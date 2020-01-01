1 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Новый год

1 января первым днём года впервые официально установил римский государственный деятель Юлий Цезарь, который ввёл в 46 г. до н.э. юлианский календарь.

День мира. День всемирных молитв о мире

8 декабря 1967 года римский папа Павел VI установил новый праздник, Всемирный день мира (у католиков День всемирных молитв о мире), который было принято отмечать в первый день каждого нового года.

17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день мира официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле.

Год волонтера в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2020-й год Годом волонтера в республике, который будет проходить под девизом «Бiргемiз» - «Мы - вместе».

Началом послужит развитие благоприятной среды для волонтерской деятельности, где предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы, разработка национальной методики по оценке вклада волонтерской деятельности с ее адаптацией. Кроме того, будет внедрена система учета вклада волонтерства в социально-экономическое развитие страны.

Предложение объявить 2020 год Годом поддержки волонтерского движения озвучила председатель Национальной волонтерской сети Казахстана Вера Ким в ходе форумы казахстанско-российской молодежи, который состоялся в мае 2019 года в Костанае.

1150-летие Абу Наср аль-Фараби

В этом году в Казахстане отметят 1150-летний юбилей ученого, философа Абу Наср аль-Фараби, соответствующий указ о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилея подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В целях обеспечения празднования в 2020 году на высоком организационном и содержательном уровне 1150-летнего юбилея Абу Наср аль-Фараби, наследие которого является достоянием мировой цивилизации, была создана Государственная комиссия по подготовке и проведению юбилея великого философа.

Общереспубликанский план по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Наср аль-Фараби охватывает более 50 мероприятий, направленных на изучение и осмысление наследия Абу Наср аль-Фараби.

Абу Наср аль-Фараби родился в 870 году, в городе Фараб, (ныне Отырар Туркестанской области Казахстана) на месте впадения реки Арысь в Сырдарью, в то время город был крупным политическим, торговым и экономическом центром. По легенде, до падения Отырара в нем находилась огромная библиотека, уступавшая по величине лишь Александрийской. Ее создание приписывают аль-Фараби.

Ученый-выходец из тюрков, о чем может свидетельствовать слово «тархан» в составе его полного имени. Получив первоначальное образование на родине, аль-Фараби затем учился и трудился в крупных городах Средней Азии Бухаре и Самарканде. Многие годы философ провел в Багдаде – культурном и политическом центре Арабского халифата. Здесь он изучал различные отрасли науки и языки. Кроме того, в Багдаде работала школа переводчиков, где изучали и переводили труды Аристотеля, Платона. Там он познакомился с трудами древнегреческих философов, став одним из основоположников восточного перипатетизма - средневековой арабоязычной мусульманской философии, опирающейся на авторитет Аристотеля. Восточного философа стали называть «Второй учитель» после Аристотеля. Известно, что круг его познаний был очень широк ­ от религии, математики и философии, до музыки и политики. Ученое наследие аль-Фараби около 200 научных трудов охватывающих разные отрасли знаний. Наиболее известные его работы: «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «Философские трактаты» и «Большая книга о музыке». Труды ученого переводились на иврит и латынь в Средневекой Европе.

175-летие Абая

Президент Казахстана К. Токаев подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». В целях обеспечения празднования в 2020 году на высоком организационном и содержательном уровне юбилея со дня рождения великого казахского поэта была создана Государственная комиссия по подготовке и проведению юбилея Абая Кунанбайулы.

План по празднованию 175-летнего юбилея Абая включает 80 пунктов, в числе которых проведение крупных международных и республиканских общественно-значимых, культурно-просветительских мероприятий и медийных проектов.

Абай (Ибрахим) (1845-1904) - великий поэт, писатель, общественный деятель, основоположник современной казахской письменной литературы, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама. Литературное и эстетическое наследие Абая - национальная гордость казахского народа. Традиции, заложенные Абаем, продолжаются в творчестве новых поколений казахских поэтов и прозаиков. В казахской литературоведении успешно развивается отрасль абаеведение. Жизнь и творчество Абая вдохновили Мухтара Ауэзова на создание романа-эпопеи в 2 книгах: «Абай» и «Абай жолы». Произведения выдающегося поэта-просветителя переведены на многие языки народов мира.

