммерция» (1991-1992); ведущий специалист корпорации «Крамдс», начальник отдела корпорации «Крамдс-отель» (1992-1993); старший эксперт торгового представительства при Посольстве Республики Казахстан в КНР (1993-1995); директор Алматинского представительства Казахского торгового дома в Австрии (1995-1996); советник председателя правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (1996-1997); генеральный директор компании «Юнитэк ЛТД.» (1997-1999); глава представительства ОАО «Народный сберегательный банк Казахстана» в г. Пекине (1999-2001); советник Посольства Республики Казахстан в КНР (2001-2003); поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Сингапур (2003-2004); заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2006); советник Президента Республики Казахстан - заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2007-2010); помощник Президента Республики Казахстан (2010-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (2012-2014); помощник Президента, секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (2014-2016); министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (2016-2018); помощник Президента - секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (04.2018-08.2018).

На занимаемой должности - с августа 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006), медалями «За службу в Вооруженных Силах СССР», «10 лет Конституции РК».

69 лет назад (1950) родился ЕЛАМАНОВ Бекмырза Кайыпулы - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт, ученый-зоотехник (1974); Кызылординский филиал Московского института дистанционного образования, экономист (2000).

Трудовая деятельность: слесарь Кармакшинского СПТУ-149 (1966-1969); зоотехник, главный зоотехник Кармакчинской межколхозной откормплощадки, бригадир, главный зоотехник РСХО в колхозе «III Интернационал», бригадир откормплощадки (1974-1983); инструктор Кармакчинского райкома партии (1983-1984); секретарь парткома колхоза «III Интернационал» (1984-1987); директор совхоза «Куандарьинский» (1987-1990); заместитель председателя, председатель Кармакшинского районного Совета народных депутатов (1990-1993); председатель колхоза «III Интернационал» (1994-1995); аким Кармакшинского района (1995-2001); директор ТОО «Шапагат» (2001-2004); заместитель акима Кызылординской области (2004-2008); начальник областного управления сельского хозяйства Кызылординской области (2008); аким Жанакорганского района Кызылординской области (2008-2014).

На занимаемой должности - с октября 2014 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007); медалями «Астана» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

67 лет назад (1952) родился ЖИЛКИШИЕВ Байдильда - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1974).

Трудовой стаж: старший агроном межрайонного объединения «Казсельхозхимия» Сайрамского района (1980-1981); главный агроном, начальник отдела полевых работ Чимкенского областного агропромышленного объединения (1981-1984); заместитель председателя Чимкентского областного комитета планирования, инструктор отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности Чимкентской областной Коммунистической партии Казахстана (1984-1989); второй секретарь Келесского районного комитета Коммунистической партии Казахстана, первый секретарь Келесского районного комитета Коммунистической партии Казахстана, председатель районного Совета народных депутатов (1989-1993); заместитель, первый заместитель акима Келесского района Южно-Казахстанской области, заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области, первый заместитель акима Сарыагашского района ЮКО (1993-1999); аким Шардаринского района Южно-Казахстанской области (1999-2002); аким Толебийского района Южно-Казахстанской области (2002-2006); руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области (2006-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2001); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2005).

60 лет назад (1959) родился КАЙНАЗАРОВ Валихан Анарбайулы - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Родился в г. Газалкенте Ташкентской области (УзССР). Окончила Ленинградский горный институт, инженер-металлург (1981).

Трудовой стаж: электролизник Таджикского алюминиевого завода, г. Туреунзаде Таджикская ССР (1981-1983); плавильщик Чимкентского свинцового завода (1983-1984); секретарь Комитета комсомола Чимкентского свинцового завода (1984-1985); первый секретарь Абайского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, г. Чимкент (1985-1986); первый секретарь Чимкентского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1986-1990); директор МП «Рауан», г. Шымкент (1990-1993); директор МП «АдиК», г. Шымкент (1993-1997); помощник акима Южно-Казахстанской области (1997-1998); аким г. Туркестана Южно-Казахстанской области (1998-1999); директор ТОО «Шарапат», г. Шымкент (1999-2002); директор ТОО «Бостан-1», г. Шымкент (01.2002-11.2002); заместитель начальника управления государственных закупок Южно-Казахстанской области, г. Шымкент (2002-2005); аким Енбекшинского района г. Шымкент (2005-2007); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); заместитель акима Южно-Казахстанской области (2008-2010); аким Сайрамского района Южно-Казахстанской области Республики Казахстан (2010-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006).

59 лет назад (1960) родился БЕСКЕМПИРОВ Серикжан Ислямович - заместитель акима Алматинской области.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Алма-Атинский энергетический институт, инженер-электрик (1983).

Трудовой стаж: старший мастер, механик, мастер Уштобинского мясокомбината (1983, 1985-1993); директор ТОО «Темирлан» (1993-1998); начальник отдела аппарата акима г.Талдыкорган (1999-2000); директор ПК «Айдын» (2000); заместитель акима Каратальского района (2000-2002); аким Каратальского района (2002-2004); аким Панфиловского района (2004-2005); аким г. Текели Алматинской области (20.10.2006 избран акимом) (09.2005-01.2012); секретарь Алматинского областного маслихата V созыва (01.2012-06.2012).

На занимаемой должности - с июня 2012 года.

57 лет назад (1962) родился ЛАМА ШАРИФ Кайрат Кайырбекулы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарское педагогическое училище имени В.В. Воровского (1981); Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1990); курсы повышения квалификации чрезвычайных и полномочных послов и руководителей структурных подразделений Министерства иностранных дел Республики Казахстан при Дипломатической академии (2003); проходил языковую стажировку в Иорданском университете (1985).

Трудовой стаж: переводчик арабского языка в Йемене (1986-1989); редактор зарубежной редакции издательства «Рауан» (1990-1991); преподаватель кафедры арабской филологии Казахского государственного университета (1991-1993); третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993); третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Египте (1993-1996); второй, первый секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1998); первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Египте (1998-2002); начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2004); главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан, генеральный консул Республики Казахстан в ОАЭ (2004-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия (с 2006 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт по совместительству (с 2007 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Султанате Оман по совместительству (с 2008 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству (2009-2011); председатель Агентства Республики Казахстан по делам религий (2011-2013); постоянный представитель Республики Казахстан в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) (с 2015 года).

На занимаемой должности - с 2013 года. Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2008).

76 лет назад (1943) родился ветеран казахского телевидения, журналист Амангельды ДЖАКСЫБЕКОВ.

Родился 1 января 1943 года в селе Саудакент (бывшее село Байкадам) Сарысуского района Жамбылской области.

В 1959 году поступил на факультет филологии КазГУ.

Трудовой стаж: работал в редакции Казахского радио, занимал должность редактора, старшего редактора, комментатора на Казахском телевидении; редактор республиканской газеты «Спорт» (1982-1991); заместитель главного редактора КазТАГ (1991-1993); начальник отдела-главный редактор в Высшем арбитражном суде РК, Верховном суде (1993-1997); заведующий отделом в КазТАГ (1997-1998); заведующий отделом в Министерстве юстиции РК (1998-2000); старший редактор в АО «НК «Казинформ» (2000-2012).

Награжден медалью МВД РК «Еңбектегі ерлігі үшін», торжественной медалью «Астананың 10 жылдығы», а также Почетными грамотами различных государственных ведомств.

58 лет назад (1961) родилась АСЫЛМУРАТОВА Алтынай Абдуахимовна - ректор Казахской национальной академии хореографии.

Родилась в г. Алма-Ате. Артистка балета и педагог, солистка Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова - Мариинского театра в 1982-1999 годах, прима-балерина английского Королевского балета (1989-1993) и Марсельского балета (1995-1997); народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ (2001). Этуаль Парижской национальной оперы (1995). Художественный руководитель Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в 2000-2013 годах, с 2015 года - художественный руководитель балетной труппы театра Astana Opera.

Дважды (в 2002 и 2012 годах) была членом жюри премии «Бенуа танца». В 2003 году была членом жюри международного конкурса «Приз Лозанны» (Швейцария), неоднократно являлась членом жюри балетного фестиваля Dance Open (Санкт-Петербург).

На занимаемой должности - с августа 2016 года.

52 года назад (1967) родился АБДИРОВ Нургалым Мажитович - прокурор Туркестанской области.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет.

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры Советского района города Караганды; прокурор отдела следственного управления прокуратуры Карагандинской области; заместитель прокурора г. Темиртау; начальник отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания прокуратуры г. Караганды; прокурор Шетского района, начальник управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области; начальник управления департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности (2002); первый заместитель прокурора г. Астаны, начальник департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры, первый заместитель прокурора г. Алматы, Юго-Восточного регионального транспортного прокурора; начальник департаментов специальных прокуроров, по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2002-2012); прокурор Актюбинской области (2012-2017); прокурор Южно-Казахстанской области (2017-2018).