СОБЫТИЯ

В 1897 году в целях сбора статистических данных по Жетысуской области был создан Жетысуский областной статистический комитет. Одним из первых мероприятий, проведенных организацией, стала однодневная перепись жителей Верного, Большой и Малой алматинской станций.

В 1904 году началось движение поездов по железной дороге Оренбург-Ташкент. 1 апреля 1906 года она была полностью сдана в эксплуатацию. Протяженность дороги, проходящей по территории Казахстана, в настоящее время составляет 1 600 километров.

В 1931 году в постоянную эксплуатацию была сдана Туркестано-Сибирская магистраль. Турксиб соединил Среднюю Азию с районами Сибири, повлияв на подъём экономики.

В 1966 году впервые начало вещание радио «Шалкар». Это структурное подразделение Казахского радио, которое вещает исключительно на государственном языке. Основная концепция радио «Шалкар» - сохранение и развитие духовного наследия казахского народа. В музыкальном плане радио «Шалкар» транслирует народные казахские песни, ретро-песни и лучшие композиции современных популярных казахских исполнителей.

В 1980 году на базе архитектурного и инженерно-строительного факультетов Казахского политехнического института и Алматинского филиала Всесоюзного заочного инженерно-строительного института был образован Алматинский архитектурно-строительный институт (с 1992 года - Казахская государственная архитектурно-строительная академия).

В 1992 году был создан КИМЭП - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК.

КИМЭП - лауреат премии «Платиновый Тарлан», лидер высшего образования в Казахстане и Центральной Азии, осуществляющий подготовку специалистов по международным стандартам на базе среднего и высшего образования.

В 1993 году были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и Чехией. Открытие посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике и Чешской Республике по совместительству прошло в сентябре 1993 года, а в декабре 1994 года было открыто посольство Чешской Республики в РК. С апреля 1997 года в Чешской Республике действовала Дипломатическая миссия Республики Казахстан, преобразованная в 2004 году в посольство.

В 1995 году в Казахстане были введены новые паспорта и удостоверения личности, постепенно заменившие советские паспорта в красной обложке.

В 2003 году начала функционировать специальная экономическая зона «Морпорт Актау».

Территория СЭЗ «Морпорт Актау» состоит из шести отдельных земельных участков, общая площадь которых равна 2000 гектар. На территории СЭЗ действует особый правовой режим, согласно которому предприятия осуществляющие деятельность в рамках СЭЗ, освобождаются от уплаты налоговых и таможенных платежей.

В 2009 году Казахстан вошел в состав «тройки» председателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Тройка» является важным инструментом координации действий и среднесрочного планирования в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях деятельности организации. Это орган, который обеспечивает преемственность в деятельности организации и консультирует действующего председателя. Наряду с этим Казахстан приступил к председательствованию в Средиземноморской контактной группе (СМКГ) ОБСЕ по сотрудничеству. В рамках сотрудничества предусматривается добровольное применение странами-партнерами принципов и обязательств ОБСЕ.

В 2016 году Казахстан начал председательство в органах Евразийского экономического союза. Возглавил Высший Евразийский экономический совет Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В 2017 году Казахстан официально вступил в права непостоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций, появился еще один казахстанский флаг в штаб-квартире ООН. Первое заседание с участием всех 15 членов Совбеза состоялось 3 января.

В 2018 году впервые в истории Казахстан принял председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Председательство в СБ ООН имеет высокий международный статус в силу того, что СБ может принимать решения, касающиеся принудительных мер, экономических санкций или коллективных военных действий. Согласно Уставу ООН, СБ несет главную ответственность за поддержание мира и международной безопасности, и подчиняться его решениям обязаны все страны-члены ООН.

В 2019 году в Казахстане начал действовать единый совокупный платеж (ЕСП) для неформально занятых граждан.

Уплачивая ЕСП неформально занятые могут участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения. Помимо этого они участвуют в накопительной пенсионной системе и получают базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе. Они также получат социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до одного года.