На занимаемой должности - с августа 2018 года.

44 года назад (1975) родился АМРИН Аскар Кеменгерович - заместитель акима г. Астаны.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист (1997).

Трудовая деятельность: юрисконсульт Государственного центра по выплате пенсий по Акмолинской области (1997); главный специалист, начальник управления правовой экспертизы и законопроектных работ, заместитель директора, директор департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (1997-2001); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (2001-2002); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2002-2003); вице-министр финансов Республики Казахстан (2003-2006); вице-президент «Ланкастер Инвест» (2007-2012); ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (02.2012-09.2012); руководитель аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан (2012-2016); советник акима г. Астаны (2016-2017).

На занимаемой должности - с октября 2017 года.

43 года назад (1976) родился ИСПАНОВ Ильяс Сапарбекович - аким г. Актобе.

Родился в Чимкентской области. Окончил Институт рынка при КазГАУ (1996); Лондонскую школу экономики и политических наук (2007).

Трудовая деятельность: бухгалтер, старший специалист, заместитель директора Сарыагашского филиала АБ «Ак-Бастау» (1993-1996); начальник расчетно-кассового центра Нацбанка г. Сарыагаша (1996); начальник, заместитель начальника Сарыагашского районного отделения Республиканского бюджетного банка (1996-1997); заведующий РКО г. Сарыагаша Шымкентского филиала ОАО «Темирбанка» (1997-1998); заместитель председателя ПК «Куркелес» (1998-1999); главный специалист, помощник акима Южно-Казахстанской области (1999-2002); помощник председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан (2002-2003); заместитель, первый заместитель председателя ТУ-ДТК по г. Астане (2003-2005); заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан (2005-2006); администратор судов г. Астаны (2006-2007); заместитель, первый заместитель председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2007-2009); начальник департамента экономики и финансов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2009-2010); начальник департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2010-2013); руководитель департамента по обеспечению деятельности судов Верховного суда Республики Казахстан (2013-2016).

На занимаемой должности - с июля 2016 года.

40 лет назад (1979) родился ТУЯКБАЕВ Сапарбек Куракбаевич - председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest».

Родился в г. Кзыл-Орде. Окончил Ближневосточный технический университет, Турция, бакалавр международных отношений (2001); Университет Торонто, Канада, магистр гуманитарных наук (2004).

Трудовой стаж: и.о. главного эксперта, главный эксперт отдела контроля за соблюдением законодательства в сфере государственной службы департамента правового обеспечения государственной службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2005-2006); третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2006-2007); начальник отдела координации и контроля деятельности подведомственных организаций департамента стратегического планирования Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (03.2007-04.2007); начальник отдела стратегического планирования департамента стратегического планирования и сводного анализа - секретариата Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2007-2008); консультант отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2009); консультант канцелярии Президента Республики Казахстан (07.2009-09.2009); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2009-2012); заместитель акима Южно-Казахстанской области (2012-2016); председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2016-2017).

На занимаемой должности - с ноября 2017 года.

39 лет назад (1980) родилась РАКИШЕВА Алия Галимжановна - заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахскую государственную юридическую академию (2001).

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента международного права и протокола, департамента международного права и защиты имущественных прав государства, департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (2001-2002); начальник отдела управления экспертизы и подготовки законопроектов департамента законодательства, начальник отдела департамента координации законопроектной деятельности систематизации законодательства, начальник отдела, начальник управления департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (2002-2005); консультант, заведующий юридическим отделом аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2005-2007); начальник административного управления - руководитель аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2007-2013); заведующая государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2013-2018).

На занимаемой должности - с апреля 2018 года.

34 года назад (1985) родился АЛИЕВ Нурали Рахатович - президент Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан, казахстанский бизнесмен, общественный деятель, меценат.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая, экономист; Pepperdine University (США), International University (Австрия), Международную школу бизнеса Imadec University, магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность: президент АО «Сахарный центр» (2004-2006); член Совета директоров АО «Нурбанк», президент музыкального телеканала «Hit TV» (2006-2007); первый заместитель председателя правления АО «Нурбанк» (02.2007-10.2007); председатель Совета директоров АО «Нурбанк» (10.2008-12.2008); вице-президент АО «Банк Развития Казахстана» (2008-2009); управляющий директор АО «Банк развития Казахстана» (2009-2013); председатель правления акционерного общества «Транстелеком» (2013-2014); заместитель акима г. Астаны (2014-2016).

На занимаемой должности - с июля 2017 года.